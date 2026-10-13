জীর্ণ আনন্দময়ী কালীবাড়ির শ্রী ফেরান চারণ কবি মুকুন্দ দাস, শিলিগুড়ির পুজো ঘিরে তাঁরই স্মৃতি
Anandamayi Kali Bari in Siliguri: পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল এই মন্দির ৷ শতবর্ষের আঙিনায় আনন্দময়ী কালীবাড়ির দুর্গাপুজো ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 13, 2026 at 7:15 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 অক্টোবর: চারদিক জঙ্গলাকীর্ণ ৷ তার মধ্যেই অনাদরে পড়ে থাকা একটি মন্দির ৷ সে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা ৷ মন্দিরের জীর্ণ দশা দেখে ব্যথিত হলেন এক চারণ কবি ৷ গাইলেন স্বদেশি গান, মুগ্ধ করলেন সকলকে ৷ মানুষ খুশি হয়ে দিলেন অর্থ ৷ চারণ কবি সেই অর্থে মন্দিরটির শ্রী ফেরাতে উদ্যোগী হলেন ৷
বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাসের নামের সঙ্গে শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালীমন্দিরের নামটি সেদিনই জুড়ে গিয়েছিল ৷ সেই আনন্দময়ী কালীমন্দিরের কালীপুজো শতবর্ষে পা দেবে দুর্গাপুজোর আর ক'দিন পরেই ৷ আর কালীমন্দিরের দুর্গাপুজোটিও শতবর্ষের আঙিনায়, এবার সেখানে 96তম বর্ষ ৷ তাই পুজো ঘিরে চলছে নানারকম অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনা ৷ উত্তরের প্রবেশদ্বার, শিলিগুড়ির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক অনন্য মাইলফলক আনন্দময়ী কালীবাড়ি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই এই ঐতিহাসিক মন্দিরটি পদার্পণ করেছে তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে ।
1925 সালে পরাধীন ভারতের দিনগুলোতে ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস শিলিগুড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন । সেই সময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাত ধরে গড়ে ওঠা অত্যন্ত ছোট পরিসরের এই জীর্ণ মন্দিরটি দেখে তিনি ব্যথিত হন। এরপর নিজের স্বদেশি গান, অভিনয় ও সুরের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দান করে এবং স্থানীয়দের উদ্বুদ্ধ করে মন্দিরটি পাকা করার মূল উদ্যোগ নেন তিনি ।
পরবর্তীতে 1926 সালে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মন্দিরের নাম রাখা হয় 'আনন্দময়ী কালীবাড়ি'। 1932 সাল থেকে এই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণেই দুর্গাপজোর সূচনা হয় । পরাধীনতার দিনগুলিতে মন্দির চত্বরে ব্রিটিশ পুলিশ নজরদারি চালালেও, পূজার আড়ালে চলত বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক, বার্তা আদান-প্রদান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সলতে পাকানোর কাজ । ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে বিপ্লবীরা ব্যায়াম ও লাঠিখেলার প্রশিক্ষণও নিতেন এখানে ৷
মা আনন্দময়ী কেবল ভক্তির আধার ছিলেন না, হয়ে উঠেছিলেন পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের শক্তির প্রতীক । ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গাপুজোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর বহুদূর বিস্তৃত লোকায়ত জনপ্রিয়তা ও মানুষের অপরিসীম আস্থা । ফলে এবারের শারদোৎসব নিয়ে শিলিগুড়ির বাতাসে কেবল উৎসবের আনন্দই নয়, বইছে শতবর্ষের পরম এক আবেগের ধারা ।
96তম দুর্গাপুজোয় কালীবাড়ি কমিটি গ্রহণ করেছে একগুচ্ছ বিশেষ উদ্যোগ, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা, দেশাত্মবোধক ইতিহাস এবং অনন্য ঐতিহ্য । আনন্দময়ী কালীবাড়ির রক্তে মিশে রয়েছে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং প্রখ্যাত চারণ কবি মুকুন্দ দাসের অমর অবদান । তাই একশো বছরে শুধু আনন্দ উদযাপন নয়, জুড়ে গিয়েছে সামাজিক প্রচেষ্টাও ৷
শিলিগুড়ি মহকুমায় বিস্তীর্ণ গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ দেবীর ভোগ প্রসাদ পেতে আকুল থাকেন । শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন মাবুয়া, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, ঘোষপুকুর, হাঁসিখাওয়া, রামধনজোত কিংবা রবীন্দ্রনগর-সহ শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তত 60টি গ্রামের মানুষ নিয়মিত আনন্দময়ী কালীবাড়ির দেবীপূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন ।
ভোর 4টে থেকেই দূর-দূরান্তের গ্রামগুলি থেকে আসা অগণিত ভক্তদের দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়, যেখানে অষ্টমীর দিন থেকে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী জুড়ে চালের খিচুড়ি ভোগ হিসেবে বিতরণ করা হয় । এবারের শতবর্ষ ও 96তম বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে মন্দির চত্বরে আয়োজিত হতে চলেছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসব ।
চারণ কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতি ও বঙ্গসংস্কৃতির ধারাকে স্মরণ করে প্রতিবারের মতো এবারও মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যাত্রাপালা 'অসুরবধের' পালা । শিলিগুড়ি আনন্দময়ী কালীবাড়ি কমিটির সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানিয়েছেন, এলাকার দু'টি ঐতিহ্যবাহী সংস্থা—'গীতি আলেখ্য' ও 'নৃত্য আলেখ্য'-র যৌথ পরিচালনায় এই নাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে । এর মধ্যে একটি সংস্থা গীতি আলেখ্য এবং অপরটি নৃত্য আলেখ্যর মাধ্যমে অসুরবধের কাহিনি তুলে ধরবে । আগামী 7 অক্টোবর এই নাট্যানুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে।
এর পাশাপাশি আগামী 11 অক্টোবর এই পূজার অনুষ্ঠান আরও বেশ কয়েকটি চা বাগানে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে এলাকার আদিবাসী ও সাংস্কৃতিক শিল্পীরা স্থানীয় নানা ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন । সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে আনন্দময়ী কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে চা বাগানের দুঃস্থ ও মেহনতী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই দু'টি চা বাগানের শ্রমিক ও শিশুদের মাঝে পোশাক বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে আরও বেশ কিছু চা বাগানে এই পোশাক ও বস্ত্রে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে ।
থিম পুজোর জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরের মাঝেও শিলিগুড়ির এই শতাব্দী প্রাচীন আনন্দময়ী কালীবাড়ি আজও অনুভূতির গভীরে গিয়ে ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা, সমাজসেবা ও নিষ্ঠাপূর্ণ আরাধনার মাধ্যমে তার স্বকীয়তা ধরে রেখেছে । চারণ কবির স্মৃতিধন্য এই প্রাঙ্গণে 96তম দুর্গাপুজো তাই এবার স্রেফ একটি ধর্মীয় পার্বণ নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবসেবার এক অনন্য মহোৎসবে পরিণত হয়েছে ।