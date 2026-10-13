বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র স্মৃতি, নীলকণ্ঠ ওড়ানোর প্রথা ! রায়চৌধুরী বাড়ির পুজোয় অমলিন সাবেকিয়ানা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র স্মৃতি, নীলকণ্ঠ ওড়ানোর প্রথা ! রায়চৌধুরী বাড়ির পুজোয় অমলিন সাবেকিয়ানা
Durga Puja 2026: দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির 350 বছরের দুর্গাপুজো এক ঐতিহ্যের নাম । ইটিভি ভারতের শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 13, 2026 at 3:52 PM IST
বারুইপুর, 13 অক্টোবর: ঢাকের বাদ্যি, ধূপের গন্ধ আর শিউলি-কাশের হাতছানি - শরৎ এলেই বাঙালির মন মেতে ওঠে দেবী দুর্গার আরাধনায় । শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্রই তখন আলোর রোশনাই আর থিমের চমক । কোথাও বিশাল মণ্ডপ, কোথাও অভিনব শিল্পকর্ম, আবার কোথাও আধুনিকতার ছোঁয়ায় সাজানো দেবীপ্রতিমা । কিন্তু এই জাঁকজমকের মাঝেও এমন কিছু বনেদি বাড়ি রয়েছে, যেখানে পুজোর আসল আকর্ষণ নতুনত্বের চমক নয়, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে বয়ে চলা ঐতিহ্য, পারিবারিক পরম্পরা আর ইতিহাসের গন্ধ । দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির 350 বছরের দুর্গাপুজো তেমনই এক ঐতিহ্যের নাম ।
জমিদারি প্রথা আজ অতীত, সময়ের সঙ্গে বদলেছে চারপাশের ছবিও । তবু এই বাড়ির ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে আজও যেন ফিরে আসে পুরনো দিনের আভিজাত্য । বারুইপুরের রাসমাঠ এলাকার এই বনেদি বাড়িকে ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস, সাহিত্য এবং বহু প্রাচীন লোকাচার । পরিবারের দাবি অনুযায়ী, প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজো আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় । কালের নিয়মে জমিদারির জৌলুস কমেছে, বাড়ির একাংশও দীর্ঘদিনের অবহেলায় ভগ্নদশায় পৌঁছেছে । কিন্তু পুজোর ঐতিহ্যে ভাটা পড়েনি । বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবারের সদস্যরা অতীতের সেই রীতিনীতি আঁকড়ে ধরেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দেবীর আরাধনা ।
জমিদারি ও দুর্গাপুজোর ইতিহাস
স্থানীয় ইতিহাস ও পারিবারিক জনশ্রুতি অনুযায়ী, লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে এই অঞ্চলে রায়চৌধুরী পরিবারের জমিদারির পত্তন হয় । একসময় পরিবারের উপাধি ছিল দত্ত । পরে নবাবের কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি লাভের কথা প্রচলিত রয়েছে । প্রাচীন এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বারুইপুরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা অধ্যায় । বাড়ির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অতীতের স্মৃতি । রয়েছে আনন্দময়ী কালীমন্দির এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দিরও । ফলে এই বাড়ি শুধু দুর্গাপুজোর কেন্দ্র নয়, এলাকার ইতিহাসপ্রেমী মানুষদের কাছেও বিশেষ আকর্ষণের জায়গা ।
তবে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এই বাড়ির বর্তমান ছবিতে রয়েছে আক্ষেপের ছায়াও । সময়ের সঙ্গে বাড়ির বেশ কিছু অংশ ভগ্নদশায় পৌঁছেছে । ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও চোখে পড়ে । তবু পুজোর সময় এই বাড়ির চেহারাই বদলে যায় । আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা, ঠাকুরদালানের ব্যস্ততা, পুজোর আয়োজন আর পুরনো দিনের স্মৃতিচারণে আবার প্রাণ ফিরে পায় বনেদি বাড়ির অন্দরমহল ।
পুজোর শুরু প্রতিপদ থেকেই
সাধারণভাবে অনেক বাড়িতে ষষ্ঠী থেকে দুর্গাপুজোর মূল আয়োজন চোখে পড়লেও রায়চৌধুরী বাড়িতে মহালয়ার পরদিন, অর্থাৎ প্রতিপদ থেকেই শুরু হয়ে যায় দেবীর আরাধনা । প্রাচীন রীতি মেনে একের পর এক আচার পালন করা হয় । সপ্তমী ও অষ্টমীতে পাঁঠাবলির প্রথা আজও বহাল রয়েছে । নবমীতে বলি দেওয়া হয় আখ ও চালকুমড়ো । সময় বদলালেও পরিবারের পুজোর আচার-অনুষ্ঠানে সেই পুরনো পরম্পরার ছাপ স্পষ্ট ।
পুজোর কয়েকটি দিন এই বাড়ি যেন মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় । কর্মসূত্রে কেউ ভিনরাজ্যে, কেউ আবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন । কিন্তু দুর্গাপুজো এলেই পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসেন পুরনো বাড়িতে । একসঙ্গে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়া, পরিবারের ছোটদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে সম্মান জানানো - সব মিলিয়ে এই পুজো পরিবারের কাছে আবেগেরও এক বড় জায়গা ।
শুধু পরিবারের সদস্যরাই নন, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন । বারোয়ারি পুজোর ভিড়ের মাঝেও বনেদি বাড়ির সাবেকি প্রতিমা ও প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ আজও অটুট ।
রুপোর পাখা, রুপোর ঝাড়ু - বিসর্জনে অনন্য রীতি
রায়চৌধুরী বাড়ির পুজোর অন্যতম আকর্ষণ দশমীর বিসর্জন । দেবীকে বিদায় জানানোর সেই মুহূর্তে আজও অনুসরণ করা হয় এক বিশেষ প্রথা । প্রতিমা বিসর্জনের পথে দেবীকে রুপোর পাখা দিয়ে হাওয়া করা হয় । পাশাপাশি রুপোর ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিমাকে । এই দৃশ্য দেখতে রাস্তার দু’পাশে ভিড় জমান বহু মানুষ । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই রীতি রায়চৌধুরী বাড়ির পুজোকে অন্যদের থেকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে ।
দশমীর বিকেলে প্রায় 40 জন বাহক কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যান আদি গঙ্গার সদাব্রতঘাটের উদ্দেশে । স্থানীয় রীতি অনুযায়ী, এলাকার অন্য পুজোগুলির আগে রায়চৌধুরী বাড়ির প্রতিমার বিসর্জন হয় । তারপর একে একে নিরঞ্জন করা হয় এলাকার অন্যান্য প্রতিমা । ফলে এই বিসর্জন শুধু একটি পারিবারিক ধর্মীয় আচার নয়, বারুইপুরের দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে ।
পরিবারের সদস্য অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর কথায়, তাঁদের বংশের পুজো প্রায় 350 বছরের পুরনো । সময়ের সঙ্গে আগের মতো জৌলুস হয়তো আর নেই, কিন্তু ঐতিহ্যকে ধারণ করেই তাঁরা এগিয়ে চলেছেন । তাঁর বক্তব্য, "রুপোর ঝাড়ু ও রুপোর পাখা দিয়ে দেবীকে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়ার রীতি আজও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে । এই প্রথা আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি আচার নয়, পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া পরম্পরার উত্তরাধিকার ।"
নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর রীতি
এখানে প্রতিমা বিসর্জনের আগে নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানো হয় । রায়চৌধুরী বাড়ির পুজোকে ঘিরে আরও একটি প্রচলিত লোকবিশ্বাস রয়েছে এই নীলকণ্ঠ পাখিকে কেন্দ্র করে । জনশ্রুতি অনুযায়ী, দশমীতে দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়া হতো । বিশ্বাস করা হতো, সেই পাখি কৈলাসে গিয়ে মহাদেবকে খবর দেবে - মা দুর্গা মর্ত্য ছেড়ে ফিরে আসছেন । দেবীর বিদায়ের সঙ্গে এই বিশ্বাসের সংযোগ বহু পুরনো বাঙালি লোকাচারের স্মৃতি বহন করে ।
'দুর্গেশনন্দিনী' ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি
এই বনেদি বাড়ির পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নাম - সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । স্থানীয়দের দাবি, বারুইপুরে কর্মরত থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি পড়েছিল এই বাড়িতে । এমনকি রায়চৌধুরী বাড়িতে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেছিলেন । উপন্যাসে বর্ণিত রাজবাড়ির সঙ্গে এই বাড়ির মিল রয়েছে ।
এ বিষয়ে এলাকার বাসিন্দা সমীরকুমার ঘোষ বলেন, "বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে । বিভিন্ন মনীষীর পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এই বাড়ি । প্রাচীন রীতিনীতি আজও বহাল রয়েছে । নিয়ম মেনেই হয় পুজোর আচার, বলিদান এবং বিসর্জন ।" তাঁর কথায়, অতীতের সেই ঐতিহ্যকে বুকে আগলে রেখেই এগিয়ে চলেছে রায়চৌধুরী পরিবার ।
বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বাড়িটির সম্পর্ক নিয়ে স্থানীয়দের এই দাবি ঐতিহ্যের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে । স্থানীয় মানুষের স্মৃতিতে এই বাড়ির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ এক বিশেষ আবেগের জায়গা দখল করে রয়েছে ।
মৃৎশিল্পীর হাতে প্রজন্মের পরম্পরা
এই দুর্গাপুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রতিমা নির্মাণ । রায়চৌধুরী বাড়ির প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন মৃৎশিল্পী অসীম পাল । পারিবারিক পরম্পরা মেনে তাঁর পরিবারের সদস্যরাই দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়ির প্রতিমা তৈরি করে আসছেন । মৃৎশিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে মাটির কাঠামোয় ফুটে ওঠে দেবীর রূপ । প্রতিমা নির্মাণের এই ধারাবাহিকতা পুজোর ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করেছে ।
আজকের দিনে দুর্গাপুজো অনেকটাই থিম, আলোকসজ্জা এবং প্রতিযোগিতার আবহে এগিয়ে চলেছে । সেই পরিবর্তনের মাঝেও রায়চৌধুরী বাড়ি মনে করিয়ে দেয়, পুজোর আসল শক্তি শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস, বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহন করে চলা সংস্কৃতির গভীরে ।
ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন
রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো যেমন বারুইপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তেমনই বাড়িটির প্রাচীন স্থাপত্য সংরক্ষণও জরুরি । দীর্ঘদিনের অবহেলায় বাড়ির একাংশের ভগ্নদশা এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে । ইতিহাসপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তাই এই বাড়ি সংরক্ষণের দাবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । যথাযথ নথিভুক্তকরণ, স্থাপত্যের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সংস্কার এবং ঐতিহাসিক তথ্যের সংরক্ষণ করা গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে ।
সময়ের স্রোতে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, বদলে গিয়েছে সমাজের কাঠামো । কিন্তু কিছু ঐতিহ্য সময়ের পরিবর্তনেও হারিয়ে যায় না । বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো তারই এক জীবন্ত উদাহরণ । প্রতিপদ থেকে শুরু হওয়া আরাধনা, সপ্তমী-অষ্টমীর বলিদান, নবমীর বিশেষ আচার, রুপোর পাখা, ঝাড়ু ও নীলকণ্ঠ পাখি দিয়ে দেবীর বিসর্জন - প্রতিটি পর্বে মিশে রয়েছে অতীতের স্মৃতি ।
আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চললেও এই বাড়ি আজও নিজের শিকড় ভুলে যায়নি । তাই বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো শুধুমাত্র একটি বনেদি বাড়ির উৎসব নয়; এটি ইতিহাস, সাহিত্য, লোকবিশ্বাস ও বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক অনন্য অধ্যায় ।