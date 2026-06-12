তালাবন্ধ IMA অফিস, বৈঠক করতে এসে ফিরে গেলেন সদস্যরা, কাঠগড়ায় ড. সুশান্ত রায়

তালাবন্ধ IMA অফিস, বৈঠক করতে এসে ফিরে গেলেন সদস্যরা, কাঠগড়ায় ড. সুশান্ত রায়
শুক্রবার জলপাইগুড়ি আইএমএ-র ভবনে ঘটনাটি ঘটে৷ অভিযোগ, কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও সম্পাদক পদ আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন ড. সুশান্ত রায়৷
Published : June 12, 2026 at 7:17 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 জুন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর স্বাস্থ্য় ব্যবস্থায় উত্তরবঙ্গ লবির দাপটের বিষয়টি প্রকাশ্য়ে এসেছিল৷ সেই লবির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছিল জলপাইগুড়ির চিকিৎসক সুশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে৷ যাঁর সঙ্গে তৎকালীন সরকার ও শাসক দলের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই অভিযোগ ওঠে৷
ইতিমধ্যে রাজ্যের সরকারে পরিবর্তন এসেছে৷ কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরও ড. সুশান্ত রায়ের দাপট কমেনি বলেই অভিযোগ উঠেছে৷ অভিযোগ, কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরই তিনি এখনও জলপাইগুড়ি IMA (ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন)-র সম্পাদক পদ আঁকড়ে বসে রয়েছেন৷ জলপাইগুড়িতে আইএমএ-র ভবনটি তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছেন৷ সেখানে সংগঠনের অন্য সদস্য়রা ঢুকতে পারছেন না৷
শুক্রবারও জলপাইগুড়িতে আইএমএ-র ভবনে ঢুকতে পারেননি সংগঠনের সদস্য়রা৷ মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির সম্পাদক ড. সুশান্ত রায় ও সভাপতি ড. নিতাই মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে৷ এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে জানিয়েছেন আইএমএ-র সদস্য়রা৷
উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি আইএমএ দীর্ঘদিন ধরে অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে৷ সেখানকার কমিটির মেয়াদ কয়েক বছর আগে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে৷ তার পরও পদ ছাড়েননি ড. সুশান্ত রায়৷ এমনকী আরজি কর-কাণ্ডে অভিযুক্ত ড. অভীক দে এখনও এক্সিকিউটিভ কমিটিতে রয়েছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে জেনারেল বডির কোনও বৈঠক হয় না৷ ভবনের গেট তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে।
কিন্তু শুক্রবার তালা খুলে ওই ভবনে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন সংগঠনের কয়েকজন সদস্য৷ জলপাইগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করতেই এই বৈঠক করতে চেয়েছিলেন তাঁরা৷ কিন্তু চাবি না মেলায় ভবনে ঢুকতে পারেননি তাঁরা৷ যদিও এই বৈঠকের বিষয়ে আইএমএ জলপাইগুড়ির হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে সভাপতি ও সম্পাদককে উদ্দেশে করে ডাক্তার কমলেশ বিশ্বাস চিঠিও দেন। খুব তাড়াতাড়ি বৈঠক করা হবে বলে উত্তরও দেন সম্পাদক ড. সুশান্ত রায়। কিন্তু এদিন ডাক্তারবাবুরা আইএমএ-এ ভবনের সামনে এলে দেখেন গেটে তালা দেওয়া। আইএমএ সভাপতি ড. নিতাই মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি শহরে নেই বলে সাফ জানিয়ে দেন। এরপর অন্যান্য আইএমএ-এর সদস্যরা ভবনে না ঢুকতে পেরে চলে যান।
আইএমএ-এর সদস্য ড. কমলেশ বিশ্বাস বলেন, ‘‘সুশান্ত রায় সম্পাদক পদে গত আট বছর ধরে রয়েছেন। কোনও জিবি মিটিং হয় না। এখনও ড. অভীক দে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে রয়েছেন। যিনি জলপাইগুড়িতেই নেই। থাকেন না। সুশান্ত রায় তাঁর ঘনিষ্ঠদের নিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটি রেখে এখনও পদে বসে আসেন, এটা চলতে পারে না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা সম্পাদক - সভাপতিকে আগেই জানিয়েছিলাম আইএমএ-র বৈঠক করব। কিন্তু সভাপতি বা সম্পাদক কেউ চাবি দেননি। তাঁরা ভবনের ঢোকার ব্যবস্থাও করলেন না। আমরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের চিঠি দেব। আমরা আইনানুগ ভাবে আইএমএ ভবনের তালা যাতে খোলা যায়, সেই ব্যবস্থা করব। আমরা সব ডাক্তারদের স্বাক্ষর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী-সহ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব।’’
এদিকে আইএম-এর প্রাক্তন সভাপতি ডাক্তার পান্থ দাসগুপ্ত বলেন, ‘‘ড. সুশান্ত রায় আইএমএ-কে নিজের সম্পত্তি ভেবেছেন, যা খুশি তাই করছেন। তাঁর কমিটির কোনও মেয়াদ নেই৷ তাও তিনি চেয়ার আঁকড়ে বসে আছেন। আমরা এর প্রতিকার চাই। আজ এসেছিলাম ভবনে ঢুকতে পারিনি। আগামীতে আমরা ভবনে ঢুকব।’’ এদিকে জলপাইগুড়ি আইএমএ-র সম্পাদক ড. সুশান্ত রায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি।