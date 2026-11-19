শান্তনু ঠাকুরের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য, আরএসএসের শ্রমিক নেতার গ্রেফতারের দাবিতে উত্তাল বনগাঁ
demand for arrest of RSS leader: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের নিয়ন্ত্রণে থাকা মতুয়া সংগঠন যেভাবে আরএসএস নেতার গ্রেফতারের দাবি করছে তা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ ।
Published : November 19, 2026 at 12:14 AM IST
বনগাঁ, 18 নভেম্বর: মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য। তারই প্রতিবাদে সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সমর্থকরা ডঙ্কা ও লাল নিশান নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন। বুধবার বনগাঁয় পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে তারা আরএসএসের শ্রমিক সংগঠনের নেতার গ্রেফতারের দাবি জানালেন। পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন মতুয়ারা।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের নিয়ন্ত্রণে থাকা মতুয়াদের আরএসএস নেতার গ্রেফতারের দাবি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। বনগাঁর পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিকদের কাজ বন্টন নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে গোলমাল চলছে। তাতে কয়েকদিন পেট্রাপোল বন্দরের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমদানি রফতানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।
সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সম্প্রতি শান্তনু ঠাকুর পেট্রাপোল বন্দরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। শান্তনু সেখানে সংগঠন ধরে ধরে শ্রমিকদের কে, কত শতাংশ কাজ পাবে, তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।
ওই বৈঠক শেষ হতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের বনগাঁ শহর কমিটির সম্পাদক রাজীব গোস্বামী সোশাল মিডিয়ায় শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কথা পোস্ট করেন। অভিযোগ, ওই পোস্টে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা কুরুচিকর কথা লেখা ছিল। মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে রাজীবের বিরুদ্ধে বনগাঁ-সহ বিভিন্ন থানায় তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ, পুলিশ রাজীবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।
সোমবার মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে আরএসএস নেতা রাজীব গোস্বামীকে গ্রেফতারের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। রাজীব গ্রেফতার না হলে বনগাঁয় পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করার কথাও মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। দাবি, এরপরও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি।
বুধবার দুপুরে মতুয়া মহাসংঘের কয়েক হাজার সমর্থক বনগাঁয় মিছিল করেন। তাঁদের সঙ্গে মতুয়া বাদ্যযন্ত্র ডঙ্কা ছিল। ছিল মতুয়া নিশান লাল পতাকাও। মিছিল পৌঁছয় বনগাঁর পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে। গোলমালের আশঙ্কায় পুলিশ সুপারের অফিসের অনেক আগেই ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারী মতুয়ারা শান্তনু ঠাকুরের অসম্মান নিয়ে স্লোগান তোলেন। আর শেষ নেতা রাজীব গোস্বামীর গ্রেফতারের দাবিও তোলেন।
সবশেষে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন প্রতিনিধি পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্তের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ বালা বলেন, "আমাদের ধর্মগুরু শান্তনু ঠাকুরকে অসম্মান করতে সোশাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট দেওয়া হয়েছিল। আমরা ওই ব্যক্তির গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন থানায় আগেই অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অবশেষে পুলিশ সুপারের কাছে আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি।"
বনগাঁর এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" শান্তনু ঠাকুর বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করে বনগাঁ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন। অথচ তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ আরএসএস নেতার গ্রেফতারের দাবি তুলেছে। ঘটনায় শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কাজিয়া ফের প্রকাশ্যে চলে এসেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।