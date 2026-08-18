খেলে বেড়াচ্ছে মেলানিস্টিক লেপার্ড শাবক ! সঙ্গে মা চিতাবাঘ, পাহাড়ি রাস্তায় অনন্য দৃশ্য

খেলে বেড়াচ্ছে মেলানিস্টিক লেপার্ড শাবক ! সঙ্গে মা চিতাবাঘ, পাহাড়ি রাস্তায় অনন্য দৃশ্য
মংপু থেকে পুবং যাওয়ার সড়কে এই অনন্য দৃশ্যের দেখা মিলল ৷ ফোনের ক্যামেরায় ঘটনাটি বন্দি করলেন পথচারীরা ৷
Published : August 18, 2026 at 6:32 PM IST
দার্জিলিং, 18 অগস্ট: নির্জন পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মা চিতাবাঘ ৷ তার সঙ্গে রয়েছে দুটি শাবক । নির্ভাবনায় রাস্তার ধারে শাবক দুটি খেলাধুলো করছে । আর আড়ালে দাঁড়িয়ে কড়া নজর রেখেছে মা চিতাবাঘটি ৷ যদিও গাড়ি দেখে পরক্ষণেই জঙ্গলের দিকে ছুট দেয় চিতাবাঘ-সহ শাবক দুটি ৷
দার্জিলিং পাহাড়ের কোণে আবারও এক রোমাঞ্চকর বন্যপ্রাণের দেখা মিলল । পাহাড়ের আঁকাবাঁকা নির্জন পথ ধরে মংপু থেকে পুবং যাওয়ার সময় হঠাৎই চোখে পড়ে ওই বিরল দৃশ্য । তবে সবচেয়ে বড় চমক ছিল দুটি শাবকের গায়ের রঙে ৷ একটি সাধারণ চিতাবাঘের মতো চর্বিযুক্ত চিতার বৈশিষ্ট্য বহন করলেও, অন্য শাবকটি ছিল ঘুটঘুটে কালো রঙের, যা জীববিজ্ঞানের ভাষায় মেলানিস্টিক লেপার্ড বা পাহাড়ের ভাষায় 'ব্ল্যাক প্যান্থার' নামে পরিচিত । কিছুক্ষণের এই বিরল মুহূর্ত পথচারীদের মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি হতেই তা সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বন্যপ্রাণী প্রেমীদের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে ।
কেন চিতাবাঘের রং বদল ?
জীববিজ্ঞানীদের মতে, মেলানিজম হল এক ধরনের আণুবংশিক বা জিনেটিক পরিবর্তন, যার ফলে শরীরে মেলানিন রঞ্জকের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে যায় । ফলে প্রাণীটির গায়ের চামড়া ও লোম কুচকুচে কালো দেখায় । তবে সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে দেখা যায় যে কালো চামড়ার ওপর সাধারণ চিতাবাঘের ছাপ বা ছোপগুলোও লুকিয়ে থাকে । একই মায়ের গর্ভে দুটি শাবকের একজন স্বাভাবিক এবং অপরজন মেলানিস্টিক হওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা না-হলেও, পাহাড়ের খোলা রাস্তায় তাদের একসঙ্গে খেলা করতে দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ।
কালো চিতাবাঘের উপস্থিতি পাহাড়ে
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে মেলানিস্টিক লেপার্ড বা কালো চিতাবাঘের উপস্থিতি নতুন কিছু নয় । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার এই দুর্লভ বন্যপ্রাণীর দেখা মিলেছে । কিছুদিন আগেই কার্শিয়াংয়ের ডাওহিল এলাকার ঘন পাইন ও ওক অরণ্যে কালো চিতাবাঘের নড়াচড়া ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল । তার আগে 8000 ফুট উঁচুতে সান্দাকফু যাওয়ার পথে চিত্রের কাছাকাছি এলাকা এবং মিরিকের ওকাইতি চা বাগান লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় পথচারীরা সম্পূর্ণ কালো রঙের চিতাবাঘকে রাস্তা পার হতে দেখেছেন ।
এমনকি মহানন্দা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, ধোত্রে ও ঘুম-জোরবাংলোর জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে ট্র্যাপ ক্যামেরার মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা একাধিকবার বিরল এই চিতাবাঘের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে । পাহাড়ের উঁচুতে বিশেষ করে 3000 থেকে 10000 ফুট উচ্চতার ঘন পাইন, ধূপ ও মেপল অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে চিতাবাঘ অত্যন্ত সাবলীলভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে ।
চিতাবাঘকে বিরক্ত না করার পরামর্শ
কার্শিয়াং, সিংঘালীলা জাতীয় উদ্যানের ঢাল, মানেভঞ্জন, জোড়বাংলো, চটকপুর, সান্দাকফু যাওয়ার রুট থেকে শুরু করে পাহাড়ি চা বাগানগুলোর ঝোপঝাড় সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ চিতাবাঘের চলাচল নিত্যদিনের ঘটনা । তবে মংপু ও পুবংয়ের মতো শান্ত অরণ্যে একসঙ্গে মা চিতাবাঘ ও তার ভিন্ন দুই বর্ণের সন্তানকে দেখতে পাওয়া বন্যপ্রাণীদের একটি সুরক্ষিত ও বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশকে নির্দেশ করে । বন দফতরের আধিকারিকেরা এই ঘটনাকে অত্যন্ত ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখছেন, তবে একই সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যেন তারা এই ধরনের স্পর্শকাতর মুহূর্তে শাবক বা মা চিতাবাঘকে বিরক্ত না করেন ।