ফের কালো হরিণের দেখা মিলল কার্শিয়াংয়ে, উচ্ছ্বসিত পর্যটকেরা

ফের কালো হরিণের দেখা মিলল কার্শিয়াংয়ে, উচ্ছ্বসিত পর্যটকেরা
Melanistic Deer Spotted: পুজোর মুখে পাহাড়ে ঘুরতে এসে প্রকৃতির এমন বিরল উপহার পেয়ে রোমাঞ্চিত ও উচ্ছ্বসিত পর্যটকের দল । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 17, 2026 at 1:45 PM IST
দার্জিলিং, 17 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে পাহাড়ে মানুষের ঢল । পর্যটকদের ভিড়ে গমগম করছে দার্জিলিং ও কার্শিয়াংয়ের অলি-গলি । ঠিক এমনই এক মনোরম পরিবেশে শৈলরানির গভীর জঙ্গলে ফিরে এল এক বিরল বিস্ময় । কার্শিয়াং বনবিভাগের অন্তর্গত ডাউহিলের গাঢ় সবুজ পাইন বন ও ঝরাপাতার পথ পেরিয়ে ফের দেখা মিলল অতি বিরল মেলানিস্টিক বা কুচকুচে কালো হরিণের ।
চলতি বছরের শুরুতেই প্রথমবার ডাউহিল ফরেস্টে খোদ কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল এই প্রজাতির একটি কালো হরিণ ৷ তিনি নিজেই সেটি নিজের ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন । আর এবার ওই এলাকায় ট্রেকিং করার সময় নতুন করে আর একটি কালো হরিণের দেখা পেলেন এক উৎসুক পর্যটক ।
জানা গিয়েছে, বাঘীরা ট্রেইল জয়রাইড শেষ করে ডাউহিলের গভীর জঙ্গলে প্রকৃতির স্বাদ নিতে ট্রেকিং করছিলেন একদল পর্যটক । হাঁটার পথে নিরিবিলি বনাঞ্চলের মধ্যে হঠাৎই একটি মিশমিশে কালো রঙের হরিণকে স্বচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেন এক পর্যটক । চোখের সামনে এমন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে থমকে যান তিনি এবং কালবিলম্ব না করে দ্রুত নিজের ক্যামেরায় হরিণটির একাধিক ছবি তুলে নেন । পুজোর মুখে পাহাড়ে ঘুরতে এসে প্রকৃতির এমন বিরল উপহার সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পেরে রীতিমতো রোমাঞ্চিত ও উচ্ছ্বসিত পর্যটকের দল ।
প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত প্রজননগত বা বংশগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিবর্তন বা জেনেটিক ত্রুটির কারণে জীবদেহে মেলানিন রঙের রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায় । সাধারণ চিতাবাঘের ক্ষেত্রে যেমন মেলানিজমের ফলে গায়ে গাঢ় কালো রঙ ফুটে ওঠে ও তা কালো চিতাবাঘে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই, একই কারণে সাধারণ বার্কিং ডিয়ারের গায়েও কালো রঙের মাত্রা বহু গুণে বেড়ে গিয়ে তা কুচকুচে কালো রূপ নেয় । বনবিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় দশ লক্ষ স্বাভাবিক হরিণের মধ্যে মাত্র একটি হরিণের দেহে এমন বিরল পরিবর্তন দেখতে পাওয়া সম্ভব । এগুলো মূলত পার্বত্য অঞ্চলের বার্কিং ডিয়ার বা হরিণ ।
ইতিপূর্বে পাহাড়ের বন দফতরের গবেষণায় এই ধরনের মেলানিস্টিক হরিণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল । এছাড়া গত বছরগুলিতে ডাউহিল, বাগোরা এবং মিরিকের মতো বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় বেশ কয়েকবার কালো চিতাবাঘ বা মেলানিস্টিক লেপার্ডের উপস্থিতি স্পষ্ট হয়েছিল । কিন্তু রাজ্য বন দফতরের সম্পূর্ণ ইতিহাসে এভাবে প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ কালো হরিণ ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য এর আগে কখনও রেকর্ড করা হয়নি । পরপর এভাবে একই এলাকায় মেলানিস্টিক বার্কিং ডিয়ারের উপস্থিতি প্রকাশ পাওয়ায় বন দফতরের শীর্ষ আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে এখন চরম আনন্দের হাওয়া বইছে ।
পরপর দু'টি ঘটনা এবং এই বিরল হরিণের উপস্থিতি প্রসঙ্গে কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, "রাজ্য বন দফতর তথা সমগ্র বন্যপ্রাণী প্রেমীদের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের ও খুশির খবর । এর আগে পাহাড়ি জঙ্গলে একাধিকবার বিরল কালো চিতাবাঘের দেখা মিললেও, মেলানিস্টিক হরিণের এভাবে প্রকাশ্যে আসা এক ঐতিহাসিক ঘটনা । পর পর দুবার এই হরিণের উপস্থিতি দৃশ্যমান হওয়া অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কার্শিয়াংয়ের এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিবেশ ওদের প্রজননের জন্য অত্যন্ত অনুকূল এবং এখানে মেলানিস্টিক হরিণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।"
তবে এই আনন্দের পাশাপাশি বন দফতরের কপালে চিন্তার ভাঁজও কম নয় । বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের অত্যন্ত বিরল ও দৃষ্টিনন্দন হরিণ আন্তর্জাতিক চোরাশিকারি চক্রের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে । তাই এদের জীবন ও পূর্ণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মুহূর্তের জন্য কোনও আলগা সুযোগ দিতে রাজি নয় বন দফতর । চোরাশিকার সম্পূর্ণ রুখতে এবং হরিণগুলির ওপর 24 ঘণ্টা নজর রাখতে সমগ্র ডাউহিল ও তার আশপাশের সংলগ্ন বিস্তৃত বনাঞ্চলে বিশেষ টহলদারি দল গঠন করা হয়েছে । জঙ্গলজুড়ে বাড়তি সতর্কতা জারি করার পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বনকর্মী, যাতে শৈলরানির এই নতুন অতিথিরা সম্পূর্ণ নিরাপদে নিজেদের প্রাকৃতিক আবাসে বিচরণ করতে পারে ।