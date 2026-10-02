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সরকারি জমি পুনরুদ্ধার, রাজ্যজুড়ে মেগা জরিপ

রাজ্য সরকারের প্রতিটি জমি কোথা থেকে শুরু হচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে তা শেষ হচ্ছে, তার নিখুঁত সীমানা নির্ধারণ করতেই এই উদ্যোগ।

Mega survey on government land
সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে রাজ্যজুড়ে মেগা জরিপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 3:40 PM IST

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কলকাতা, 2 অক্টোবর: সরকারি জমির জবরদখল রুখতে এবার চূড়ান্ত পদক্ষেপ করতে চলেছে নবান্ন। খাতায়-কলমে সরকারের হাতে ঠিক কতটা জমি রয়েছে এবং বাস্তবে সেই জমির বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা খতিয়ে দেখতে বিশাল মাপের জরিপ বা সার্ভে শুরু করছে প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে থাকা সরকারি জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার বিস্তর অভিযোগ আসছিল। সেই জমি ফের নিজেদের আয়ত্তে আনতে রীতিমতো আটঘাট বেঁধে ময়দানে নামছে রাজ্যের ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে ডিরেক্টরেট।

নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের প্রতিটি জমি কোথা থেকে শুরু হচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে তা শেষ হচ্ছে, তার নিখুঁত সীমানা নির্ধারণ করতেই এই মেগা জরিপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, উদ্ধার হওয়া জমির দখল বজায় রাখতে সীমানা বরাবর পাকাপাকিভাবে খুঁটি বা পিলার বসানোর সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়েছে। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসনিক মহলে একটি জল্পনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সরকারি জমি দখলমুক্ত করার এই অভিযানে কি তবে ফের বিভিন্ন প্রান্তে বুলডোজার নামাতে চলেছে সরকার ?

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের তথ্য-ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ সরকারি জমির উল্লেখ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে সেই জমির এক বিরাট অংশের অস্তিত্ব নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। অভিযোগ, রাজ্যের একাধিক দফতরের আওতাধীন জমি বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকায় তা ধীরে ধীরে স্থানীয় দখলদারদের গ্রাসে চলে গিয়েছে।

আবার এমন ঘটনাও সামনে এসেছে, যেখানে রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট দফতরের জমি অন্য কোনও দফতর বা সরকারি সংস্থার দখলে চলে গিয়েছে। জমি নিয়ে এই চরম বিশৃঙ্খলা এবং নজরদারির অভাব দূর করতে নবান্নের শীর্ষমহলের দ্বারস্থ হয়েছিল একাধিক দফতর। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই এবার রাজ্যজুড়ে প্রতিটি সরকারি জমি পরিমাপের কাজে হাত দিল সরকার।

জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র ফাঁকা জমি বা প্লট নয়, এই জরিপের আওতায় থাকছে রাজ্য সরকারের প্রতিটি অফিস এবং অন্যান্য পরিকাঠামো থাকা জমিও। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের প্রতিটি রাস্তা, রেললাইন, খাল এবং বাঁধের রেখা বরাবর নিখুঁতভাবে পরিমাপ করে তা নথিবদ্ধ করা হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে ডিরেক্টরেটের তরফে ইতিমধ্যেই রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল বা দরপত্র ডাকা হয়েছে। মূলত বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিয়োগ করে জরিপের কাজ করানো হবে। এর ফলে সরকারি জমির সঠিক অবস্থান, আকার এবং সীমানা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাইছে নবান্ন। সনাতন পদ্ধতিতে ফিতে মেপে নয়, বরং উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমে এক ইঞ্চি জমির হিসেবও কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে চাইছে রাজ্য। এই প্রযুক্তিগত দিকটি স্পষ্ট করে রাজ্যের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন এবং গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এই জরিপের কাজ চলবে। প্রতিটি জমির সীমানা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।"

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জমির মানচিত্র, নকশা এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিখুঁত বিবরণ রাজ্যের হাতে তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি, জমির সীমানা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে প্রয়োজন মতো পিলার বসানোর কাজও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই করতে হবে। নবান্ন চাইছে, দরপত্র প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই জরিপের রিপোর্ট হাতে পেতে। সেই কারণে ল্যান্ড ডিরেক্টরেট যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে দিয়েছে।

জরিপের এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ঘিরে ক্ষমতার অলিন্দে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সরকারি জমির নিখুঁত তথ্য-ভাণ্ডার তৈরি হওয়ার পর রাজ্য সরকার সরাসরি জবরদখল উচ্ছেদের পথে হাঁটবে।

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WB GOVERNMENT LAND
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সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত
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MEGA SURVEY ON GOVERNMENT LAND

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