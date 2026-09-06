ঘুচবে হাওড়াবাসীর দীর্ঘদিনের জল-যন্ত্রণা ! 4 হাজার 700 কোটির মেগা প্রকল্প রাজ্যের

ঘুচবে হাওড়াবাসীর দীর্ঘদিনের জল-যন্ত্রণা ! 4 হাজার 700 কোটির মেগা প্রকল্প রাজ্যের
বৃষ্টির জমা জলে মানুষের নাকাল হওয়ার চেনা ছবিটা বদলাতে চায় প্রশাসন । প্রকল্পের বিপুল টাকার কাজ মূলত দুটি পর্যায়ে ভাগ করে রূপায়ণ করা হবে ।
Published : September 6, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: ঘুচতে চলেছে হাওড়াবাসীর দীর্ঘদিনের জল-যন্ত্রণা ৷ 4 হাজার 700 কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷
কলকাতার একেবারে গা ঘেঁষা যমজ শহর হওয়া সত্ত্বেও হাওড়া যেন দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত । নদীর এপারে যখন উন্নয়নের জোয়ার, ওপারে তখন শুধুই বঞ্চনার ইতিহাস । গঙ্গার ওপারের এই প্রাচীন শহরে নাগরিক পরিষেবার বেহাল দশা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বহুদিনের । আগের সরকারের আমলে বছরের পর বছর ধরে এখানে পুরসভা নির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল । জনপ্রতিনিধি না-থাকায় স্বাভাবিকভাবেই থমকে ছিল উন্নয়নের চাকা ৷
দুটি পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ
রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই পরিস্থিতির বদল ঘটতে শুরু করেছে । প্রশাসনে গতি এসেছে । জোরকদমে শুরু হয়েছে হাওড়া পুরসভার নির্বাচন সেরে ফেলার প্রস্তুতি । তবে নতুন সরকারের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল হাওড়ার দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যা সমাধান করা । একটু ভারী বৃষ্টি হলেই শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যায় । সাধারণ মানুষের এই নিত্যদিনের দুর্ভোগ কাটাতে এবার নড়েচড়ে বসল প্রশাসন । হাওড়া এবং বালি এলাকার জল জমা সমস্যা মেটাতে এবং সার্বিক নাগরিক পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে 4 হাজার 700 কোটি টাকার একটি বিশাল পরিকাঠামোগত মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে নতুন সরকার ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিপুল টাকার কাজ মূলত দুটি পর্যায়ে ভাগ করে রূপায়ণ করা হবে । মেগা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 470 কোটি টাকা । চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে । তবে সরকারিভাবে প্রথম পর্যায়ের এই কাজ চলবে 2027 সালের 1 জানুয়ারি থেকে 2030 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ।
মন্ত্রীর আশা
সামনেই দুর্গাপুজো । বৃষ্টির জমা জলে মানুষের নাকাল হওয়ার চেনা ছবিটা বদলাতে চায় প্রশাসন । তাই শহরের যে জায়গাগুলোতে জল জমার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি এবং রাস্তার অবস্থা একেবারেই চলাচলের অযোগ্য, সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হচ্ছে । হাওড়া উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর বিষয়ক দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই এই মেগা প্রকল্প নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী ।
তিনি বলেন, "যেসব এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ এবং যেখানে জল জমার সমস্যা সবচেয়ে বেশি, সেখানে পুজোর আগেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ শেষ করা হবে । বাকি প্রাথমিক কাজ নভেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা । কলকাতার যমজ শহর হিসেবে হাওড়াকে প্রকৃত অর্থে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে ।"
ইঞ্জিনিয়াররা কী বলছেন ?
দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল দশা এবং নিকাশি ব্যবস্থার ভগ্নদশা নিয়ে হাওড়াবাসী রীতিমতো নাজেহাল । এই সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে ঠিক কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে? হাওড়া পুরসভার এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, "হাওড়া পুরসভা এবং হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ইঞ্জিনিয়াররা যৌথভাবে প্রথম পর্যায়ের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেছেন । সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই কাজ শুরু হবে । খানাখন্দ বোজানো, রাস্তা মেরামত, নিচু এলাকার রাস্তার স্তর উঁচু করা এবং প্রধান নর্দমাগুলো মেরামতের কাজ করা হবে । পাশাপাশি নর্দমা পরিষ্কার করার কাজও চলবে ।"
কীভাবে এগোবে কাজ ?
আপাতত পুজোর আগে প্রাথমিক মেরামতির মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হলেও, দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী সমাধানের দিকেই নজর দিচ্ছে সরকার । এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে শহরের রাস্তাগুলো নিয়ম মেনে চওড়া করা এবং আধুনিক ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা । ব্রিটিশ আমলের পুরনো ড্রেনগুলো আর আধুনিক হাওড়ার ভার নিতে পারছে না । তাই নতুন করে পুরো ব্যবস্থাটি সাজানো হবে ।
পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে । হাওড়ার অপরিশোধিত নোংরা জল যাতে সরাসরি গঙ্গায় না-মেশে, তার জন্য একাধিক আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে । সেই প্ল্যান্টের মাধ্যমে শহরের সমস্ত বর্জ্য জল পরিশ্রুত হওয়ার পরেই তা গিয়ে পড়বে হুগলি নদীতে । মেগা প্রকল্পের এই চূড়ান্ত এবং বিস্তারিত রূপরেখাটি এখন তৈরি করছেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ-র ইঞ্জিনিয়াররা । এই কারিগরি কাজে তাঁদের সাহায্য করছেন শিবপুর আইআইইএসটি-র বিশেষজ্ঞরা । সব মিলিয়ে, দীর্ঘদিনের জমা বঞ্চনার ইতিহাস মুছে ফেলে এক আধুনিক শহর হিসেবে হাওড়ার নবজন্ম হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।