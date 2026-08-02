সাংসদের সঙ্গে বৈঠক সফল, আজ ফ্যাক্টরি খোলার সিদ্ধান্ত জানাবে বটলিফ কর্তৃপক্ষ
সকলেই বৈঠক সদর্থক হওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷ আজ বটলিফ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ক্ষুদ্র চা চাষীরা ৷
Published : August 2, 2026 at 7:59 AM IST
জলপাইগুড়ি, 2 অগস্ট: বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো এমআরএল (MRL) রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা পাতা নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রায় 50 হাজার ক্ষুদ্র চা চাষী । শনিবার সাংসদের ডাকা বৈঠকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁরা ৷ আজ, রবিবার ফের আলোচনা রয়েছে ৷ তারপরই বটলিফ কর্তৃপক্ষ জানাবে কবে থেকে ফ্যাক্টরি খোলা হবে ।
শনিবার ক্ষুদ্র চা চাষী এবং বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকদের নিয়ে আলোচনায় হয় জলপাইগুড়ি ক্লাবে । সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, যাতে কোনও চা চাষী নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার না করে । উত্তরের চায়ের যাতে দুর্নাম না হয়, সেটা সব পক্ষ দেখবে ৷
নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি জানান, রবিবার সকাল 11টায় শিলিগুড়িতে বৈঠক হবে ৷ সেখানে বটলিফ ফ্যাক্টরির প্রতিনিধিরা আলোচনার মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন, তাঁরা কবে থেকে ফ্যাক্টরিগুলো খুলছেন । তিনি আরও জানান, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়ের উপস্থিতিতে চা চাষীদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা ভালোই হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির সভাপতি চক্রবর্তী বলেন, "সাংসদের উদ্যোগে বটলিফ ফ্যাক্টরি এবং ক্ষুদ্র চাষীদের সঙ্গে বৈঠকটি খুবই ফলপ্রসু হয়েছে ৷ রবিবার ফ্যাক্টরির মালিকরা জানিয়ে দেবেন, তাঁঁরা কবে থেকে চা পাতা নেবেন । ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষ থেকে আমরা আশাবাদী, সোমবার থেকে ফ্যাক্টরি খুলে যাবে । আমরাও চা পাতা দিতে পারব ।"
জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় জানান, বটলিফ ফ্যাক্টরি এবং ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বৈঠক ভালো হয়েছে । রবিবার সকাল 11টার সময় ফ্যাক্টরির মালিকরা আলোচনায় বসে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা বিকেলে জানাবেন । আশাকরি তাঁরা চা ফ্যাক্টরি খুলে দেবেন । তবে, কীটনাশক মুক্ত চা আমরা চাই । নিরাপদ চা তৈরিতে ক্ষুদ্র চা চাষীদেরও এগিয়ে আসতে হবে । কেউ যেন নিষিদ্ধ কীটনাশক দেওয়া চা পাতা বিক্রি করতে না পারে ।
কীটনাশক মিশ্রিত চা বিক্রি হচ্ছে না । নিরাপদ চা তৈরিতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো । গত 27 জুলাই থেকে MRL রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা পাতা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তারা । ফলে বিপাকে পড়েছেন উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষীরা । কীটনাশক মিশ্রিত চা পাতা প্যাকেটিং করতে নাকচ টাটা, হিন্দুস্তান কোম্পানি । ফলে উত্তর রুটিরুজির একটা বড় জায়গায় আঘাত এসেছে ।
বটলিফ ফ্যাক্টরির দাবি, চা চাষীদের থেকে নেওয়া কাঁচা পাতা থেকে উৎপাদিত চা বিক্রি করতে গেলে কীটনাশকের কারণে তৈরি হওয়ায় তা রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে । পাশাপাশি, প্যাকেটিং সংস্থাগুলো এদিনের বৈঠকে ছিলেন । তাঁরা জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ কীটনাশক যুক্ত চা তারা কিনবেন না । এদিকে FASSAI-এর পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে কোনওভাবেই যাতে নিষিদ্ধ কীটনাশক চা বাগানে ব্যবহার না হয় সেই কারণেই তারা কীটনাশক যুক্ত চা রিজেক্ট করছেন ।
এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র চা চাষী ও বটলিফ ফ্যাক্টরির এই সমস্যা সমাধানে ভারতীয় চা পর্ষদ, প্যাকেটিং সংস্থা, চা চাষী-সহ বটলিফ ফ্যাক্টরিদের নিয়ে জলপাইগুড়িতে বৈঠকে বসেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় । তারপরই রবিবার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানায় বটলিফ ফ্যাক্টরি ৷