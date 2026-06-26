বেআইনি নির্মাণ খতিয়ে দেখার অডিট কমিটির বৈঠক কর্পোরেশনে, আলোচনা এসওপি তৈরি নিয়ে

বেআইনি নির্মাণ খতিয়ে দেখার অডিট কমিটির বৈঠক কর্পোরেশনে, আলোচনা এসওপি তৈরি নিয়ে
রাজ্য সরকার তারাতলার ঘটনার পর এই কমিটি তৈরি করেছে৷
Published : June 26, 2026 at 9:39 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউন বিপর্যয়ের পর রাজ্যের সরকার 31 জুলাই পর্যন্ত কলকাতা-সহ রাজ্যের বেশ কিছু পুর এলাকার সমস্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখে অডিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে অডিট কমিটি। আজ সেই কমিটি বৈঠকে বসল কলকাতা কর্পোরেশনের সদর দফতরে।
কোন পথে হবে নির্মাণ অডিট? এসওপি তৈরির সিদ্ধান্ত হল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ পাণ্ডে, কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, ছিলেন কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ-সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।
গার্ডেনরিচের বিপর্যয়ে প্রায় 13 জনের প্রাণ গিয়েছিল। নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে ঘটেছিল বিপর্যয়। তার বছর খানেকের বেশি সময় পর ফের তারাতলায় একই ঘটনা ঘটল। তবে বহুতল নয়, এখানে নির্মীয়মান গোডাউন ভেঙে পড়ে চাপা পড়েন বহু মানুষ। 72 ঘণ্টা অতিক্রান্ত হতে চলেছে, উদ্ধার কাজ এখনো চলছে। সেনা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ, কলকাতা কর্পোরেশন, পিডাব্লিউডি, বন্দর, কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী - যৌথভাবে এই উদ্ধার কাজ করে যাচ্ছে।
এদিন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে নয়া গঠিত অডিট কমিটি বৈঠকে বসে। বৈঠকে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে তারাতলার ঘটনাস্থল এই কমিটি প্রথম ঘুরে খতিয়ে দেখবে সব দিকগুলি। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তারা আগামিদিনে কোন পথে অডিট হবে অর্থাৎ একটি নির্মীয়মান বাড়ি কোন কোন দিক খতিয়ে দেখতে হবে, এই সবটাই ঠিক করবেন। তবে প্রাথমিকভাবে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেস বা এসওপি, সেটার পরিকল্পনা তৈরি করেছে।
এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশন প্রতি বোরো-তে তিনটি করে টিম হচ্ছে। এর মধ্যে পুলিশ, পুরসভা, বন্দর, পিডাব্লুডি, সিইএসসি, রেল, দমকল-সহ বেশ কিছু এজেন্সি থাকছে। এরা প্রতিটি নির্মাণের অডিট করবে। সেই অডিট এদিনের বৈঠকে যে এসওপি স্থির হবে, সেই অনুসারে অডিট হবে। সেই রিপোর্ট এই কমিটি খতিয়ে দেখবে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, এদিন রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে বৈঠক হয় কলকাতা কর্পোরেশনে। এসওপি গঠন করা হবে। সেই মাফিক নির্মাণ কাজের অডিট হবে। দিনকয়েক লাগবে এই কাজ শুরু হতে।
উল্লেখ্য, এই অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ পাণ্ডে, কমিটির সদস্য হচ্ছেন খলিল আহমেদ (অতিরিক্ত মুখ্য সচিব), রাজেশ কুমার সিনহা (প্রধান সচিব বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর)। কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, শ্রম দফতরের সচিব রচনা ভগত, পিডব্লিউডি-র ইঞ্জিনিয়র ইন চিফ, কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের ডিজি, দমকল বিভাগের ডিজি, রাইট রাইটস ও ইরকোন-এর প্রতিনিধিরা এবং খড়গপুর আইআইটির প্রতিনিধিরা।