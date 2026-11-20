নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী-মোর্চা শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠক, ডিসেম্বরে দার্জিলিং-কালিম্পং সফরে শুভেন্দু
CM Suvendu Meeting with GJM: শুধু প্রশাসনিক দাবি-দাওয়া পেশই নয়, আগামী মাসে পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী 'তিস্তা উৎসবে' যোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণও জানিয়েছে মোর্চা শিবির ৷
Published : November 20, 2026 at 3:58 PM IST
শিলিগুড়ি, 20 নভেম্বর: পাহাড়ের তিন পুরসভার আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিল ।
শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নোমন রাই । শুধু প্রশাসনিক দাবি-দাওয়া পেশ করাই নয়, আগামী মাসে পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী 'তিস্তা উৎসবে' যোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণও জানিয়েছে মোর্চা শিবির, যা সাদরে গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, পুরভোটের ঠিক আগে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তার সঙ্গে বিমল গুরুং ও রোশন গিরিদের এই সরাসরি সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর পাহাড়ের মানুষ যখন প্রশাসনিক স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের খোঁজ করছেন, তখন জিটিএ-র অচলাবস্থা এবং বিগত দিনের দুর্নীতির মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলিকে সামনে রেখে নবান্নের দ্বারস্থ হয়ে মোর্চা নেতৃত্ব কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা ।
এদিনের বৈঠকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) স্থবিরতা কাটিয়ে কাজকর্মে গতি আনার পাশাপাশি অতীতে জিটিএ-তে হওয়া আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগগুলির যথাযথ তদন্তের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরা হয় । একইসঙ্গে বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে মোর্চার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহারের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সদর্থক হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন গুরুং-গিরিরা । এছাড়া পাহাড়ের চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা কাটাতে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল সংস্কারের প্রস্তাবও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে ।
প্রশাসনিক আলোচনার আবহ পেরিয়ে বৈঠকের শেষ পর্বে উঠে আসে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আয়োজিত হতে চলা 'তিস্তা উৎসবের' প্রসঙ্গ । পাহাড়ের সংস্কৃতি ও পর্যটনকে তুলে ধরতে এই উৎসবে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি যে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করবে, তা জানিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান মোর্চা নেতৃত্ব ।
নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আগামী 9 ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ে তিস্তা উৎসবে যোগ দেওয়ার এবং পরদিন অর্থাৎ, 10 ডিসেম্বর কালিম্পং সফরে যাওয়ার বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ।
দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নোমন রাই পুরো আলোচনাটিকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে জানান । বিধায়ক বলেন, "পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, জিটিএ-র অচলাবস্থা এবং দুর্নীতির বিষয়গুলি আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনেছি । বিগত সরকারের আমলে আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা দায়ের হয়েছিল, সেগুলি প্রত্যাহারের বিষয়েও কথা হয়েছে ।"
তিনি যোগ করেন, "পাশাপাশি পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং আসন্ন তিন পুরসভার নির্বাচন নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি । উনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমাদের প্রতিটি কথা শুনেছেন এবং দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন । সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগামী 9 ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ে তিস্তা উৎসবে আসছেন এবং 10 ডিসেম্বর কালিম্পং যাবেন । তাঁর এই সফর পাহাড়ের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে ।"