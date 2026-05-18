স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে জরুরি বৈঠক, 'চিকিৎসক-কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত'
স্বাস্থ্যভবনে বৈঠকটি হয় ৷ বিজেপির ন'জন চিকিৎসক বিধায়ক সেই বৈঠকে ছিলেন ৷ তাঁরা রিপোর্ট তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেবেন ৷
Published : May 18, 2026 at 7:07 PM IST
সল্টলেক, 18 মে: রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে গুরুতর একটি বৈঠক হল স্বাস্থ্যভবনে । সোমবারের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম । এছাড়াও ছিলেন বিজেপির ন'জন চিকিৎসক বিধায়ক ।
ছিলেন বেহালার পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ, বিধাননগরের বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হিরা, সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপ দাস সিংহ, জামুড়িয়ার বিধায়ক বিজন মুখোপাধ্যায়, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার, চণ্ডীপুরের বিধায়ক পীযূষকান্তি দাস, তমলুকের বিধায়ক হরেকৃষ্ণ বেড়া এবং বিনপুরের বিধায়ক প্রণোদ টুডু । এদিন বেলা 12টার কিছু পর থেকে শুরু হয় বৈঠক । প্রায় আড়াই ঘণ্টার ধরে বৈঠক হয় । বৈঠক শেষে বিধায়ক চিকিৎসকরা বলেন, "আজকের বৈঠক সদর্থক । এই বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা জমা দেব ।"
বিধাননগরের চিকিৎসক বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসের চিকিৎসক শিক্ষকদের কী সমস্যা রয়েছে এবং সেই নিয়ে কী প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসের যে সকল চিকিৎসক আছেন যাঁরা শিক্ষক নন, তাঁদের উপর আমাদের সব জেলার মহকুমা দাঁড়িয়ে থাকে । সেখানে সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে । মেডিক্যাল ছাত্রদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষা বিষয়েও আলোচনা হয়েছে । প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে এবং প্রাইভেট মেডিক্যাল সেটআপ নিয়েও আমাদের কথা হয়েছে । সময়ের অভাবে ফার্মেসি এবং ডেন্টাল নিয়োগের কিছু কথা হয়েছে । পরবর্তী দিনের বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ।"
সম্প্রতি পুরুলিয়ার একটি হাসপাতালে নার্সের ওপর হামলার অভিযোগ সামনে এসেছিল । সেই ঘটনার উপর নজর দিয়ে এদিনের বৈঠকে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । বেহালা পশ্চিমের চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "শুধু চিকিৎসকদের বিষয় নিয়ে নয়, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে । একইসঙ্গে এতদিন ধরে কাটমানি ও যে পরিমাণে নেপোটিজম চলত, সেই দুর্নীতির আর কোনও স্থান থাকবে না । মেরিটকে প্রাধান্য দিয়েই হবে কাউন্সিলিং ।"
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম । এছাড়াও ছিলেন বিজেপির দুই চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ এবং শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । সেখানে রাজ্যের স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
পাশাপাশি ওইদিনের পর থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবকে দেখা গিয়েছে অ্যাকশন মোডে । শনিবার রাতেই শহরের পাঁচ সরকারি হাসপাতালে তিনি আচমকাই পরিদর্শনে যান । সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি ।