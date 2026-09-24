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ইংলিশ চ্যানেল-পক প্রণালীর পর ক্যাটলিনায় সমুদ্র জয়ের হ্যাটট্রিক মেদিনীপুরের আফরিনের

Afrin zabi conquers catalina channel in california: উত্তাল ঢেউ সামলে কনকনে জলে 15 ঘণ্টা লড়াই, শেষে ইতিহাস ! 32 কিলোমিটারের ক্যাটলিনা জয় মেদিনীপুরের আফরিনের ৷

Afrin zabi
মেদিনীপুরের জলকন্যা আফরিন জাবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 7:20 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 7:54 PM IST

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মেদিনীপুর, 24 সেপ্টেম্বর: অর্থের অভাব থামাতে পারেনি । উত্তাল সমুদ্রও পারেনি । কনকনে ঠান্ডা জল, প্রবল স্রোত, অন্ধকার ! এক এক করে সব বাধা পেরিয়ে অবশেষে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখলেন মেদিনীপুরের জলকন্যা আফরিন জাবি । আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের অন্যতম দুর্গম ও কঠিন ওপেন-ওয়াটার সাঁতারপথ 'ক্যাটলিনা চ্যানেল' পেরিয়ে নতুন কীর্তি গড়লেন তিনি । প্রায় 32 কিলোমিটারের এই দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে আফরিনের সময় লেগেছে 15 ঘণ্টা 51 সেকেন্ড ।

স্বপ্নটা অনেক দিনের । কিন্তু স্বপ্নের পথে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থ । ক্যাটলিনা চ্যানেলের মতো আন্তর্জাতিক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল খরচ জোগাড় করতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন আফরিন । অর্থসঙ্কটের কারণে অভিযান পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল । কিন্তু তাতে মেদিনীপুরের এই সাঁতারু পিছু হটেননি । শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার সহযোগিতা মিলতেই ফের শুরু হয় প্রস্তুতি । লক্ষ্য একটাই, ক্যাটলিনা জয় ।

Afrin zabi
মেদিনীপুরের জলকন্যা (ইটিভি ভারত)

তার পর নির্দিষ্ট সময় এল । আমেরিকার স্থানীয় সময় 22 সেপ্টেম্বর রাত 11টা নাগাদ, ভারতীয় সময় অনুযায়ী 23 সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ জলে নামেন আফরিন । সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের বিপুল জলরাশি । গন্তব্য প্রায় 32 কিলোমিটার দূরের উপকূল । মাঝখানে কোনও বিরতি নেই, নেই পিছু হটার সুযোগ । একটানা সাঁতরে যেতে হবে উত্তাল সমুদ্রের বুক চিরে ।

ক্যাটলিনা চ্যানেল এমনিতেই বিশ্বের ওপেন-ওয়াটার সাঁতারুদের কাছে বড় পরীক্ষা । প্রশান্ত মহাসাগরের হিমশীতল জল, প্রবল স্রোত, ঢেউ এবং রাতের অন্ধকার- সব মিলিয়ে প্রতিটি মুহূর্তেই চ্যালেঞ্জ । তার উপর দীর্ঘ সময় শরীরকে জলের মধ্যে ভাসিয়ে রেখে একই গতিতে সাঁতার কেটে যাওয়া । সেই কঠিন পরীক্ষাতেই নাম লিখিয়েছিলেন আফরিন । ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গিয়েছে । শরীর ক্লান্ত হয়েছে । সমুদ্রের পরিস্থিতিও সহজ ছিল না । তবু থামেননি মেদিনীপুরের মেয়ে ।

Afrin zabi
ক্যাটলিনা চ্যানেলে নতুন কীর্তি (ইটিভি ভারত)

শেষ পর্যন্ত 15 ঘণ্টা 51 সেকেন্ডের লড়াই । গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন আফরিন । ক্যাটলিনা চ্যানেলের জলরাশি জয় করে মেদিনীপুর তথা বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগ হল আরও একটি আন্তর্জাতিক সাফল্য ।

আফরিনের এই সাফল্য অবশ্য হঠাৎ আসেনি । এর আগেও আন্তর্জাতিক জলপথে নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি । গত বছর 29 জুলাই ইংলিশ চ্যানেল সফলভাবে অতিক্রম করেছিলেন । তারপর চলতি বছরের 9 মে মাত্র 7 ঘণ্টা 5 মিনিটে পক প্রণালী পেরিয়ে নতুন নজির গড়েন । সেই অভিযানে দ্রুততম ভারতীয় মহিলা সাঁতারু হিসেবে রেকর্ড গড়ার কৃতিত্বও তাঁর ঝুলিতে আসে ।

ইংলিশ চ্যানেল, পক প্রণালীর পর এ বার ক্যাটলিনা । একের পর এক দুর্গম জলপথ জয় করে আফরিন যেন নিজের সাফল্যের সীমাটাকেই বার বার আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন । বিশেষ করে অর্থসঙ্কটের মতো বাধা পেরিয়ে এ বার তাঁর এই অভিযান সফল হওয়ায় সাফল্যের গল্পে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে ।

Afrin zabi
ক্যাটলিনা চ্যানেল (ইটিভি ভারত)

মেদিনীপুরের ঘরের মেয়ে আফরিনের এই কীর্তিতে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছ্বসিত তাঁর পরিবার, পরিজন এবং জেলার ক্রীড়ামহল । আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার নাম উজ্জ্বল করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের কাছেও আফরিনের এই লড়াই হয়ে উঠতে পারে অনুপ্রেরণার গল্প, স্বপ্ন বড় হলে বাধাও যে শেষ কথা নয়, সেটাই যেন ফের প্রমাণ করলেন মেদিনীপুরের এই জলকন্যা ।

এখন অপেক্ষা তাঁর দেশে ফেরার । এই অভিযানে আফরিনের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর বাবা । সমুদ্র জয়ের পর মেদিনীপুরে ফেরার অপেক্ষায় এখন তাঁর পরিবার এবং অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ।

Last Updated : September 24, 2026 at 7:54 PM IST

TAGGED:

MEDINIPUR
HAT TRICK OF SEA CONQUESTS
আফরিন জাবি
ইংলিশের পর পক এ বার ক্যাটলিনা
MIDNAPORE SWIMMER AFRIN ZABI

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