আধ ঘণ্টার ঝড়েই তছনছ মেদিনীপুর ! চলন্ত ভ্যানে গাছ ভেঙে পড়ে মৃত্যু পুলিশকর্মীর
গুরুতর জখম আরও তিনজন, যাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । দ্রুত গ্রিন করিডর তৈরি করে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য।
Published : March 28, 2026 at 3:04 PM IST
মেদিনীপুর, 28 মার্চ: আধঘণ্টার আকস্মিক ঝড়েই লন্ডভন্ড পশ্চিম মেদিনীপুর । সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । ডিউটি সেরে ফেরার পথে পুলিশের গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল বিশাল গাছের গুঁড়ি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক পুলিশকর্মীর । গুরুতর জখম আরও তিনজন, যাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । দ্রুত গ্রিন করিডর তৈরি করে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আচমকাই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে । সেই সময় চাঁদড়া এলাকা থেকে একটি পুলিশ ভ্যান মেদিনীপুর শহরের দিকে ফিরছিল । গাড়িতে ছিলেন চার পুলিশ কর্মী । সারেঙ্গাশোলের কাছে পৌঁছতেই বিপত্তি, ঝড়ের দাপটে রাস্তার ধারে একটি বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে সরাসরি গাড়ির উপর । মুহূর্তে দুমড়ে মুচড়ে যায় পুলিশের ভ্যানটি ।
স্থানীয় বাসিন্দা এবং পিছনে থাকা আর একটি পুলিশ গাড়ির কর্মীদের তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ । ভেঙে ফেলা হয় গাড়ির অংশবিশেষ, টেনে-হিঁচড়ে বার করা হয় আহতদের । কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে । সন্তোষ ছেত্রী (59) নামে এক পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ।
গুরুতর আহত অবস্থায় বাকি তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । আহতদের মধ্যে সৌরভ সাউ (40) এর অবস্থা দ্রুত অবনতি হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি গ্রিন করিডর তৈরি করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । অন্য দুই কনস্টেবল এবং এক এসআই চিকিৎসাধীন ।
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা । গভীর রাতেই হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি । মৃত ও আহতদের পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে পৌঁছান । পুলিশ সুপার বলেন, "ডিউটি সেরে ফেরার পথেই দুর্ঘটনাটি ঘটে । একজনকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে । তিনজন আহত, তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর, তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, পরিবারগুলির পাশে রয়েছি আমরা ।"
স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, ঝড়ের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে বড় গাছ উপড়ে পড়ে । পুলিশের গাড়িটি কার্যত গাছের নীচে চাপা পড়ে যায় । এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
