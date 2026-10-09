বিকাশরঞ্জনের 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা' পোস্টে ক্ষুব্ধ বিজেপি, মেদিনীপুরে মামলা দায়ের

বিকাশরঞ্জনের 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা' পোস্টে ক্ষুব্ধ বিজেপি, মেদিনীপুরে মামলা দায়ের
FIR Against Bikash Bhattacharyya: প্রবীণ বাম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্যের মন্তব্যে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করল বিজেপি ৷ পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : October 9, 2026 at 3:14 PM IST
মেদিনীপুর, 9 অক্টোবর: প্রবীণ বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার জন্য 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা'দের দায়ী করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি ৷ আর এই মন্তব্যের পরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ হিন্দু সমাজকে অপমানের অভিযোগে প্রবীণ এই আইনজীবীর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷
এদিকে বিকাশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি বিধায়ক ৷ শুক্রবার সকালে মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইত ৷ বিকাশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করেছেন বাম আইনজীবী ৷ তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির হওয়া উচিত ।
ঘটনার সূত্রপাত গতকাল বাম আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ঘরের সামনে ঢিল ও পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘিরে ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর 5টা নাগাদ মুখ বাঁধা এক দুষ্কৃতী বাইকে এসে বিকাশরঞ্জনের বাড়ি লক্ষ্য করে মদের বোতল ছোড়ে ৷ বোতলের আঘাতে জানলার কাচ ভেঙে যায় ৷ ভাঙচুর করা হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পান বাড়ির এক পরিচারিকা ৷
ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রবীণ আইনজীবী ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শুক্রবার ভোরে গড়িয়া এলাকা থেকে বাপ্পা গুছাইত নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার বাইকটিও ৷
গতকাল এই ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বাম আইনজীবী বিকাশ লেখেন, "আজ সকাল 5টা নাগাদ হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা হামলা চালাল আমার বাড়িতে ৷ মোটর বাইকে করে এসে মদের বোতল ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে পালিয়েছে ৷ অল্পের জন্য আমার কাজের সহায়িকা বেঁচে গিয়েছেন ৷"
'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা' মন্তব্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "পুলিশি তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই কী করে একজন প্রবীণ মানুষ এমন মন্তব্য করতে পারেন !" এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের ‘দিমাগি নকশাল’ বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি ৷
শুভেন্দুর অভিযোগ, এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের মাধ্যমে গোটা সনাতনী হিন্দু সমাজকে অপমান করেছেন বিকাশ ভট্টাচার্য । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কী করে লিখলেন হিন্দুত্ববাদীরা করেছে ? কে বা কারা, কোন উদ্দেশে হামলা যেমন তার তদন্ত হবে, তেমনই সনাতনের অপমানে বিকাশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
অন্যদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজনৈতিক মতপার্থক্য সরিয়ে রেখেই তিনি সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন ৷ নিয়োগ দুর্নীতি-সহ একাধিক মামলায় পূর্বতন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে বারবার সওয়াল করেছেন বিকাশরঞ্জন ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন ৷ কিন্তু সেসব ভুলে রাজনৈতিক সৌজন্যের নজির রেখেই ঘটনার নিন্দা করেছেন মমতা ৷ পুলিশ ধৃত যুবককে জেরা করে হামলার আসল কারণ অনুসন্ধান করে দেখছে ৷
এদিকে প্রবীণ বাম নেতা বিকাশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন মেদিনীপুরের বিজেপি বিধায়ক শংকর ৷ এদিন তিনি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় পৌঁছন । সেখানে গিয়ে বাম আইনজীবী-নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷
বিজেপি বিধায়ক বলেন, "দুষ্কৃতীরা দুষ্কৃতী হয়, তারা কোন জাত-ধর্মের হয় না ৷ কিন্তু এখানে বিকাশবাবু হিন্দুত্ববাদী এবং হিন্দুদের টার্গেট করে পোস্ট করছেন, যা অপমানজনক এবং সমগ্র হিন্দু জাতিকে অপমান করেছেন ৷ সেই প্রেক্ষিতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করেছেন বাম আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ৷ তিনি সকালে পোস্ট করেছেন হিন্দুত্ব বাহিনী গুন্ডারা হামলা চালাল আমার বাড়িতে ৷ এই লেখা এবং কথার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা ৷"
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে বাম পার্টি অফিস ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ করার জন্য প্রায় 30-35 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ৷