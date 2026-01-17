দুর্গাপুর গণধর্ষণ: সহপাঠীকে নিয়ে বিস্ফোরক সাক্ষ্য নির্যাততা ডাক্তারি পড়ুয়ার

দুর্গাপুর গণধর্ষণ: সহপাঠীকে নিয়ে বিস্ফোরক সাক্ষ্য নির্যাততা ডাক্তারি পড়ুয়ার
দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডের শুনানি চলছে । শনিবার ফের সাক্ষ্যগ্রহণ রয়েছে নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়ার ।
Published : January 17, 2026 at 7:24 PM IST
দুর্গাপুর, 17 জানুয়ারি: পাঁচ অভিযুক্তের একজনকে দেখে সহপাঠী তাঁকে ধর্ষণ করেছে বলে আদালতে বিস্ফোরক সাক্ষ্য দিলেন দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া নির্যাতিতা । এমনকি, সহপাঠী জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাঁর শরীরের কোথায় কোথায় হাত দিয়েছে? হাত দিয়ে কী করেছে? তাও জানান তিনি ৷
আদালত সূত্রে খবর, নিজের প্রথম বয়ান বদল করে পুলিশের কাছে অন্য বয়ান দেন নির্যাতিতা । সেই বয়ানেই আদালতের কাছে বিস্তারিত বললেন তিনি । শুক্রবার এডিজে স্পেশাল সেশন বিচারক লোকেশ পাঠকের এজলাসে ওড়িশার বাসিন্দা নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ ছিল । ভরা আদালতে নয়, ক্লোজ ডোরে এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাঁর । শুধুমাত্র অভিযুক্তদের আইনজীবী শেখর কুন্ডু ও সৌমেন মিত্র এবং তাঁদের সহকারীরা ও বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় ছাড়া কাউকে এজলাসে থাকার অনুমতি দেননি বিচারক ।
উল্লেখ্য, গত 10 অক্টোবর রাতে দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ তাঁর সহপাঠীর সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বেরিয়ে ছিলেন ওই ছাত্রী ৷ অভিযোগ, কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরেই গণধর্ষণ করা হয় তাঁকে । পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে সহপাঠী-সহ পাঁচ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে । সবার বিরুদ্ধেই গণধর্ষণের অভিযোগ এনে শুরু হয় মামলা । তারই শুনানি চলছে ।
শুক্রবার এই মামলার শুনানি চালাকালীন আদালত কক্ষের দরজা বন্ধ করে বাইরে পুলিশি পাহারায় শুরু হয় নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ । নির্যাতিতা এই ঘটনার পর হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ে একপ্রকার বয়ান দিয়েছিলেন । পুলিশের কাছে পরে তিনি বয়ান বদল করেছিলেন । এদিন পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানই আদালতকে বলেন ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সহপাঠী ওকে চেনেন কি না নির্যাতিতা, সেই প্রশ্ন করেন বিচারক ৷ তখনই নির্যাতিতা স্পষ্ট জানান, সহপাঠী সেদিন তাঁকে জঙ্গলে নিয়ে কী কী করেন । অন্য পাঁচ অভিযুক্তের মধ্যে একজন তাঁকে ধর্ষণ করেছেন বলেও অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার সময়ে বিচারককে বলেন তিনি । নির্যাতিতার মুখে এইরকম শুনে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় নির্যাতিতার সহপাঠী-সহ পাঁচ অভিযুক্তের । নির্যাতিতাকে বিচারক যা যা জিজ্ঞেস করেছেন, তার প্রতিটির উত্তর দিয়েছেন তিনি সাবলীলভাবে ।
এদিন বিশেষ সরকারি আইনজীবীর পক্ষ থেকে নির্যাতিতার পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ান, গোপন জবানবন্দি, এফআইআর ও ছ’টি মেডিক্যাল রিপোর্ট পেশ করা হয় আদালতে । তবে এদিন নির্যাতিতার এজাহার (সাক্ষ্যগ্রহণ) সম্পূর্ণ হয়নি । অভিযুক্তদের সওয়ালও শুরু হয়নি ।
শনিবার ফের সাক্ষ্য গ্রহ রয়েছে নির্যাতিতার । নির্যাতিতার সহপাঠীর আইনজীবী শেখর কুণ্ডু বলেন, "মেয়েটি সত্যি কথা বললেই আমরা খুশি হব । বয়ানের বদল ঘটেনি । আমরা এখনও তাকে জেরা করিনি । সবাইকে নিয়েই মেয়েটি বলেছে । একসঙ্গেই পড়ত সুতরাং সহপাঠীকে না চেনার কথা নয় । সবাইকে সে চিনেছে ।"
অন্যদিকে নির্যাতিতার পক্ষে সওয়াল করা আইনজীবী পার্থ ঘোষ বলেন, "শুক্রবার এবং শনিবার মেয়েটির কথা শোনা হবে । পুলিশ চার্জশিট পেশ করে দিয়েছে । চার্জ ফ্রেম হয়ে গিয়েছে । আমরা যে গণধর্ষণের কথা বলেছিলাম, সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি ৷ কারণ এটা গণধর্ষণ । 6 জন অভিযুক্তকেও আজ আদালতে পেশ করা হয়েছে । শনিবারেও করা হবে ।"
তবে প্রথম থেকেই নির্যাতিতার সহপাঠীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল । কেন সেদিন তিনি জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন তরুণীকে? এ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে । এখন দেখার নির্যাতিতার সহপাঠী প্রসঙ্গে এই সাক্ষ্যের পর পাঁচ অভিযুক্তের পাশাপাশি সহপাঠীর বিরুদ্ধে আদালত কী অবস্থান নেয় ৷