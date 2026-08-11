চিকিৎসার বিরুদ্ধে গাফিলতি, নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে উত্তাল চাঁচল হাসপাতাল
চিকিৎসা না-করেই রেফার, হাসপাতাল থেকে বেরনোর পথেই 8 বছরের নাবালিকার মৃত্যু ৷ নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে উত্তাল মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ৷
Published : August 11, 2026 at 5:53 PM IST
মালদা, 11 অগস্ট: জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল 8 বছরের নাবালিকা। অভিযোগ, চিকিৎসা না-করেই মালদা মেডিক্য়াল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয় তাকে। হাসপাতাল থেকে বেরনোর পথেই মৃত্যু হয় নাবালিকার। এরপরই কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব মৃত নাবালিকার পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ালো মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।
মৃত নাবালিকার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায়। দু'দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল সে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর নাবালিকা বিভাগে ভর্তি করা হয় ৷ পরিবারের অভিযোগ, শিশু বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌমেন সাউ নাবালিকাকে সঠিকভাবে চিকিৎসা না-করেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন।
মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরনোর সময়ই নাবালিকার মৃত্যু হয়। এরপরই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসক এবং হাসপাতালের সহকারী সুপার-সহ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মৃত নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
মৃত নাবালিকার মামা প্রদীপ রবি দাসের অভিযোগ, চিকিৎসা না-করেই রেফার করে দেওয়া হয়েছিল নাবালিকাকে। এমনকী, অভিযোগ জানাতে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলেও দাবি তাঁদের। পুরো ঘটনায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা।
যদিও মৃত নাবালিকার পরিবারের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌমেন সাউ। তাঁর দাবি, "চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" একইসঙ্গে ঘটনার বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দিকে দায় ঠেলে দিয়েছেন তিনি।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের প্রশ্নের মুখে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা ও চিকিৎসকদের ভূমিকা। সরকারের পালাবদলের পরও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ কেন উঠছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিজনরা। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মাঝে প্রশ্ন একটাই সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে যদি এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায় ?