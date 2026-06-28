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বাঁকুড়ার মেচা সন্দেশকে GI স্বীকৃতি, দেশ-বিদেশে প্রচার চাইছেন ব্যবসায়ীরা

চন্দনগরের জলভরা, জনাইয়ের মনোহরার পর এবার বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশকে জিআই স্বীকৃতি দিল সরকার ৷ রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নির্ভীক চৌধুরীর ৷

Bankura Mecha Sandesh GI tag
বাঁকুড়ার বিখ্যাত মেচা সন্দেশ পেল জিআই স্বীকৃতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 6:20 PM IST

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বাঁকুড়া, 28 জুন: জলভরা-মনোহরার পর বাঙালির মিষ্টির ভাণ্ডারে আরও এক গর্বের সংযোজন ৷ এবার জিআই তকমা পেল বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের ঐতিহ্যবাহী মেচা সন্দেশ ৷ এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত জেলার মিষ্টি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভোজনরসিকরা ৷ দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর মিলেছে এই স্বীকৃতি ৷

2022 সালে মেচা সন্দেশের জিআই তকমার জন্য আবেদন করা হয়েছিল ৷ নানা প্রক্রিয়া-পরীক্ষা শেষে মিলল কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ৷ ব্যবসায়ীদের আশা, এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়বে বেলিয়াতোড়ের মেচার সুনাম ৷ শুধু স্বাদ নয়, মেচা সন্দেশকে ঘিরে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাসও ৷

মেচা সন্দেশের ইতিহাস

এই সন্দেশের উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে একাধিক মত ৷ এক পক্ষের দাবি, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের আমলেই বেলিয়াতোড়ে এই বিশেষ মিষ্টির আবির্ভাব ৷ অন্য মতে, বর্ষাকালে ধর্মরাজের মেলায় গুড়ের লাড্ডু আর্দ্র আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যেত ৷ তখন মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক গিরিশচন্দ্র মোদক নতুন ধরনের এই মিষ্টি তৈরি করেন ৷ সেই মিষ্টিই পরবর্তীকালে বেলিয়াতোড়ের মেচা নামে বাংলাজুড়ে পরিচিতি লাভ করে ৷

বাঁকুড়ার বিখ্যাত মেচা সন্দেশ পেল জিআই স্বীকৃতি (ইটিভি ভারত)

ছোলার ডালের বেসন, ঘি, খোয়া ক্ষীর, চিনি ও ছোট এলাচের বিশেষ সংমিশ্রণে তৈরি হয় এই মিষ্টি ৷ এই সুস্বাদু মিষ্টি তৈরিতে একাধিক ধাপ রয়েছে ৷ তাই এর গন্ধ-স্বাদ অন্য সব মিষ্টির থেকে আলাদা ৷ আর সবচেয়ে বড় কথা, প্রায় এক মাস পর্যন্ত এই সন্দেশ স্বাদে-গন্ধে ভালো থাকে ৷ তাই দেশ-বিদেশে রফতানির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল ৷

এই প্রসঙ্গে মেচা সন্দেশ ব্যবসায়ী লালমোহন রায় বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষ এই মেচা সন্দেশ বানিয়েছিলেন ৷ স্বীকৃতির জন্য আমরা অনেক লড়াই করেছি ৷ অবশেষে জিআই ট্যাগ মেলায় আমরা খুবই খুশি ৷" মেচা সন্দেশের এই স্বীকৃতি ব্যবসায় কোনও পরিবর্তন আনবে ? উত্তরে তিনি বলেন, "সরকার যখন স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন ব্যবসা করতে সুবিধা হবে ৷ জিআই স্বীকৃতি মানে, সরকারের কাছে এটা নথিভুক্ত হল ৷ সরকারের থেকে অনুদান পেলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের মঙ্গল হবে ৷ দেশ-বিদেশে মেচার প্রচার করাও খুব দরকারি ৷" লালমোহন খানিক রসিকতা করেই বলেন, "আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা বিষ্ণুপুরের রাজাদের এই মিষ্টি খাওয়াতেন ৷ এখন আমরা সবাইকে রাজা ভেবে ওই মিষ্টি খাওয়াচ্ছি ৷"

মিষ্টি ব্যবসায়ীদের আরও দাবি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মেচা শিল্প আরও বিকশিত হবে, তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান। রাজ্যের বিভিন্ন মিষ্টি মেলা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বাজারেও বেলিয়াতোড়ের মেচাকে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই চকোলেট, আম, কাঁঠাল-সহ নানা স্বাদের মেচা ভোজনরসিকদের মন জয় করেছে। তবে মেচা তৈরি মোটেই সহজ নয়। সময়সাপেক্ষ ও দক্ষতানির্ভর এই কাজে নতুন কারিগরের সংখ্যা কমছে। ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস, রফতানির সুযোগ বাড়লে নতুন প্রজন্মও এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পে আগ্রহী হবে।

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