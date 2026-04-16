তামাশা ! যারা মাছ খাওয়া বন্ধ করতে চায়, তারাই মাছ নিয়ে প্রচার করছে: সেলিম
ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, হাতে মাছ ঝুলিয়ে ভোট প্রচারে প্রার্থীরা ৷ এমন দেখে মহম্মদ সেলিমের কটাক্ষ, 'ভোটের আগে একটু বাঙালি সাজার চেষ্টা ৷'
Published : April 16, 2026 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: কথায় আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি ৷ খাদ্যতালিকায় মাছ নেই, এমন বাঙালি মেলা ভার। আর ভোটমুখী বঙ্গে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসও এখন অন্যতম ইস্যু ৷
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মাছ নিয়ে প্রার্থীদের ভোটপ্রচার প্রায়শই খবরের শিরোনামে এসেছে ৷ গতকাল ছিল পয়লা বৈশাখ ৷ 1433-এর প্রথম দিনে বিজেপি, তৃণমূল উভয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মাছ নিয়ে ভোট প্রচারে নামেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতে বড় সাইজের মাছ, রীতিমতো বাঙালিয়ানায় ভরা দৃশ্য দেখা গিয়েছে রাস্তায় রাস্তায় ৷ এনিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর বক্তব্য, "যারা মাছ খাওয়া বন্ধ করতে চায়, তারাই মাছ নিয়েও প্রচার করছে।"
কেন এমনটা বললেন সেলিম ?
সেলিমের যুক্তি, "গুজরাত নির্বাচনের সময় তালতলা থানায় কেস করতে হয়েছিল পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে। বিজেপির এমপি নির্বাচনী প্রচারে বলছিলেন, আপনার বাড়ির পাশে মাছ ভাজা হবে। এই গন্ধ কি আপনি বরদাস্ত করতে চান ? আপনার ধর্ম নষ্ট হবে ৷ তার মানে কোনও বাঙালিকে যাতে গুজরাতে ঘরভাড়া না-দেওয়া হয় বা এমন সরকার তৈরি হবে, যেখানে মাছ বা মাছের কাঁটা থাকবে না। মাছের গন্ধ পাওয়া যাবে না। এখন চাপে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ দেখি অনেক প্রার্থী দু'হাতে ঝুলিয়ে বাজার থেকে মাছ কিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এটি হচ্ছে তামাশা।"
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক আরও বলেন, "গত 14 বছর থেকে আমাদের দেশ পিঙ্ক রেভলিউশনের নাম করে মাংস রফতানিতে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে । অথচ আমাদের দেশের মানুষকে সস্তায় যে প্রোটিন খাওয়া হবে, সেটা বন্ধ করার জন্য এমনকী মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ করেছে বিজেপি রাজ্য।"
এরপরেই বাংলা নববর্ষের প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, "এখন অনেকে বঙ্গে ভোট আছে বলে, বাঙালি সাজার চেষ্টা করছে । যা ধরা পড়ে যাচ্ছে ৷ বাংলাকে বাঁচাতে বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শপথ আমাদেরই নিতে হবে। আমাদের শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়নের জন্য উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ, আদিবাসী, তপশিলি, রাজবংশী, মতুয়া, হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের পয়লা বৈশাখে শপথ হোক ৷ 1433 সন যাতে বাংলা সংস্কৃতির পুনরুত্থান, বাংলার শিল্পের পুনর্জীবন, বাংলার শিক্ষার আবার পুনর্বিকাশের জন্য আমরা যাতে বামপন্থার পুনরুত্থান ঘটাতে পারি এই শপথ আমরা নিচ্ছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনী প্রচারে নানা ধরনের অপপ্রচার, মিথ্যাচার, আজব-গুজব গল্প-কাহিনী প্রতিদিন শোনা যাচ্ছে ৷ উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় নূন্যতম বেতনের জন্য শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করছেন তখন তাঁদের উপর নির্মম প্রহার করা হচ্ছে ৷ পুলিশ পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি শুধু নেতাকর্মী নয়, সাধারণ শ্রমিকদেরও ধরপাকড় করা হচ্ছে । রাজ্যে তৃণমূলকে মসনদ সেখান থেকে উৎখাত করার শপথ আমাদের নিতে হবে। না-হলে বাংলা বাঁচবে না।"
সিপিআইএম নেতার আরও সংযোজন, "যদি বাংলা না-বাঁচে তাহলে দেশও বাঁচবে না। আজকে দেশ যখন পথভ্রষ্ট হচ্ছে, বিশ্বের দরবারে আমাদের মানহানি হচ্ছে, তখন এই বাংলাকে বাঁচিয়ে আমাদের দেশ বাঁচানোর শপথ নিতে হবে ৷ দেশকে তখনই বাংলা পথ দেখাতে পারবে, যদি আমরা তার হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারি ৷"