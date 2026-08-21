একদিন বিজেপি বলবে, শমীকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ! যাদবপুর-কাণ্ডে কটাক্ষ সেলিমের
যাদবপুরের ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগ না থাকলে রাতে সেখানে বিজেপি বিধায়ক কেন গিয়েছিলেন, সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন তুললেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ৷
Published : August 21, 2026 at 9:22 AM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । তাঁর বক্তব্য, বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠন নেই এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP) আরএসএস-এর সংগঠন । শমীকের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহম্মদ সেলিম প্রশ্ন তোলেন, "যাদবপুরের ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগ না থাকলে রাতে সেখানে বিজেপির বিধায়ক কেন গিয়েছিলেন ? তাঁর কটাক্ষ, যেহেতু ঘটনা বাইরে ঘটেছে, তাই বাইরে ঘটবে । ভিতরে তো বিজেপি পন্থী ছাত্র নেই । তাদের জোর করে ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে ।"
সেলিমের অভিযোগ, দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিতভাবে নিশানা করা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "জেএনইউ, যাদবপুর, জামিয়া মিলিয়া, আলিগড়—এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন টার্গেট করা হয় ? হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কেই বা কেন টার্গেট করা হয় ? ইউজিসি র্যাঙ্কিং অনুযায়ী দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎকর্ষের কেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানগুলি । জ্ঞান চর্চা, মুক্ত চিন্তা, প্রশ্ন করার অধিকার এবং গবেষণার পরিবেশ যেখানে থাকে, সেখানেই ফ্যাসিবাদী শক্তির আপত্তি থাকে বলে দাবি করেন সেলিম ।
একইসঙ্গে আইআইটি, আইআইএম এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রসঙ্গও তোলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক । তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে । একই প্রবণতা জেএনইউ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বলে দাবি তাঁর ।
শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে সেলিম বলেন, "আমি তো অপেক্ষা করব, কোনদিন বিজেপি বলবে শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই । উনি যা বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন ।"
এরপর আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । সেলিমের দাবি, বিজেপি এবং আরএসএসের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্য বক্তব্য ও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই পার্থক্য রয়েছে ।
গুজরাতে আরএসএসের তিনদিনের সম্মেলনের প্রসঙ্গ তুলে সেলিম জানান, সেখানে গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা হলেও, আরএসএসকে জিজ্ঞাসা করলে তারা দাবি করবে তাদের কোনও রাজনৈতিক দল নেই বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই ।
আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রসঙ্গও টেনে আনেন সেলিম । তাঁর দাবি, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ কর্মসূচি থেকে আরএসএস সদস্যদের দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলেও পরবর্তীতে হেডগেওয়ার নিজে আন্দোলনে যোগ দেন এবং জেলেও যান ।
খিলাফত আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে সেলিম আরও দাবি করেন, হেডগেওয়ার খিলাফত আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা করার কারণে একবার এবং পরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের কারণে জেলে গিয়েছিলেন । ইতিহাসের এই প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরএসএসের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে দাবি করেন । শেষে হিন্দি প্রবাদ ব্যবহার করে সেলিম বলেন, "করনি ঔর কথনি মে ফর্ক হ্যায় ৷ করনি রাত কো আন্ধেরে মে ক্যায়া, ঔর কথনি দিন কে সুবহ কে উজালো মে বোল রাহা হ্যায় ৷" অর্থাৎ, রাতের অন্ধকারে যা করা হয় এবং দিনের আলোয় প্রকাশ্যে যা বলা হয়—দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ।