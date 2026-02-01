ETV Bharat / state

বাস্তবসম্মত ও ভবিষ্যৎমুখী বাজেট, রেল-শিল্পে জোর দেওয়ায় কেন্দ্রকে সাধুবাদ বণিকসভার

বাজেটে শিল্পায়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যা জাতীয় অর্থনীতি এবং শিল্পের বিকাশে বড় ভূমিকা নেবে বলে মত বণিকসভার ।

বাজেটে রেল-শিল্পে জোর দেওয়ায় কেন্দ্রকে সাধুবাদ বণিকসভার (চিত্র: IANS)
Published : February 1, 2026 at 4:54 PM IST

কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: রবিবার সংসদে পেশ হওয়া 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত জানাল মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা নবম বাজেটকে 'অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, সামগ্রিক এবং ভবিষ্যৎমুখী' বলে অভিহিত করেছে এই বণিক সভা ।

সংগঠনের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এবারের বাজেটে শিল্পায়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যা জাতীয় অর্থনীতি এবং শিল্পের বিকাশে বড় ভূমিকা নেবে । বিশেষ করে রেল, সড়ক এবং ফ্রেট করিডরের মতো পরিকাঠামোয় গুরুত্ব দেওয়ায় সাধারণ মানুষ এবং শিল্পমহল উভয়েই উপকৃত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে তারা ।

এমসিসিআই মনে করছে, 2047 সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই বাজেটের রূপরেখা তৈরি হয়েছে । অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন - এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে বাজেটটি প্রস্তুত । বণিক সভার মতে, সরকারের মূলধনী ব্যয় বা ক্যাপেক্স বর্তমান অর্থবছরের 11.2 লক্ষ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে 12.2 লক্ষ কোটি টাকা করার সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে নতুন গতি আনবে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করবে ।

বাজেটে সাতটি নতুন হাই-স্পিড রেল করিডরের প্রস্তাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এমসিসিআই । তাদের মতে, এর ফলে বড় শহরগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও নিবিড় হবে, যা সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে সাহায্য করবে ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) জন্য 10,000 কোটি টাকার 'এসএমই গ্রোথ ফান্ড' তৈরির প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়েছে এমসিসিআই । তাদের মতে, এই তহবিল এমএসএমইগুলিকে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, কাজকর্মকে নিয়মের মধ্যে আনতে এবং নতুন বাজার তৈরিতে সাহায্য করবে । পাশাপাশি 200টি পুরনো শিল্প ক্লাস্টারকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে সহায়তার জন্য 'আত্মনির্ভর ইন্ডিয়া ফান্ড'-এ আরও 2,000 কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে তারা । সরকারি সংস্থাগুলির কেনাকাটায় টিআরইডিএস (TReDS)-এর বাধ্যতামূলক ব্যবহার এবং তহবিলের জোগান শিল্পমহলকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবে বলে মনে করছে বণিক সভা ।

গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'মহাত্মা গান্ধি গ্রাম স্বরাজ ইনিশিয়েটিভ'-এর মাধ্যমে খাদি, তাঁত ও হস্তশিল্প খাত বড়সড় সুবিধা পাবে বলে আশা করছে এমসিসিআই । এছাড়া পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন (PFC) এবং আরইসি (REC)-র পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তকেও তারা ইতিবাচক হিসেবে দেখছে । কর ব্যবস্থা প্রসঙ্গে এমসিসিআই জানিয়েছে, কর কাঠামো সরলীকরণ এবং বিবাদ মেটানোর যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে, তা 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' বা সহজে ব্যবসার পরিবেশ আরও উন্নত করবে । এর ফলে শিল্প ও সরকার - উভয় পক্ষেরই সময় ও সম্পদ বাঁচবে এবং উৎপাদন খরচ কমবে বলে মনে করছে এই বণিক সংগঠন ।

