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ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মেয়র পদ থেকে ইস্তফা কৃষ্ণা চক্রবর্তীর

বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রের ইস্তফা ৷ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চক্রবর্তী ইস্তফা পত্রে ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করেছেন ৷

KRISHNA CHAKRABORTY RESIGN
পদ ছাড়লেন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 2:04 PM IST

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সল্টলেক, 4 জুন: ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী ৷ আজ পুরনিগমের কমিশনারের দফতরে গিয়ে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিধাননগরের পুর-প্রশাসনের শীর্ষ পদে থাকা কৃষ্ণা চক্রবর্তীর এই আকস্মিক পদত্যাগের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ৷

তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দলের পক্ষ থেকে বা তাঁর তরফ থেকে খোলসা করা হয়নি। সাংবাদিকরা এদিন তাঁকে এনিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, " এটা আমার নিজস্ব মতামত ৷ কারণ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, আর কিচ্ছু না ৷ সকলের কাছে যা ভালোবাসা পেয়েছি তাতে আমি কৃতজ্ঞ ৷ কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করব ৷ অনেকেই ফোন করছে ৷ বিধাননগরবাসীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷ আমি অনেক ছোট থেকে মানুষের কাজ করি। যা যা নিয়ম মেনে ইস্তফা দিতে হয়, ঠিক সেভাবেই দিয়েছি ৷ এর থেকে আমি বেশি কিছু বলব না ৷"

বৃহস্পতিবার পুরনিগমের কমিশনারের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন ৷ পুরনিগম সূত্রে খবর, নতুন মেয়র নির্বাচন বা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ না-করা পর্যন্ত পুরসভার প্রশাসনিক কাজ সচল রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে ৷

উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগমের মেয়রের পদ থেকে গতকাল ফিরহাদ হাকিমও পদত্যাগের ইচ্ছেপ্রকাশ করেন ৷ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সম্মতি দিয়েছেন বলে দাবি করেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এই পরিস্থিতিতে বিধাননগরের মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। কিন্তু কৃষ্ণার হঠাৎ পদত্যাগ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

TAGGED:

বিধাননগর পুরনিগম
কৃষ্ণা চক্রবর্তী
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KRISHNA CHAKRABORTY RESIGNS

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