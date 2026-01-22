ETV Bharat / state

'কেস টু কেস' ফাইল দেখে সম্পত্তি কর আদায়ের নিদান মেয়রের

সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেই কর্মী আধিকারিকদের এই বার্তা দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 6:04 PM IST

কলকাতা, 22 জানুয়ারি: আর্থিক বছর শেষ হতে আর বাকি মাত্র দু'মাস । কোষাগারের হাল ঠিক রাখতে এবার কেস টু কেস ফাইল দেখে পাই পয়সা বকেয়া কর আদায়ের নিদান দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

তিনি বলেন, "সম্পত্তি কর আদায় ভালো হচ্ছে । কিন্তু বিভিন্ন খাতে খরচ বেড়েছে । তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজস্ব আসছে না । তাই আধিকারিকদের বলেছি, আরও ভালো করতে হবে । সকলের সহযোগিতা চেয়েছি । যেখানে যেখানে খামতি আছে, এগুলি শুধরে আয় বাড়াতে হবে ।"

বুধবার কলকাতা পুরনিগমে সম্পত্তি কর মূল্যায়ন এবং রাজস্ব আদায় বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র । উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা-সহ বিভিন্ন স্তরের রাজস্ব আদায় বিভাগের আধিকারিকরা । ওই বৈঠকেই মূল্যায়ন না হওয়া সম্পত্তি দ্রুত মূল্যায়িত করে, করের আওতায় নিয়ে আসার কথা বলেছেন ফিরহাদ হাকিম ।

এদিনের বৈঠকে শহরের সংযুক্ত এলাকা বেহালা, টালিগঞ্জ, যাদবপুরের মতো অঞ্চলে যে প্রচুর সম্পত্তি মূল্যায়ন না হয়ে পড়ে রয়েছে সেই বিষয়টি হয়ে উঠে আসে । সেক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন আধিকারিকরা । আবার, অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাওয়া সম্পত্তির গায়ে বিশেষ প্লাক লাগানোর পরামর্শ উঠে এসেছে বৈঠকে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাড়ির মালিক দিনের পর দিন কর দিচ্ছেন না । বাড়ির ভাড়াটিয়াদের থেকে তিনি ভাড়া পাচ্ছেন না বলে পুরনিগমকেও সম্পত্তি করের টাকা দিচ্ছেন না ।

এই অবস্থায় ভাড়াটিয়াকেই 'পার্সন লায়াবেল' বলে তাঁর থেকেই কর নেওয়ার বিষয়ে যেন আরও জোর দেওয়া যায়, সেটাও আধিকারিকদের দেখতে বলেছেন মেয়র । পুরনিগমের সম্পত্তি কর খাতে আয়বৃদ্ধি হয়েছে ঠিক, তবে সেটা পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করছেন মেয়র । তাঁর মতে, যেভাবে খরচ বেড়েছে তাতে এই রাজস্ব আদায় আরও কয়েক গুণ বাড়াতে হবে ।

কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিকের কথায়, "ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিককে ভাড়া দেন না । কিন্তু, কর্পোরেশন থেকে সব সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন । রাস্তা, আলো, জঞ্জাল সাফাই, পরিশ্রুত পানীয় জল-সহ যাবতীয় সুবিধা পাচ্ছেন । কিন্তু, ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিককে ভাড়া দিচ্ছেন না । ফলে, মালিকও পুরনিগমকে কর দিচ্ছেন না । এই অবস্থায় করের বিল ভাড়াটিয়ার নামেই করে দিতে হবে । বিশেষ করে বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষভাবে লাগু করতে হবে ।"

