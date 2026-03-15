আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান: বাকি 60% কাজ, এক মাসে শেষ করার আশ্বাস ফিরহাদের
'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শহর জুড়ে এখনও পর্যন্ত কাজ হয়েছে মাত্র 40 শতাংশ ৷ ভোটের আগেই বাকি কাজ শেষের আশ্বাস মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ৷
Published : March 15, 2026 at 12:03 PM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আবহ । সম্ভবত রবিবারই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে । আর তার আগে রাজ্য সরকারের বড় চমক ছিল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প । তবে কলকাতায় এই প্রকল্পের কাজ হয়েছে মাত্র 40 শতাংশ, এখনও 60 শতাংশ কাজই বাকি । বাকি কাজ কবে শেষ হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ চাপের মুখেই এক মাসের মধ্যে কাজ শেষের আশ্বাস দিলের কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।
মূলত শহরের প্রতি বুথের প্রতি ভোটারের সমস্যা সমাধানই ভোটার আগে একমাত্র লক্ষ্য বর্তমান তৃণমূল সরকারের । রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোট বৈতরণী পাড় হতে এর বিকল্প নেই । তাই বেশ কয়েক মাস আগেই একদম অলিগলির ছোট ছোট সমস্যা থেকে বড় সমস্যা সমাধানে রাজ্যের সরকারের 'মাস্টার স্ট্রোক' ছিল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প । এই প্রকল্পে বুথ ভিত্তিক মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হয় । তবে সেই প্রকল্পে কাজ শহর কলকাতায় কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে । এত দিনে হয়েছে মাত্র 40 শতাংশ । এই বেহাল ছবি তুলে ধরেছেন খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।
সম্প্রতি মাসিক অধিবেশনে তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জনমুখী প্রয়াস হল, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি । এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন । তেমনই বহু অঞ্চলে উন্নয়নের কাজ হয়েছে ।"
তাঁর প্রশ্ন ছিল, কলকাতার 144টি ওয়ার্ডে কতগুলি বুথ আছে, মোট কত টাকার বরাদ্দ হয়েছে এই কর্মসূচি রূপায়ণে, এখনও পর্যন্ত কতটা কাজ হয়েছে, বাকি কতদিন লাগবে ? তাঁর এই প্রশ্ন গুচ্ছেই বেহাল ছবি প্রকাশ পায় । বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্নের উত্তরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "কলকাতায় 144টি ওয়ার্ডে মোট বুথ সংখ্যা 4800 । সমস্ত বুথে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দ হচ্ছে এখনও পর্যন্ত 364.93 কোটি টাকা । 40 শতাংশ হয়েছে এখনও পর্যন্ত । বাকি আছে 60 শতাংশ । সেটা হতে এক মাস লাগবে ।"
এরপরেই ভোটের মুখে ভোটারদের মন পেতে মুখ্যমন্ত্রীর 'মাস্টার স্ট্রোক' রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেই কটাক্ষ ছুড়েছেন বিরোধী দলের কাউন্সিলররা । তবে কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এই কর্মসূচি রূপায়ণে ঠিকাদারদের জন্য বেগ পেতে হচ্ছে । অতীতে কলকাতা পুরনিগমের কাজ করার পর বিপুল টাকা ঠিকাদারদের বকেয়া । তাই এই কর্মসূচিতে প্রথমে অধিকাংশ ঠিকাদার অংশ নেননি । তারপর টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস মেলায় কাজ করেন অনেকেই । কিন্তু কিছু বিল বানাতে জটিলতার জেরে টাকা পেতে দেরি হয় । আর যার ফলে অনেকেই কাজে গড়িমসি শুরু করেন বলে জানা গিয়েছে ।