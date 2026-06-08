তোলাবাজি-হুমকি-জমি দখলের অভিযোগ, গ্রেফতার ময়নাগুড়ির তৃণমূল নেতা

তোলাবাজি-হুমকি-জমি দখলের অভিযোগ, গ্রেফতার ময়নাগুড়ির তৃণমূল নেতা
ময়নাগুড়ির প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত ৷ তিনি তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ৷
Published : June 8, 2026 at 5:05 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের আর এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা গ্রেফতার । তোলাবাজি, হুমকি, জমি দখল-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বাবলু রায়কে । জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তিনি ৷ পাশাপাশি ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান পদে রয়েছেন বাবলু রায় ৷
রবিবার রাতে বাড়ি থেকে বাবলু রায়কে পাকড়াও করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ । সোমবার ময়নাগুড়ি পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে । ঘটনার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে জন্য পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন জানানো হতে পারে ।
ময়নাগুড়ির প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত এই বাবলু রায় । অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত খাগড়াবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে থাকার সুবাদে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বাবলু রায় । স্থানীয়দের হুমকি, তোলাবাজি, জমি দখলের ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ে তাঁর । বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাবলুকে ময়নাগুড়ি 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় ৷ ভোটের ফল প্রকাশের পর বাবলুর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয় ।
সম্প্রতি বিজেপির কর্মীরা খাগড়াবাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান বাবলু রায়কে ডেপুটেশন দিতে যান । কিন্তু দুই দিনই প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ছিলেন না বলে দাবি বিজেপি কর্মীদের । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে বেপাত্তাই ছিলেন বাবলু রায় । নিয়মিত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও আসছিলেন না বলেও অভিযোগ ।
এদিকে বাবলু রায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে নাকচ করে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন । রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।" ময়নাগুড়ি 1 নম্বর ব্লক সভাপতি গ্রেফতার হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।
এদিকে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ-সভাপতি চঞ্চল সরকার কটাক্ষ করে বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে । বাবলু রায় যে অন্যায় করেছিলেন তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে ৷"
ময়নাগুড়ি থানার এক আধিকারিকের কথায়, "একাধিক অভিযোগে বাবলু রায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে । সোমবার তাঁকে আদালত তোলা হবে ।"