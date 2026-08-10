ভক্তদের পা টিপছেন ! কেউ বিভিন্ন খাবার খাওয়াচ্ছেন, জল্পেশে এভাবেই পুণ্যলাভের চেষ্টা

ভক্তদের পা টিপছেন ! কেউ বিভিন্ন খাবার খাওয়াচ্ছেন, জল্পেশে এভাবেই পুণ্যলাভের চেষ্টা
শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের ঢল জল্পেশে ৷ পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করলেন স্থানীয়রা ৷
Published : August 10, 2026 at 3:39 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 অগস্ট: কেউ পুণ্যার্থীদের পা টিপে দিচ্ছেন । তো কেউ আবার ফ্রায়েড রাইস, ছোলে ভাটুরে, লুচি পায়েস, খিচুরি থেকে শরবত খাওয়াচ্ছেন ৷ এভাবেই পুণ্যলাভের চেষ্টায় জল্পেশে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা ।
উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শৈব তীর্থ জল্পেশ মন্দির ৷ শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে এখানে । আর শ্রাবণ মাসের তেমন এক সোমবারে পুণ্যার্থীদের সেবায় নিয়োজিত হল প্রচুর স্থানীয় মানুষ । জলপাইগুড়ির তিস্তা নদী থেকে স্নান করে জল নিয়ে হেঁটে জল্পেশ মন্দিরে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা । তিস্তাঘাট থেকে জল্পেশ মন্দিরের এই পথ প্রায় 18 কিলোমিটারের ।
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় এবারই প্রথম তিস্তাঘাটে জল নেওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের জন্য কোনও টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়নি । স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি পুণ্যার্থীরা । জল্পেশে আসা পুণ্যার্থী কৌশিক রায় বলেন, "15 বছর পর জল্পেশে এলাম । খুব ভালো লাগছে । খুব ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে ।" আরেক পুণ্যার্থী শুভজিৎ পাল বলেন, "আগে টিকিট কেটে তিস্তা ঘাটে নামতে হত ৷ এবার টিকিট কাটতে হচ্ছে না । বেশ ভালো লাগছে ৷ জল্পেশে আসতে সবসময়ই ভালো লাগে ৷"
আয়োজকদের মধ্যে থেকে গোপাল রায় বলেন, "এবার ঘাট থেকে জল তোলার বিনামূল্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তার জন্য এবার ভিড় বেশি । জেলা পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় ক্লাবের সহযোগিতায় সুষ্ঠভাবে সবকিছু পরিচালনা করা গিয়েছে । পুরনো প্রথা ভেঙে টিকিট বিনামূল্যে করতে পেরেছি ।" স্থানীয় যুবক বিপ্লব দাস বলেন, "ময়নাগুড়ি প্রশাসন ও সবাই মিলে পুণ্যার্থীদের সবরকমের সুবিধা দেওয়া হয়েছে । প্রতিবছর টিকিট নিয়ে কালোবাজারি হত । সেই টিকিট কাটা এবার বন্ধ করা গিয়েছে, তাই সবাই খুশি ।"
এদিকে জল্পেশ মন্দিরে ভিড় বৃদ্ধিতে উচ্ছ্বসিত মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরিন দেব ৷ তিনি বলেন, "প্রতিবছর জল্পেশে পুণ্যার্থীদের ভিড় বেড়েই চলেছে । এবার সরকারি ব্যবস্থাপনা খুব ভালো । তিস্তা নদীর ঘাট থেকে জল্পেশে আসার পথে জাতীয় সড়কে পুণ্যার্থীদের জন্য ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে ৷ যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় । সারা রাস্তাতেই আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । জল্পেশে আগত পুণ্যার্থীরা পায়ে হেঁটে আসছেন ৷ পুণ্য অর্জন করতে অনেকেই পুণ্যার্থীদের বসিয়ে জল খাইয়ে, পা টিপে দিয়ে সেবা করছেন ।"