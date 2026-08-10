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ভক্তদের পা টিপছেন ! কেউ বিভিন্ন খাবার খাওয়াচ্ছেন, জল্পেশে এভাবেই পুণ্যলাভের চেষ্টা

শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের ঢল জল্পেশে ৷ পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করলেন স্থানীয়রা ৷

Jalpesh temple
জল্পেশে বিভিন্নভাবে সেবায় পুণ্যলাভের চেষ্টা ময়নাগুড়ির বাসিন্দাদের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 3:39 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 10 অগস্ট: কেউ পুণ্যার্থীদের পা টিপে দিচ্ছেন । তো কেউ আবার ফ্রায়েড রাইস, ছোলে ভাটুরে, লুচি পায়েস, খিচুরি থেকে শরবত খাওয়াচ্ছেন ৷ এভাবেই পুণ্যলাভের চেষ্টায় জল্পেশে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা ।

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শৈব তীর্থ জল্পেশ মন্দির ৷ শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে এখানে । আর শ্রাবণ মাসের তেমন এক সোমবারে পুণ্যার্থীদের সেবায় নিয়োজিত হল প্রচুর স্থানীয় মানুষ । জলপাইগুড়ির তিস্তা নদী থেকে স্নান করে জল নিয়ে হেঁটে জল্পেশ মন্দিরে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা । তিস্তাঘাট থেকে জল্পেশ মন্দিরের এই পথ প্রায় 18 কিলোমিটারের ।

পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন জল্পেশে (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় এবারই প্রথম তিস্তাঘাটে জল নেওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের জন্য কোনও টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়নি । স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি পুণ্যার্থীরা । জল্পেশে আসা পুণ্যার্থী কৌশিক রায় বলেন, "15 বছর পর জল্পেশে এলাম । খুব ভালো লাগছে । খুব ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে ।" আরেক পুণ্যার্থী শুভজিৎ পাল বলেন, "আগে টিকিট কেটে তিস্তা ঘাটে নামতে হত ৷ এবার টিকিট কাটতে হচ্ছে না । বেশ ভালো লাগছে ৷ জল্পেশে আসতে সবসময়ই ভালো লাগে ৷"

Jalpesh temple
পুণ্যার্থীদের পা টিপছেন স্থানীয়রা (নিজস্ব ছবি)

আয়োজকদের মধ্যে থেকে গোপাল রায় বলেন, "এবার ঘাট থেকে জল তোলার বিনামূল্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তার জন্য এবার ভিড় বেশি । জেলা পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় ক্লাবের সহযোগিতায় সুষ্ঠভাবে সবকিছু পরিচালনা করা গিয়েছে । পুরনো প্রথা ভেঙে টিকিট বিনামূল্যে করতে পেরেছি ।" স্থানীয় যুবক বিপ্লব দাস বলেন, "ময়নাগুড়ি প্রশাসন ও সবাই মিলে পুণ্যার্থীদের সবরকমের সুবিধা দেওয়া হয়েছে । প্রতিবছর টিকিট নিয়ে কালোবাজারি হত । সেই টিকিট কাটা এবার বন্ধ করা গিয়েছে, তাই সবাই খুশি ।"

Jalpesh temple
কেউ বিভিন্ন খাবার খাওয়াচ্ছেন পুণ্যার্থীদের (নিজস্ব ছবি)

এদিকে জল্পেশ মন্দিরে ভিড় বৃদ্ধিতে উচ্ছ্বসিত মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরিন দেব ৷ তিনি বলেন, "প্রতিবছর জল্পেশে পুণ্যার্থীদের ভিড় বেড়েই চলেছে । এবার সরকারি ব্যবস্থাপনা খুব ভালো । তিস্তা নদীর ঘাট থেকে জল্পেশে আসার পথে জাতীয় সড়কে পুণ্যার্থীদের জন্য ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে ৷ যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় । সারা রাস্তাতেই আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । জল্পেশে আগত পুণ্যার্থীরা পায়ে হেঁটে আসছেন ৷ পুণ্য অর্জন করতে অনেকেই পুণ্যার্থীদের বসিয়ে জল খাইয়ে, পা টিপে দিয়ে সেবা করছেন ।"

Jalpesh temple
শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের ঢল জল্পেশে (নিজস্ব ছবি)
Jalpesh temple
শরবত পান করছেন পুণ্যার্থীদের (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

JALPAIGURI JALPESH TEMPLE
SHRAVAN MONTH
জল্পেশ মন্দির
শ্রাবণ মাস
JALPESH TEMPLE

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