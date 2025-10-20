মাটি খুঁড়তে গিয়ে কেটেছিল মূর্তির পেট, ময়নাগুড়ির পেটকাটি কালী মা দশভুজা

মাটি খুঁড়তে গিয়ে কেটেছিল মূর্তির পেট, ময়নাগুড়ির পেটকাটি কালী মা দশভুজা
পেটকাটি মায়ের মূর্তিটি প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু ৷ দেবী দশভুজা হলেও তিনটি হাত ভাঙা রয়েছে ।
জলপাইগুড়ি, 20 অক্টোবর: এখানে মা দশভুজা । মায়ের পেটে রয়েছে কাঁকড়াবিছের ছবি । মাটি খুঁড়তে গিয়ে মূর্তির পেট কেটে গিয়েছিল । সেই থেকেই নাকি মূর্তির নাম হয়েছে পেটকাটি । তাই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির কালী মূর্তি স্থানীয় রাজবংশীদের মধ্যে পেটকাটি মা নামেও পরিচিত ।
স্থানীয়দের তরফে জানা গিয়েছে, পেটকাটি আদতে কালী মূর্তি হলেও, তাঁকে ধূমাবতি চণ্ডী হিসেবেই কালীপুজোর দিন আরাধনা করা হয় । ময়নাগুড়ি শহরের এই পেটকাটি মায়ের নামেই এলাকার নাম হয়েছে পেটকাটি । পেটকাটি মায়ের মূর্তি আর পাঁচটা মূর্তির থেকে একদমই আলাদা । তবে কালো কষ্টি পাথরের এই প্রাচীন মূর্তিটি কে বানিয়েছিলেন, কোথা থেকে এল, তা এখনও রহস্যময় ।
ময়নাগুড়ি পেটকাটি মন্দিরের কালী মূর্তিটি প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু । কালো কষ্টি পাথরের মূর্তিতে একটি পদ্মের উপর আসীন রয়েছেন দেবী । কপালে ত্রিনয়ন আছে । দেবীর পায়ের নীচে নারী মূর্তি, একদিকে শেয়াল, পেঁচা । মূর্তির পেট কাটা এবং পেটের মধ্যে বিছের ছবি । বাঁদিকের পাঁচটি হাতে রয়েছে হাতি, ঘণ্টা, ছিন্ন নরমুণ্ড, নরমূর্তি ও একহাত ভাঙা রয়েছে । ডানদিকের পাঁচটি হাত রয়েছে ৷ একটি হাতির মুখের দিকে রাখা ৷ অন্য দুটিতে মানুষের কঙ্কাল ও বাদ্য ঘণ্টা ৷ আর অপর দুটি হাত ভাঙা । দেবীর মাথায় সর্প শোভিত মুকুট, গলায় ঝুলছে নরমুণ্ডের মালা, সারা শরীর সাপের মালা দিয়ে সাজানো । শিরদাঁড়ার উপরের দিকে বিছে ।
জলপাইগুড়ির ইতিহাস গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, "মাটি খোঁড়ার সময় কোদালের আঘাতে মূর্তিটির পেট কেটে যায় । সেই থেকেই নাকি মূর্তিটির নাম পেটকাটি হয়েছে ।"
তবে এই মূর্তি চণ্ডী নাকি কোনও তন্ত্রদেবী মূর্তি তা নিয়ে বিতর্ক আছে । ময়নাগুড়ি ব্লকের পেটকাটি কালী মূর্তিটি কতদিন আগের সেটা জানা যায়নি । অতীতে ডুয়ার্স অঞ্চল ভুটানের অধীনে ছিল । এই এলাকায় মাটি খনন করার সময় স্থানীয়রা রহস্যময় দেবী মূর্তি পান । তারপর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয়রা । বেশ কয়েকজন স্থানীয় জমি দান করে সেখানেই পেটকাটি মায়ের মন্দির স্থাপন করা হয়েছে ।
পেটকাটি মন্দির কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তুষার মজুমদার বলেন, "আমাদের এই পুজো শতাধিক বছরের পুরনো । পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ দোকানের পসরা সাজিয়ে বসেন । পুজোর দিন রাতে প্রচুর পাঁঠা উৎসর্গ করেন ভক্তরা । পেটকাটি মায়ের পুজোকে ঘিরে মেলার আয়োজন করা হয় । দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ পুজো দেখতে ও মেলা ঘুরতে ভিড় জমান ।"