চলতি মাসেই তাপপ্রবাহের শঙ্কা, আপাতত ঝড়বৃষ্টিতে কমল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

চলতি মাসেই তাপপ্রবাহের শঙ্কা, আপাতত ঝড়বৃষ্টিতে কমল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেলে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ও 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : April 1, 2026 at 7:18 AM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: চলতি মাসে দেশের বেশিরভাগ অংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা কিছুটা কম থাকতে পারে । তবে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশ এবং দক্ষিণের কিছু এলাকায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । অন্যদিকে, দেশের অধিকাংশ এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে । মৌসম ভবনের তরফে আগামী তিন মাসের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার ওঠানামার ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে তীব্র গরমের জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে ।
এই মাসেই ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় তাপপ্রবাহের দিন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হতে পারে । এছাড়া গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের কিছু অংশেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে ঝড়বৃষ্টিতে গোটা মাসজুড়ে গরম সেভাবে অনুভূত না হলেও ধীরে ধীরে পারদ চড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 35 থেকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঝড়বৃষ্টি চলতি সপ্তাহে সেভাবে নেই । মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । আগামী সপ্তাহের শুরুতে ঝড় বৃষ্টি ফের হওয়ার সম্ভাবনা । গত 24 ঘণ্টার ঝড়বৃষ্টিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ছয় ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও 01.06 ডিগ্রি নিচে । তবে ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমে অস্বস্তিকর গরম বাড়বে ।
আজ 1 এপ্রিল বুধবার ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা ও নদিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা ।
2 থেকে 4 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকার পূর্বাভাস রয়েছে ।
5 এপ্রিল রবিবার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় এক-দু'জায়গায় হালকা বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । অন্যান্য জেলায় ওই দিনও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 1 এপ্রিল থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে । কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
2 এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি আরও কমে গিয়ে বেশিরভাগ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ তবে ওপরের পাঁচটি জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
3 থেকে 5 এপ্রিল অর্থাৎ শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 06 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ ।