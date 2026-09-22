গঙ্গার ভাঙনে বিধ্বস্ত রতুয়া পরিদর্শন করে ত্রাণ নিয়ে সরব মৌসম নুর

গঙ্গার ভাঙনে বিধ্বস্ত রতুয়া পরিদর্শন করে ত্রাণ নিয়ে সরব মৌসম নুর
Mausam Noor on Relief Distribution: মঙ্গলবার রতুয়ার পশ্চিম রতনপুর ও মুলিরামটোলা পরিদর্শন মালদা উত্তর কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ কংগ্রেসের মৌসম নুর ৷
Published : September 22, 2026 at 8:32 PM IST
মালদা, 22 সেপ্টেম্বর: জল যত নামছে, ততই গঙ্গার অভিঘাত স্পষ্ট হচ্ছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে ৷ কোথাও গঙ্গা সরাসরি ঢুকে এসেছে অনেকটা ভিতরে, কোথাও বা রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি চলে গিয়েছে তার জঠরে ৷ মঙ্গলবার এই এলাকার খাসমহল, পশ্চিম রতনপুর ও মুলিরামটোলা পরিদর্শন করলেন মালদা উত্তর কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ, কংগ্রেস নেত্রী মৌসম নুর ৷
সঙ্গে ছিলেন মানিকচক কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকিন আলম-সহ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ৷ তাঁরা এদিন ভাঙন দুর্গত এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন ৷ এলাকা ঘুরে তাঁরা যান রতুয়া 1 নম্বর ব্লক অফিসে ৷ সেখানে বিডিও-র সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও করেন তাঁরা ৷ ত্রাণের বণ্টন নিয়েও সরব হন তিনি ।
চলতি মরশুমে গঙ্গা ভাঙনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খাসমহল, পশ্চিম রতনপুর ও মুলিরামটোলা গ্রাম ৷ একাধিক বাড়ি চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে ৷ নদীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে দু’টি প্রাথমিক স্কুল ৷ রেহাই মেলেনি শিবমন্দিরেরও ৷ ওই মন্দিরও এখন গঙ্গার ভিতরে ৷ এদিন সেই গ্রামগুলিতেই যান মৌসম ৷ গ্রামবাসীদের অনেকে তাঁকে সরকারি ত্রাণের অপ্রতুলতার কথা বলেন ৷
বাঁধে বসবাসকারী মানুষজন জানান, অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী দূরের কথা, এখনও পর্যন্ত একটি পলিথিনও তাঁদের হাতে এসে পৌঁছোয়নি ৷ তাঁদের বাড়িঘর গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ অন্য কোনও জায়গায় বাড়ি করার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না ৷ তাঁদের কারও জমিজমা নেই ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁরা প্রশাসনের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আসছেন ৷ কিন্তু তাঁদের দাবি এখনও পূরণ হয়নি ৷
বিডিও অফিস থেকে বেরিয়ে মৌসম বলেন, “আজ আমরা রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গা ভাঙন আক্রান্ত বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেছি ৷ আমাদের দলের নেতারা এর আগেও ওই এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন ৷ নদীর জল এখন কমছে ৷ তাই ভাঙনও বেড়েছে ৷ খাসমহল গ্রামের 20 ও 21 নম্বর বুথে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছোয়নি ৷ সেখানে আমরা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ সরকারি ত্রাণ বিলি নিয়ে সেখানকার মানুষের প্রচুর ক্ষোভ রয়েছে ৷ অনেকে অভিযোগ করেছেন, প্রশাসনের পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী বেছে বেছে বিলি করা হয়েছে ৷ অনেককেই ত্রাণ দেওয়া হয়নি ৷ গোবিন্দপুর গ্রামের 4 নম্বর বুথেও কোনও ত্রাণ পৌঁছোয়নি ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পশ্চিম রতনপুর গ্রামের প্রচুর মানুষ এবারের ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৷ তাঁরা এখন বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ সেখানে থাকার মতো পরিস্থিতি নেই ৷ একটা কথা বলতে পারি, ত্রাণ নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর ক্ষোভ রয়েছে ৷ গ্রামবাসীরা বলছেন, এর আগে যত ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হত, এবার সেটা দেওয়া হয়নি ৷ এসব নিয়ে আজ আমরা বিডিওর সঙ্গে কথা বললাম ৷ স্থায়ী ভাঙন রোধের বিষয়ে সরকারের কী চিন্তাভাবনা রয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই ৷ কারণ, স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ না করা হলে প্রতি বছরই বন্যা হবে ৷ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ৷ এই নিয়ে আমরা উপরমহলেও আলোচনা করব ৷’’
জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ‘‘এবার ভাঙন ও বন্যা দুর্গত প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে ৷ যোগাযোগের সমস্যায় কিছু জায়গায় সেসব পাঠাতে একটু দেরি হয়েছে ৷ এখনও দুর্গত এলাকায় প্রশাসনের কর্মীরা প্রতিদিন যাচ্ছেন ৷ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন ৷ তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শুনছেন ৷ কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে ৷ আর মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, গঙ্গার ভাঙন পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে সরকার নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করছে ৷ আশা করা হচ্ছে, কালীপুজোর পরেই এনিয়ে কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷’’
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