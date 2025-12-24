মতুয়ালয়ে 'গৃহযুদ্ধ' ! মমতাবালার অনুগামীকে 'ফেলে মার' শান্তনু ঘনিষ্ঠদের

মতুয়ালয়ে 'গৃহযুদ্ধ' ! মমতাবালার অনুগামীকে 'ফেলে মার' শান্তনু ঘনিষ্ঠদের
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ৷ তাঁর অনুগামীরা মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ ৷
Published : December 24, 2025 at 6:39 PM IST
ঠাকুরনগর, 24 ডিসেম্বর: খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় আতঙ্কিত মতুয়াদের একাংশ ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়েছিলেন মতুয়াদের একটি দল ৷ সেখানে বিজেপি সাংসদের অনুগামীরা তাঁদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ ৷ বিক্ষোভকারী মতুয়ারা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুরের অনুগামী বলে খবর ৷ তাঁর নেতৃত্বে ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়েছিলেন মতুয়াদের একাংশ ৷
তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘাধিপতি মমতা বলেন, "সম্প্রতি শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন, 50 লক্ষ সংখ্যালঘুদের নাম বাদ পড়লে এবং তার সঙ্গে এক লক্ষ মতুয়ার ভোট কেটে গেলে আমার কিছু যায় আসে না ৷ সেই কারণে মতুয়ারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল ৷"
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতার অভিযোগ, "ও (শান্তনু ঠাকুর) এতদিন ধরে মতুয়াদের ঠকিয়েছে ৷ মতুয়ারা ওর কাছ থেকে টাকা দিয়ে সিএএ কার্ড করিয়েছে, হিন্দুর কার্ডও করিয়েছে ৷ এক লক্ষ মতুয়াদের ভোট কেটে গিয়েছে ৷ তাই মতুয়ারা আজ জবাব চাইতে এসেছিল ৷ তার জন্য এদিন গুন্ডাবাহিনীকে নিয়ে এসেছিল ৷ বিজেপি'র সভাপতিকে এনে গোঁসাই-পাগল সাধুদের মারধর করেছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে এই ধরনের কাজকর্ম করছে ৷" তিনি দাবি করেন, বিক্ষোভকারী মতুয়ারা কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ৷ তাঁরা শুধু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে শান্তনু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন ৷
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু আগে থাকতেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে থাকা মতুয়াদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নিয়ে সংশয়ের আবহওয়া তৈরি হয়েছিল ৷ গত 16 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ এরপর অতি সম্প্রতি বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বলেন, "50 লক্ষ রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিমকে বাদ দিতে যদি আমার সম্প্রদায়ের এক লক্ষ মানুষকে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হয়, তাতে কোনটা লাভ ?"
তাঁর এই মন্তব্যের পর গতকাল তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর জানিয়েছিলেন, মতুয়ারা শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে জবাব চাইতে যাবেন, কেন তাদের ভোট কাটা যাবে ? সেই মতো এদিন মমতা ঠাকুরের অনুগামী মতুয়ারা শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে জড়ো হন ৷ তখন দুই মতুয়া পরিবারের অনুগামীদের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ মমতারপন্থীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ৷
এদিকে বিজেপি সাংসদ শান্তনুর পাল্টা অভিযোগ, "এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না ৷ আমি দেখলাম, একদল মমতাবালার হুলিগান প্ল্যাকার্ড, অস্ত্র নিয়ে এখানে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল ৷ এখানে আমাদের যে মতুয়া ভক্তরা ছিলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করেন ৷ তাতে তাঁরা আরও বেশি সুর চড়িয়েছেন ৷ তার জন্য এই বিশৃঙ্খলা ৷ মমতাবালাকে এত সাহস কে দিল ? তিনি শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে হুলিগানদের পাঠিয়ে গুন্ডারাজ করছেন ৷ আমি আইনি পথে যাব ৷"
সম্প্রতি 20 ডিসেম্বর নদিয়ার তাহেরপুরে সভা করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কিন্তু কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে কুয়াশার কারণে সেখানে পৌঁছতে পারেননি ৷ তিনি বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়ালি বক্তৃতা করেন ৷ তাঁর ভাষণে মতুয়াদের নিয়ে কোনও উল্লেখ না-থাকায় প্রশ্ন উঠেছিল ৷ পরে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় জানান, তাঁর অনেক কিছু বলার ছিল ৷ কিন্তু কুয়াশার কারণে তিনি বলে উঠতে পারেননি ৷