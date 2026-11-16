সোশাল মিডিয়ায় শান্তনুকে কুরুচিকর আক্রমণ ! ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের নেতার গ্রেফতারি চান মতুয়ারা

সোশাল মিডিয়ায় শান্তনুকে কুরুচিকর আক্রমণ ! ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের নেতার গ্রেফতারি চান মতুয়ারা
Mazdoor Sangh leader arrest demands: বনগাঁয় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আবহে আরএসএসের শ্রমিক সংগঠনের নেতার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলল মতুয়া মহাসঙ্ঘ । বাপি মণ্ডলের প্রতিবেদন ।
Published : November 16, 2026 at 9:07 PM IST
বনগাঁ, 16 নভেম্বর: উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় বিজেপির গোষ্ঠীকাজিয়া চরমে ৷ খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরোধ চলছে। তাতে নতুন সংযোজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের এক নেতার পোস্ট। যদিও নেতার দাবি, তিনি শান্তনুসর বিরোধিতা করেছেন ঠিকই কিন্তু কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেননি ।
অভিযোগ, মজদুর সঙ্ঘের নেতা রাজীব গোস্বামী সোশাল মিডিয়ায় শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে কুরুচিকর পোস্ট করেছেন। তার প্রতিবাদে রাজীবের গ্রেফতারির দাবিতে আন্দোলনে নামছে সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘ। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে মতুয়া মহাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাজীবের গ্রেফতারির দাবিতে বনগাঁ পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করা হবে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিকদের কাজ বণ্টন নিয়ে সম্প্রতি শান্তনু ঠাকুর একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। শান্তনু সেখানে সংগঠন ধরে ধরে শ্রমিকদের কে, কত শতাংশ কাজ পাবে, তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। বৈঠক শেষ হতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের বনগাঁ শহর কমিটির সম্পাদক রাজীব গোস্বামী সোশাল মিডিয়ায় শান্তনু ঠাকুর সম্পর্কে একটি পোস্ট করেন।
অভিযোগ, সোশাল মিডিয়ার ওই পোস্টে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা কুরুচিকর কথা লেখা ছিল। মতুয়া মহাসঙ্ঘের় পক্ষ থেকে রাজীবের বিরুদ্ধে বনগাঁ-সহ বিভিন্ন থানায় তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ, পুলিশ রাজীবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এরপরই সোমবার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।
সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক অনিমে বালা বলেন, "আমাদের মতুয়া ধর্মের প্রাণপুরুষ বাবা শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে রাজীব গোস্বামী নামে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি সোশাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। তাতে আমরা মতুয়া ধর্মাবলম্বীরা মর্মাহত। বনগাঁ-সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন থানায় রাজীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আগামী বুধবার আমরা সংঘের পক্ষ থেকে বনগাঁ পুলিশ সুপারের অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে যাব। অবিলম্বে রাজীব গোস্বামীকে গ্রেফতার করতে হবে। আমাদের জমায়েতে ওই দিন বনগাঁ শহর অচল হয়ে যেতে পারে।"
অন্যদিকে, ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতা রাজীব গোস্বামী বলেন, "শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে কোনও কুরুচিকর পোস্ট করিনি। আমি শুধু তাঁর কিছু কাজের সমালোচনা করেছি মাত্র। শান্তনু ঠাকুরকে অসম্মান করার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই।" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বনগাঁয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কেবল বিজেপির অন্দরেই সীমাবদ্ধ নেই। তা ছড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্দরেও।