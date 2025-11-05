এসআইআর-বিরোধিতায় অনশনে মমতাবালার অনুগামীরা, রোহিঙ্গাদের দিয়ে কিসের কর্মসূচি প্রশ্ন শান্তনুর

এসআইআর-বিরোধিতায় অনশনে মমতাবালার অনুগামীরা, রোহিঙ্গাদের দিয়ে কিসের কর্মসূচি প্রশ্ন শান্তনুর
মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা মতুয়া ধর্মের বড় বা বীণাপাণি ঠাকুরের ঘরের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ করে অনশনে বসেছেন।
ঠাকুরনগর, 5 নভেম্বর: এসআইআর হলে মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ যাবে, এই আশঙ্কা থেকে এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। মতুয়াদের ভোট বাঁচাতে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আমরণ অনশন শুরু করল মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বধীম অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের গোসাঁই পাগলেরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা মতুয়া ধর্মের বড় বা বীণাপাণি ঠাকুরের ঘরের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ করে অনশনে বসেছেন।
এদিন সকাল 11টা 45 মিনিটে ভার্চুয়ালি অনশনের সূচনা করেন মমতা ঠাকুর। 24 জন মতুয়া গোসাঁই পাগলেরা অনশণ করছেন। তাদের দাবি, বাংলাদেশি ঘোষণা এবং বাংলাদেশি কাগজ দেখিয়ে নাগরিকত্ব নয়, 2024 সাল পর্যন্ত ভারতের স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মতুয়া, দেশভাগের বলি হওয়া ছিন্নমূল মানুষদের নাগরিকত্ব দিতে হবে।
মমতাবালা ঠাকুর নিজের ফেসবুকে লেখেন, "এসআইআরের নাম করে ভারতবর্ষে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী মতুয়া-সহ দেশভাগের বলি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষদের ভোটের অধিকার বাতিলের চক্রান্তের প্রতিবাদে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে সাধু, গোঁসাই, পাগল ও মতুয়া ভক্তদের আমরণ অনশন আজ থেকে।"
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাংগঠনিক সম্পাদক সুকেশ নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, "এসআইআরের নামে যে ভাবে সাধারণ মানুষ । আমাদের বড়মা বলেছিলেন নিরপেক্ষতা রেখে, সর্ব ধর্মকে সমন্বয় করে নিঃশর্তে নাগরিকত্ব দিতে হবে। এখন যেসব শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরই বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। এখানে যারা অনশনে বসেছে তার কেউ রাজনিতির লোক না।"
বিক্ষোভকারীরা 2024 সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত এবং অভিবাসী সকলের জন্য নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি জানাচ্ছে। একজন বিক্ষোভকারী বলেন, "সরকার আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে। আমরা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই, বাংলাদেশি নথি বা হলফনামার ভিত্তিতে নয়।"
এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা শান্তনু ঠাকুর, যিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের আরেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি বিক্ষোভের সমালোচনা করেছেন।
শান্তনু ঠাকুর বলেন, "ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য তিনি মানুষকে অনশনে যেতে বাধ্য করছেন। মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন এই অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে কোনও মতুয়া ভক্ত নেই ৷ বরং, মুসলমান রোহিঙ্গারা মতুয়া সেজে বসে আছে ৷ কীসের অনশন? বাংলাদেশী রোহিঙ্গা, মুসলমান, ভুতুড়ে ভোটার এরা অনশন করছে। কোন সাধু, পাগল গোসাই? কেবাজার গরম করার জন্য যা খুশি করে বসছে।" শান্তনু ঠাকুর এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি এবং নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইনের অধীনে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছেন।