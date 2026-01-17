নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ক: ঠাকুরনগরে রোজ ‘মতুয়া-হিন্দু’ কার্ডের লাইন

নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ক: ঠাকুরনগরে রোজ ‘মতুয়া-হিন্দু’ কার্ডের লাইন
চূডান্ত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলেই বাংলাদেশে ফিরতে হবে ? দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে মতুয়াদের ৷ চলছে ‘মতুয়া কার্ড’ ও 'হিন্দুত্ব সার্টিফিকেট' সংগ্রহের হুড়োহুড়ি ৷
Published : January 17, 2026 at 8:24 PM IST
সুরজিৎ দত্ত
ঠাকুরনগর, 17 জানুয়ারি: উৎসবের মেজাজ নেই, বরং এক অজানা আতঙ্কে থমথমে মতুয়া ধাম ঠাকুরনগর ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর শুরু হতেই নতুন করে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ ৷ কারণ, নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, শুধু ভারতীয় নাগরিকের নামই অন্তর্ভুক্ত হবে ভোটার তালিকায় ৷ সেই ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ চলছে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৷
চূডান্ত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা এবং নাগরিকত্ব হারানোর ভয়-এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ এখন আঁকড়ে ধরতে চাইছেন ‘মতুয়া কার্ড’ বা ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’-এর মতো খড়কুটো ৷ এদিকে মতুয়াদের এসআইআর ও সিএএ বৈতরণী পার করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ৷ এমন আবহে ঠাকুরবাড়ি চত্বরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একটাই আলোচনা— ভোটার তালিকায় নাম থাকবে তো ? নাকি ভিটেমাটি ছেড়ে ফের হতে হবে উদ্বাস্তু ? ঠাকুরনগর ঘুরে সেই রিপোর্ট দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷
এসআইআর ও নাগরিকত্বের জটিল সমীকরণ
পশ্চিমবঙ্গে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর ৷ এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে থাকতে মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঘরছাড়া হওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিশেষত 1971 সালের পর যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় এসে বাস করছেন, তাঁদের মধ্যে ভয় সবচেয়ে বেশি ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশ দাবি করছে, এসআইআর-এর নামে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হতে পারে ৷
পাল্টা ঠাকুরবাড়ির বিজেপি নেতৃত্ব ভরসা দিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ গেলেও পরে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে ৷ সিএএ ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া সম্ভব, উৎসাহ দিচ্ছেন সাংসদ শান্তনু ও তাঁর অনুগামীরা ৷ যদিও প্রথম থেকে সিএএ নিয়ে মতুয়াদের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, এভাবে সব তথ্য হাতিয়ে নিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷
এই পরিস্থিতিতে ঠাকুরনগরে বিজেপি সাসংদ শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ ও বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের দফতরে ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মতুয়া ভক্তরা ৷ তাঁদের লক্ষ্য একটাই-যেভাবে হোক তাঁরা যে ভারতীয় নাগরিক, তা প্রমাণ সংগ্রহ করা ৷ আর এই সুযোগে উঠে এসেছে ‘মতুয়া কার্ড’ এবং ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’ তৈরির ধুম ৷
‘মতুয়া কার্ড’ ও ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’: বাঁচার শেষ চেষ্টা ?
বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের এলাকায় বিভিন্ন প্রান্তে টেবিল পেতে চলছে ফর্ম ফিলাপ ৷ কেউ চাইছেন হিন্দুত্ব সার্টিফিকেট, কোথাও বা দেওয়া হচ্ছে মতুয়া কার্ড ৷ চাকদহ থেকে আসা বকুলবালা দেবী যেমন জানালেন, তাঁর কাছে 30-40 বছরের পুরনো জমির দলিল রয়েছে ৷ তাও 2002 সালের এসআইআর পরবর্তী ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না ৷ শ্বশুরমশাই প্রয়াত ৷ এই অবস্থায় অন্য সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় আছে, তা তিনি খুঁজে পাননি ৷ এখন তিনি দিশেহারা ৷ বকুলবালা দেবীর কথায়, “দেশে কী হচ্ছে জানি না, কিন্তু নাম যাতে কাটা না-যায়, তাই হিন্দু কার্ড আর মতুয়া কার্ড করতে এসেছি ৷ শুনেছি সিএএ-তে আবেদন করলে সব মিটে যাবে ৷"
একই সুর গাইঘাটার বাসিন্দা প্রদীপ পালের গলায় ৷ 1989 সালে ভারতে আসা এই প্রবীণ এদিন লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ তাঁর গলায় সংশয়, "রাজনৈতিক নেতারা একেক সময় একেক রকম বলছেন ৷" কেউ বলছেন ভোটার তালিকায় নাম থাকবে, কেউ বলছেন থাকবে না ৷ এই দোলাচলে তিনি আর ঝুঁকি নিতে চান না ৷ প্রদীপ পাল বলেন, “ভীষণ আতঙ্কে আছি ৷ আগেই 180 টাকা খরচ করে কার্ড করিয়েছি ৷ সিএএ-র ফর্মও ফিলাপ করব ৷ জমির দলিল আছে, আধার-প্যান সব আছে, তবুও যদি নাম কেটে দেয়, সেই ভয়ে তো দৌড়াদৌড়ি করছি ৷"
সিএএ আবেদনে দীর্ঘসূত্রিতা, বাড়ছে উদ্বেগ
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর আশ্বাস দিয়েছেন, সিএএ (CAA) বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে আবেদন করলে সমস্যার সমাধান হবে ৷ ঠাকুরনগরে তাঁর এলাকায় ঠাকুরবাড়িতে সেই সব ফর্ম জমা পড়ছে ৷ কিন্তু বাস্তবের ছবিটা কি এতটাই মসৃণ ? নদিয়া জেলার বেতাই থেকে আসা বাবুরাম হাজরা জানালেন এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা ৷ তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস আগে সিএএ-র জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ বাংলাদেশের দলিল এবং 2014 সালের আগের কাগজপত্র জমা দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট হাতে পাননি প্রবীণ মতুয়া বাবুরাম ৷
প্রৌঢ় বলেন, “একবার হিয়ারিং হয়েছে ৷ অফিসাররা বাড়ি দেখে গিয়েছেন ৷ এখন শুনছি আবার হিয়ারিং হবে ৷ চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে ৷ শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন সিএএ-তে আবেদন করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলে ভোট দেওয়া যাবে ৷ সেই বিশ্বাসে আবেদন করেছি ৷ কিন্তু পাঁচ মাস কেটে গেল, এখনও কার্ড পেলাম না ৷” এই হতাশা শুধু তাঁর নয়, হাজারও মতুয়ার ৷
ঠাকুরবাড়ির অন্দরে ফাটল, বিভক্ত মতুয়া সমাজ
মতুয়াদের এই সঙ্কটের সময়েও ঠাকুরবাড়ির রাজনীতি পিছু ছাড়ছে না ৷ একদিকে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, অন্যদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর— দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত সাধারণ ভক্তরা ৷ গোবিন্দপুরের বাসিন্দা 73 বছর বয়সি সুশীল বারুই যেমন স্পষ্ট জানালেন, তিনি শান্তনু ঠাকুরের দলের লোক ৷ 63 বছর ধরে ভারতে বসবাসকারী এই প্রবীণ মনে করেন, শান্তনু ঠাকুরের কথা মতো চললেই তাঁরা (মতুয়ারা) সুরক্ষিত থাকবেন ৷
সুশীল বলেন, "2002 সালের এসআইআরের ভোটার তালিকায় আমার নাম আছে ৷ তাই আমাকে সিএএ করতে হবে না ৷ তবু হিন্দু কার্ডটা করে রাখলাম, যদি লাগে ৷ ঠাকুরবাড়ির এই ভাগাভাগিতে মানুষ কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না ৷ তবে আমার বিশ্বাস শান্তনু ঠাকুরের উপর। উনি যা বলবেন, তাই করব ৷"
মমতা বালা ঠাকুরের মতুয়া গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে তিনি অভিযোগ করেন, বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রেও দলীয় রাজনীতির শিকার হতে হচ্ছে মতুয়া ভক্তদের ৷ তিনি বলেন, "যাঁর 60 বছর বয়স, তিনি বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন ৷ আমার 73 বছর বয়স, আমি পাই না ৷ কারণ আমি বিজেপি করি ৷ আমাকে বলেছে, আপনি বিজেপি করেন, আপনার বার্ধক্যভাতা হবে না ৷" বিজেপি করার অপরাধে অনেকেই সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ আরও মতুয়াদের । এবার বিধানসভা ভোটে যদি পালাবদল হয়, তাহলে হয়তো ভাগ্য পরিবর্তন হবে, আশায় রয়েছেন তাঁর মতো মতুয়াদের একাংশ ৷
শান্তনু গোষ্ঠীর আশ্বাস
বর্তমান এসআইআর আবহে যদি কোনও মতুয়ার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, ভরসা দিচ্ছে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ (শান্তনু গোষ্ঠী) ৷ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইন শান্তনু ঠাকুর গোষ্ঠীর তরফে বলেন, "কয়েকজন মতুয়াদের ভয়-ভীতি তৈরি করে দিচ্ছেন, রাজনৈতিক স্বার্থে ৷ এসআইআর ও সিএএ- দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের দিকে ৷ কিন্তু সিএএ (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট)-তে আবেদনের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ৷ আমাদের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর ও আমরা বারবার বলছি, সিএএ শংসাপত্রের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে ৷ এর মধ্যে সাময়িক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেও পরে সিএএ শংসাপত্রের মাধ্যমে নাম তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ৷ এটা সাময়িক হয়তো একটা টার্মে তাঁরা ভোট দিতে পারছেন না ৷ কিন্তু আমরা বারবার বলছি, মানুষকে সচেতন করার জন্য বলছি— আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছি ৷ আমরা আশ্বাস পেয়েছি, এই সিএএ-এর মাধ্যমে যাঁরা সিটিজেনশিপ পাবেন, তাঁরা ফের ভোটাধিকার পাবেন, ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হবে ৷"
সিএএ আবেদনের নথিতে অসঙ্গতি
সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, "যাঁরা আবেদন করছেন এবং যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের বলা হচ্ছে, যে নথি জমা পড়ছে, তাতে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে ৷ এই আবেদনের জন্য কোন নথি প্রয়োজন, তা আমরা এখানে (ঠাকুরবাড়িতে) বুঝিয়ে দিচ্ছি ৷ অনেক জায়গায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের শাখা সংগঠন আছে ৷ তারা ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন ৷ আমরা সেটা করছি না ৷ ত্রুটিগুলো ধরে দিচ্ছি এবং সাহায্য করছি ৷"
মতুয়া কার্ড কী ?
শান্তনু ঠাকুর গোষ্ঠীর নেতা সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, "এটা নিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে ৷ যে কোনও সংগঠনের সদস্য হলে সেই সংগঠন একটা পরিচয়পত্র দেয় ৷ আমরা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ ৷ আমরা সদস্য পদ গ্রহণ করছি ৷ সেই সদস্যপদের জন্য আমরা একটা পরিচয়পত্র দিচ্ছি, সেটাই মতুয়া কার্ড ৷ এই মেম্বারশিপ কার্ড যাঁদের দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা হিন্দুত্বের শংসাপত্রটিও পাচ্ছেন ৷ এই সদস্য পদ দেওয়ার সময় আবেদনকারীকে ভালো করে যাচাই করে নেওয়া হয় ৷ এতে একটি বারকোড দেওয়া হয় ৷"
মতুয়া কার্ড তৈরিতে খরচ
মতুয়া কার্ড তৈরির জন্য বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের কার্যালয়ে একাধিক কর্মচারী কাজ করে চলেছেন ৷ তাঁদের বেতন এবং সঙ্ঘের নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রসাদী খরচ রয়েছে ৷ এই সব পরিষেবার খরচ তুলতে সদস্যদের থেকে মতুয়া কার্ডের জন্য অনুদান নেওয়া হয়, জানালেন সুখেন্দ্রনাথ গাইন ৷
ভবিষ্যৎ কোন পথে ?
একদিকে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের আশ্বাস ৷ অন্যদিকে আরেক মতুয়া গোষ্ঠীর নেত্রী মমতা বালা ঠাকুরের এসআইআর বিরোধিতা ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার ভয় রয়েছে ৷ এদিকে সিএএ আবেদন করেও আইনি জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতায় নাগরিকত্ব পাননি বহু মতুয়ারা ।
এই সবের মাঝে মতুয়া সম্প্রদায় দিশেহারা ৷ এক গভীর অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে ৷ ভারতে থাকতে যা যা দরকার, সবই করে চলেছেন তাঁরা ৷ শান্তনুর অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের ‘মতুয়া কার্ড’ ও ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’ করার লাইনে দাঁড়াচ্ছেন ৷ আশা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তরফে দেওয়া আশ্বাসে রক্ষা হবে ভিটে-মাটি ৷
রাজনৈতিক দলগুলি অভয় দিলেও, দিনশেষে 180 টাকার কার্ড আর পুরনো দলিলে ভরসা করেই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন বকুলবালা, প্রদীপ পালরা ৷ নাগরিকত্বের এই লড়াইতে তাঁরা জিতবেন নাকি ফের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তা জানা যাবে ফেব্রুয়ারিতে ৷