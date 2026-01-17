ETV Bharat / state

নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ক: ঠাকুরনগরে রোজ ‘মতুয়া-হিন্দু’ কার্ডের লাইন

চূডান্ত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলেই বাংলাদেশে ফিরতে হবে ? দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে মতুয়াদের ৷ চলছে ‘মতুয়া কার্ড’ ও 'হিন্দুত্ব সার্টিফিকেট' সংগ্রহের হুড়োহুড়ি ৷

Matua community in West Bengal in panic over SIR Process
এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন মতুয়া সম্প্রদায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 8:24 PM IST

9 Min Read
সুরজিৎ দত্ত

ঠাকুরনগর, 17 জানুয়ারি: উৎসবের মেজাজ নেই, বরং এক অজানা আতঙ্কে থমথমে মতুয়া ধাম ঠাকুরনগর ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর শুরু হতেই নতুন করে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ ৷ কারণ, নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, শুধু ভারতীয় নাগরিকের নামই অন্তর্ভুক্ত হবে ভোটার তালিকায় ৷ সেই ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ চলছে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৷

চূডান্ত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা এবং নাগরিকত্ব হারানোর ভয়-এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ এখন আঁকড়ে ধরতে চাইছেন ‘মতুয়া কার্ড’ বা ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’-এর মতো খড়কুটো ৷ এদিকে মতুয়াদের এসআইআর ও সিএএ বৈতরণী পার করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ৷ এমন আবহে ঠাকুরবাড়ি চত্বরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একটাই আলোচনা— ভোটার তালিকায় নাম থাকবে তো ? নাকি ভিটেমাটি ছেড়ে ফের হতে হবে উদ্বাস্তু ? ঠাকুরনগর ঘুরে সেই রিপোর্ট দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷

এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের বিষয়, আর এই নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে (ইটিভি ভারত)

এসআইআর ও নাগরিকত্বের জটিল সমীকরণ

পশ্চিমবঙ্গে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর ৷ এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে থাকতে মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঘরছাড়া হওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিশেষত 1971 সালের পর যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় এসে বাস করছেন, তাঁদের মধ্যে ভয় সবচেয়ে বেশি ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশ দাবি করছে, এসআইআর-এর নামে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হতে পারে ৷

পাল্টা ঠাকুরবাড়ির বিজেপি নেতৃত্ব ভরসা দিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ গেলেও পরে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে ৷ সিএএ ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া সম্ভব, উৎসাহ দিচ্ছেন সাংসদ শান্তনু ও তাঁর অনুগামীরা ৷ যদিও প্রথম থেকে সিএএ নিয়ে মতুয়াদের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, এভাবে সব তথ্য হাতিয়ে নিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷

Matua Community Temple in Thakurbari North 24 Parganas
ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ি (ইটিভি ভারত)

এই পরিস্থিতিতে ঠাকুরনগরে বিজেপি সাসংদ শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ ও বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের দফতরে ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মতুয়া ভক্তরা ৷ তাঁদের লক্ষ্য একটাই-যেভাবে হোক তাঁরা যে ভারতীয় নাগরিক, তা প্রমাণ সংগ্রহ করা ৷ আর এই সুযোগে উঠে এসেছে ‘মতুয়া কার্ড’ এবং ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’ তৈরির ধুম ৷

‘মতুয়া কার্ড’ ও ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’: বাঁচার শেষ চেষ্টা ?

বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের এলাকায় বিভিন্ন প্রান্তে টেবিল পেতে চলছে ফর্ম ফিলাপ ৷ কেউ চাইছেন হিন্দুত্ব সার্টিফিকেট, কোথাও বা দেওয়া হচ্ছে মতুয়া কার্ড ৷ চাকদহ থেকে আসা বকুলবালা দেবী যেমন জানালেন, তাঁর কাছে 30-40 বছরের পুরনো জমির দলিল রয়েছে ৷ তাও 2002 সালের এসআইআর পরবর্তী ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না ৷ শ্বশুরমশাই প্রয়াত ৷ এই অবস্থায় অন্য সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় আছে, তা তিনি খুঁজে পাননি ৷ এখন তিনি দিশেহারা ৷ বকুলবালা দেবীর কথায়, “দেশে কী হচ্ছে জানি না, কিন্তু নাম যাতে কাটা না-যায়, তাই হিন্দু কার্ড আর মতুয়া কার্ড করতে এসেছি ৷ শুনেছি সিএএ-তে আবেদন করলে সব মিটে যাবে ৷"

একই সুর গাইঘাটার বাসিন্দা প্রদীপ পালের গলায় ৷ 1989 সালে ভারতে আসা এই প্রবীণ এদিন লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ তাঁর গলায় সংশয়, "রাজনৈতিক নেতারা একেক সময় একেক রকম বলছেন ৷" কেউ বলছেন ভোটার তালিকায় নাম থাকবে, কেউ বলছেন থাকবে না ৷ এই দোলাচলে তিনি আর ঝুঁকি নিতে চান না ৷ প্রদীপ পাল বলেন, “ভীষণ আতঙ্কে আছি ৷ আগেই 180 টাকা খরচ করে কার্ড করিয়েছি ৷ সিএএ-র ফর্মও ফিলাপ করব ৷ জমির দলিল আছে, আধার-প্যান সব আছে, তবুও যদি নাম কেটে দেয়, সেই ভয়ে তো দৌড়াদৌড়ি করছি ৷"

সিএএ আবেদনে দীর্ঘসূত্রিতা, বাড়ছে উদ্বেগ

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর আশ্বাস দিয়েছেন, সিএএ (CAA) বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে আবেদন করলে সমস্যার সমাধান হবে ৷ ঠাকুরনগরে তাঁর এলাকায় ঠাকুরবাড়িতে সেই সব ফর্ম জমা পড়ছে ৷ কিন্তু বাস্তবের ছবিটা কি এতটাই মসৃণ ? নদিয়া জেলার বেতাই থেকে আসা বাবুরাম হাজরা জানালেন এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা ৷ তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস আগে সিএএ-র জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ বাংলাদেশের দলিল এবং 2014 সালের আগের কাগজপত্র জমা দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট হাতে পাননি প্রবীণ মতুয়া বাবুরাম ৷

প্রৌঢ় বলেন, “একবার হিয়ারিং হয়েছে ৷ অফিসাররা বাড়ি দেখে গিয়েছেন ৷ এখন শুনছি আবার হিয়ারিং হবে ৷ চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে ৷ শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন সিএএ-তে আবেদন করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলে ভোট দেওয়া যাবে ৷ সেই বিশ্বাসে আবেদন করেছি ৷ কিন্তু পাঁচ মাস কেটে গেল, এখনও কার্ড পেলাম না ৷” এই হতাশা শুধু তাঁর নয়, হাজারও মতুয়ার ৷

Matua Community Temple in Thakurbari North 24 Parganas
ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ি (ইটিভি ভারত)

ঠাকুরবাড়ির অন্দরে ফাটল, বিভক্ত মতুয়া সমাজ

মতুয়াদের এই সঙ্কটের সময়েও ঠাকুরবাড়ির রাজনীতি পিছু ছাড়ছে না ৷ একদিকে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, অন্যদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর— দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত সাধারণ ভক্তরা ৷ গোবিন্দপুরের বাসিন্দা 73 বছর বয়সি সুশীল বারুই যেমন স্পষ্ট জানালেন, তিনি শান্তনু ঠাকুরের দলের লোক ৷ 63 বছর ধরে ভারতে বসবাসকারী এই প্রবীণ মনে করেন, শান্তনু ঠাকুরের কথা মতো চললেই তাঁরা (মতুয়ারা) সুরক্ষিত থাকবেন ৷

সুশীল বলেন, "2002 সালের এসআইআরের ভোটার তালিকায় আমার নাম আছে ৷ তাই আমাকে সিএএ করতে হবে না ৷ তবু হিন্দু কার্ডটা করে রাখলাম, যদি লাগে ৷ ঠাকুরবাড়ির এই ভাগাভাগিতে মানুষ কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না ৷ তবে আমার বিশ্বাস শান্তনু ঠাকুরের উপর। উনি যা বলবেন, তাই করব ৷"

মমতা বালা ঠাকুরের মতুয়া গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে তিনি অভিযোগ করেন, বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রেও দলীয় রাজনীতির শিকার হতে হচ্ছে মতুয়া ভক্তদের ৷ তিনি বলেন, "যাঁর 60 বছর বয়স, তিনি বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন ৷ আমার 73 বছর বয়স, আমি পাই না ৷ কারণ আমি বিজেপি করি ৷ আমাকে বলেছে, আপনি বিজেপি করেন, আপনার বার্ধক্যভাতা হবে না ৷" বিজেপি করার অপরাধে অনেকেই সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ আরও মতুয়াদের । এবার বিধানসভা ভোটে যদি পালাবদল হয়, তাহলে হয়তো ভাগ্য পরিবর্তন হবে, আশায় রয়েছেন তাঁর মতো মতুয়াদের একাংশ ৷

BJP MP Shantanu Thakur and others meet President Droupadi Murmu
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ও তাঁর গোষ্ঠীর অনুগামীরা (ছবি: বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের সোশাল মিডিয়া পেজ)

শান্তনু গোষ্ঠীর আশ্বাস

বর্তমান এসআইআর আবহে যদি কোনও মতুয়ার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, ভরসা দিচ্ছে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ (শান্তনু গোষ্ঠী) ৷ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইন শান্তনু ঠাকুর গোষ্ঠীর তরফে বলেন, "কয়েকজন মতুয়াদের ভয়-ভীতি তৈরি করে দিচ্ছেন, রাজনৈতিক স্বার্থে ৷ এসআইআর ও সিএএ- দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের দিকে ৷ কিন্তু সিএএ (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট)-তে আবেদনের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ৷ আমাদের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর ও আমরা বারবার বলছি, সিএএ শংসাপত্রের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে ৷ এর মধ্যে সাময়িক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেও পরে সিএএ শংসাপত্রের মাধ্যমে নাম তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ৷ এটা সাময়িক হয়তো একটা টার্মে তাঁরা ভোট দিতে পারছেন না ৷ কিন্তু আমরা বারবার বলছি, মানুষকে সচেতন করার জন্য বলছি— আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছি ৷ আমরা আশ্বাস পেয়েছি, এই সিএএ-এর মাধ্যমে যাঁরা সিটিজেনশিপ পাবেন, তাঁরা ফের ভোটাধিকার পাবেন, ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হবে ৷"

সিএএ আবেদনের নথিতে অসঙ্গতি

সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, "যাঁরা আবেদন করছেন এবং যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের বলা হচ্ছে, যে নথি জমা পড়ছে, তাতে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে ৷ এই আবেদনের জন্য কোন নথি প্রয়োজন, তা আমরা এখানে (ঠাকুরবাড়িতে) বুঝিয়ে দিচ্ছি ৷ অনেক জায়গায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের শাখা সংগঠন আছে ৷ তারা ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন ৷ আমরা সেটা করছি না ৷ ত্রুটিগুলো ধরে দিচ্ছি এবং সাহায্য করছি ৷"

মতুয়া কার্ড কী ?

শান্তনু ঠাকুর গোষ্ঠীর নেতা সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, "এটা নিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে ৷ যে কোনও সংগঠনের সদস্য হলে সেই সংগঠন একটা পরিচয়পত্র দেয় ৷ আমরা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ ৷ আমরা সদস্য পদ গ্রহণ করছি ৷ সেই সদস্যপদের জন্য আমরা একটা পরিচয়পত্র দিচ্ছি, সেটাই মতুয়া কার্ড ৷ এই মেম্বারশিপ কার্ড যাঁদের দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা হিন্দুত্বের শংসাপত্রটিও পাচ্ছেন ৷ এই সদস্য পদ দেওয়ার সময় আবেদনকারীকে ভালো করে যাচাই করে নেওয়া হয় ৷ এতে একটি বারকোড দেওয়া হয় ৷"

মতুয়া কার্ড তৈরিতে খরচ

মতুয়া কার্ড তৈরির জন্য বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের কার্যালয়ে একাধিক কর্মচারী কাজ করে চলেছেন ৷ তাঁদের বেতন এবং সঙ্ঘের নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রসাদী খরচ রয়েছে ৷ এই সব পরিষেবার খরচ তুলতে সদস্যদের থেকে মতুয়া কার্ডের জন্য অনুদান নেওয়া হয়, জানালেন সুখেন্দ্রনাথ গাইন ৷

CM Mamata Banerjee rally in Bangaon over SIR Protest
এসআইআরের প্রতিবাদে বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল, পাশে তৃণমূল রাজ্যসভা সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর (ছবি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

ভবিষ্যৎ কোন পথে ?

একদিকে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের আশ্বাস ৷ অন্যদিকে আরেক মতুয়া গোষ্ঠীর নেত্রী মমতা বালা ঠাকুরের এসআইআর বিরোধিতা ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার ভয় রয়েছে ৷ এদিকে সিএএ আবেদন করেও আইনি জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতায় নাগরিকত্ব পাননি বহু মতুয়ারা ।

এই সবের মাঝে মতুয়া সম্প্রদায় দিশেহারা ৷ এক গভীর অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে ৷ ভারতে থাকতে যা যা দরকার, সবই করে চলেছেন তাঁরা ৷ শান্তনুর অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের ‘মতুয়া কার্ড’ ও ‘হিন্দু সার্টিফিকেট’ করার লাইনে দাঁড়াচ্ছেন ৷ আশা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তরফে দেওয়া আশ্বাসে রক্ষা হবে ভিটে-মাটি ৷

রাজনৈতিক দলগুলি অভয় দিলেও, দিনশেষে 180 টাকার কার্ড আর পুরনো দলিলে ভরসা করেই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন বকুলবালা, প্রদীপ পালরা ৷ নাগরিকত্বের এই লড়াইতে তাঁরা জিতবেন নাকি ফের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তা জানা যাবে ফেব্রুয়ারিতে ৷

