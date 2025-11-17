অভিষেকের অনুরোধ অনশন প্রত্যাহার মমতাবালার, অসুস্থ হয়ে ভর্তি হাসপাতালে

অভিষেকের অনুরোধ অনশন প্রত্যাহার মমতাবালার, অসুস্থ হয়ে ভর্তি হাসপাতালে
রবিবার ঠাকুরনগরে অনশন মঞ্চে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল৷ সেখানে মমতাবালার কাছে অনশন তুলে নেওয়ার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়৷
Published : November 17, 2025 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: অনশন প্রত্যাহারের পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর৷ সোমবার বেলা 12টা নাগাদ তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন৷ তার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন৷ সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা হয়৷ স্যালাইন দেওয়া হয়৷ পরে তাঁকে ভর্তি করা হয় বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে৷
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর প্রতিবাদে সরব হয়ে অনশেন বসেছিলেন মমতাবালা ঠাকুর৷ উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়ির একটি অংশে তিনি ও মতুয়া সমাজের আরও অনেকে অনশনে বসেন৷ সোমবার ত্রয়োদশতম দিনে তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করেন৷
এসআইআর-এর জেরে যাতে মতুয়ারা হেনস্তার শিকার না-হয়, সেই দাবিও তুলেছিলেন মমতাবালা ঠাকুর৷ একই সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে মতুয়াদের নিঃশর্তে নাগরিকত্ব দিতে হবে৷ তাই তাঁরা অনশনে বসেছিলেন৷ তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অনুরোধেই এই অনশন প্রত্যাহার করেন মমতাবালা ঠাকুর৷ এদিন তিনি জানান, আন্দোলন এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না৷ ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের ঝাঁজ আরও বাড়বে৷ সেই সংক্রান্ত কর্মসূচি শীঘ্রই প্রকাশ্যে আনা হবে৷
উল্লেখ্য, অনশন তুলে নেওয়ার জন্য অভিষেকের বার্তা নিয়ে রবিবার মমতাবালা ঠাকুরের কাছে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল৷ সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী৷ এছাড়া ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ৷ সেখানে তাঁরা মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন৷ অনশন তুলে নেওয়ার জন্য অভিষেক যে অনুরোধ করেছেন, সেটাও জানান৷
পরে অনশন মঞ্চে দাঁড়িয়ে শশী পাঁজা বলেন, “দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং অভিষেক স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই রাজ্যের একজন বৈধ ভোটারও তাঁর নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। মতুয়া সমাজকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।” তৃণমূলের প্রতিনিধি দল অনশন মঞ্চের সকলের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন৷
তার পরই মমতাবালা ঠাকুর সংবাদমাধ্যমকে জানান যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ মেনে তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করে নেবেন৷ সোমবার বেলা 12টা নাগাদ যে তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করে নেবেন, সেকথাও তিনি রবিবারই জানিয়েছিলেন৷ তবে অনশন প্রত্যাহারের পর তাঁর অসুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে মতুয়া সমাজের মধ্যে৷ প্রত্যেকেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন৷
অনশনের জেরে আরও অনেকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে৷ তবে এখনও পর্যন্ত আর কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি বলেই জানা গিয়েছে৷