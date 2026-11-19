রাজ্যের শীর্ষে মাটিগাড়া পশু হাসপাতাল, জটিল অস্ত্রোপচারে মিলল সেরার শিরোপা
Matigara Veterinary Hospital: পরিসংখ্যান বলছে, 2025-26 অর্থবর্ষে এখানে 17 হাজার 455টি প্রাণীর চিকিৎসা হয়েছে মাটিগাড়া ভেটেরিনারি পলিক্লিনিকে ৷ রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ।
Published : November 19, 2026 at 6:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাণিস্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে নানা মহলে যখন প্রশ্ন উঠছে, ঠিক সেই আবহেই অনন্য নজির গড়ে বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করল শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ভেটেরিনারি পলিক্লিনিক । জটিল অস্ত্রোপচারে অভাবনীয় সাফল্য এবং উন্নত আনুষঙ্গিক পরিষেবার জোরেই মিলেছে এই রাজ্যস্তরের স্বীকৃতি ।
খাপরাইল মোড় সংলগ্ন ডেয়ারি কারখানা এলাকায় অবস্থিত এই পশু হাসপাতাল ৷ 2017 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি ৷ এই হাসপাতালটি বর্তমানে পশুপালকদের কাছে ভরসার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে । প্রাণিসম্পদ দফতরের শিলিগুড়ির আধিকারিক তুফান মাইতি এবং হাসপাতালের চিকিৎসক চন্দন সাহার নিরলস প্রচেষ্টায় বহু মুমূর্ষু গৃহপালিত প্রাণী নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে ।
পরিসংখ্যান বলছে, 2025-26 অর্থবর্ষে এখানে 17 হাজার 455টি প্রাণীর চিকিৎসা হয়েছে, যা রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ । শুধু চিকিৎসাই নয়, আউটডোর টিকিট ও সরকারি পরিষেবা বাবদ বছরে 1 লক্ষ 4 হাজার 530 টাকা আয় করে রাজস্ব আদায়ের তালিকাতেও প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে এই ক্লিনিক । রাজ্যের হাতেগোনা কয়েকটি পশু হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সুবিধা থাকলেও, মাটিগাড়ায় ইতিমধ্যে শতাধিক জটিল সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।
প্রাণিসম্পদ দফতরের শিলিগুড়ির আধিকারিক তুফান মাইতি বলেন, "প্রাণী হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অনেকের মনেই ভুল ধারণা কাজ করে । কিন্তু বহু চিকিৎসক যে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে প্রাণীদের সুস্থ করে তুলছেন, চিকিৎসক চন্দন সাহা তার জ্বলন্ত উদাহরণ । এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই গত সোমবার কলকাতায় তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ।"
তবে সাফল্যের এই আলোর নিচেই লুকিয়ে রয়েছে তীব্র কর্মী সংকটের অন্ধকার । যে হাসপাতাল রাজ্যের সেরা নির্বাচিত হয়েছে, সেখানে চিকিৎসক মাত্র একজন এবং সহায়ক কর্মীও একজন । সারা শিলিগুড়ি মহকুমার আটটি প্রাণী হাসপাতালের ছবিটাও প্রায় একই রকম । নিয়ম অনুযায়ী, 16 জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও কর্মরত রয়েছেন মাত্র 6 জন ৷ আর 80 জন কর্মীর জায়গায় কাজ করছেন অর্ধেকেরও কম মানুষ । লোকবলের অভাবে একজন চিকিৎসক বা কর্মীকে একাধিক হাসপাতালের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে এবং পালা করে হাসপাতাল খোলা রাখায় ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ পশুপালকরা ।
এই সাফল্য ও পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়ে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, "পশু চিকিৎসায় এই বড় সাফল্য আগামিদিনে চিকিৎসকদের আরও উৎসাহিত করবে । হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আমি অবশ্যই দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব ।"