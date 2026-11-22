শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ নেতার দাদার 1 কোটি টাকা আত্মসাৎ ! বিধায়কের সঙ্গে আড্ডার সময় ধৃত অভিযুক্ত
BJP MLA Close Aide Arrest in Siliguri: রিভা লাভা সেবক-রংপো রেল প্রকল্পে বরাত পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে ফেরত দেননি বলে অভিযোগ ৷
Published : November 22, 2026 at 7:06 AM IST
শিলিগুড়ি, 22 নভেম্বর: সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নামে এক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নমন রাইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রিভা লামা ৷ বিজেপি নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ মানিক অরোরার দাদা শুভঙ্কর অরোরার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছেন ওই বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ নেতা ৷
শনিবার রাতে মাটিগাড়ার একটি শপিং মল থেকে মাটিগাড়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ চাঞ্চল্যকর বিষয়, গ্রেফতারির সময় অভিযুক্ত ওই ব্যবসায়ী ওই শপিং মলে বসে খোদ দার্জিলিংয়ের বিধায়কের সঙ্গেই কফি পান করছিলেন ৷ বিজেপির প্রতীকে জয়ী তথা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা নমন রাইয়ের সঙ্গীর এই গ্রেফতারি ঘিরে পাহাড়ের পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিতেও ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার শিকার হয়েছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা শুভঙ্কর অরোরা ৷ যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ মানিক অরোরার দাদা ৷ রিভা লামার বিরুদ্ধে অভিযোগ, 2024 সালে তিনি রংপো রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণের টেন্ডারে অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দেন শুভঙ্করকে ৷ সেই মতো হায়দরাবাদের একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে টেন্ডারের ডিপোজিট মানি বাবদ শুভঙ্কর, মানিক এবং তাঁদের প্রয়াত মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় এক কোটি টাকা নেওয়া হয় ৷
পরে দেখা যায়, শুভঙ্করের নামে কোনও অংশীদারিত্ব রাখা হয়নি এবং ভুয়ো নথি দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে রাখা হয়েছে ৷ টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্ত রিভা উল্টে তাঁদের হুমকি দেন ও দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ৷ একাধিকবার আইনি নোটিশ পাঠিয়েও কোনও সদুত্তর না মেলায় গত 18 নভেম্বর শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শুভঙ্কর ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মাটিগাড়ার ওই শপিং সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ ৷ প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে দাবি, সেই সময় বিধায়ক নমনের সঙ্গেই ছিলেন রিভা ৷ পুলিশ তাঁকে আটক করতে গেলে বিধায়ক প্রভাব খাটানো এবং কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকী সঙ্গীকে বাঁচাতে বিধায়ক বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেন বলেও সূত্রের খবর ৷
শেষপর্যন্ত মাটিগাড়া ও শিলিগুড়ি থানার পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্তকে নিয়ে আসা হয় ৷ পরে থানায় মোর্চা নেতা রোশন গিরিকে দেখা গেলেও তিনি ‘ব্যক্তিগত কাজ’ বলে এড়িয়ে যান ৷ অন্যদিকে, বিধায়ক নমনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন ৷
পুরো ঘটনাটি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিযোগকারীর ভাই তথা বিশিষ্ট নেতা ও আইনজীবী মানিক অরোরা ৷ তিনি জানান, 2024 সালে তাঁদের প্রয়াত মা, দাদা এবং তাঁর নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটি টাকা অভিযুক্তের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল ৷ মায়ের অসুস্থতার কথা তুলে ধরে মানিক বলেন, "2025 সালের জানুয়ারিতে আমার মা মারা যান ৷ তার আগে 2024-এর শেষদিকে তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম ৷ তখন আমি ফোন করে বলেছিলাম, অন্তত আমার আর মায়ের টাকাটা ফেরত দিন ৷ কিন্তু উনি দেননি, উল্টে প্রভাব খাটিয়ে দাদাকে হুমকি দিতেন ৷"
নমনের সঙ্গে অভিযুক্তের উপস্থিতি এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে মানিক অত্যন্ত কড়া বার্তা দেন ৷ তিনি বলেন, "কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকতেই পারে, একসঙ্গে চা-কফি খেতেই পারেন ৷ তবে বিধায়ক যদি পুলিশকে বাধা দিয়ে থাকেন, তবে অত্যন্ত ভুল কাজ করেছেন ৷ কারণ, আমাদের সরকার ও নেতৃত্বের অবস্থান স্পষ্ট-গুন্ডাগিরি বা দাদাগিরির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে ৷"
পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে পেশায় আইনজীবী মানিক আরও বলেন, "আমি চাইলেই লোকজন নিয়ে গিয়ে গায়ের জোর দেখাতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি ৷ আইনের দরজায় কড়া নেড়েছি । কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রেখে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই । যে ধারায় মামলা হয়েছে, তাতে আদালতে ওঁর জামিন খারিজ হয়ে পুলিশি হেফাজত হওয়া উচিত। বাংলায় কোনও ধরনের রংবাজি বরদাস্ত করা হবে না ।"
বর্তমানে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ পুরো আর্থিক লেনদেনের নথি ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখছে । এই এক কোটি টাকার প্রতারণা চক্রে হায়দরাবাদের ওই সংস্থা বা অন্য কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন কি না, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। যদিও এই বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি ।