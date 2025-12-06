নজর ছিল ইন্টারপোলের, 10 বছর পর গ্রেফতার বন্যপ্রাণ পাচারচক্রের মাস্টারমাইন্ড
ইন্টারপোলের রেড নোটিশে উল্লেখ ছিল তার নাম ৷ 10 বছর পর আন্তজার্তিক বন্যপ্রাণ সামগ্রী পাচারচক্রের মাস্টারমাইন্ডকে উত্তর সিকিম থেকে গ্রেফতার করা হল ৷
Published : December 6, 2025 at 6:49 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 ডিসেম্বর: ইন্টারপোলের তরফে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছিল দশ বছর আগে ৷ অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত ৷ আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ সামগ্রী পাচারচক্রের এই মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করা হল উত্তর সিকিম থেকে । 2 ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) উত্তর সিকিমের লাচুং থেকে ইয়াঙ্গচেন লাচুংপা নামে ওই মহিলা পাচারকারীকে এক যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে মধ্যপ্রদেশে স্টেট টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো ও এসএসবি। ওই মহিলা উত্তর সিকিমের বাসিন্দা।
শুক্রবার বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তরফে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই বিষয়টি জানিয়েছে। এই পাচারকারীকে গ্রেফতারের বিষয়টিকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে বন মন্ত্রক ৷ উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো আমাদের যেভাবে পদক্ষেপ করতে বলে পাচার রোধে আমরা সেভাবেই পদক্ষেপ করে থাকি।"
জানা গিয়েছে, ইন্টারপোলের তরফে জারি করা রেড নোটিশের ভিত্তিতে ইয়াঙ্গচেন পাচুংপাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযানের সময় এসএসবির পাশাপাশি ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো এবং সিকিম পুলিশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবার গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে মেডিক্যাল পরীক্ষার পর গ্যাংটকের আদালতে পেশ করা হয়। সেখানে তার জামিনের আবেদন খারিজ করে ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি হয়ে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে যাওয়া হয়।
2015 সালের 13 জুলাই মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদের (বর্তমানে নর্মদাপুরম) সতপুরা টাইগার রিজার্ভের কামতি রেঞ্জ একটি অভিযোগ দায়ের করে। চারটে বাঘের হাড়, বাঘের হাড়ের তেল ও দেড় কেজি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয় ৷ ওই ঘটনায় আরেক মাস্টারমাইন্ড জয় তামাংকে 2015 সালের অক্টোবরে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করেই ইয়াঙ্গচেন লাচুংপার নাম মেলে।
জেরায় জয় তামাং স্বীকার করে লাচুংপা বন্যপ্রাণী পাচার করে থাকে এবং তাকে গা-ঢাকা দিতেও সাহায্য করেছিল লাচুংপা। ওই ঘটনায় মোট 36 জন অভিযুক্ত রয়েছে। যার মধ্যে 2022 সালের 20 ডিসেম্বর 27 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে নন্দপুরমের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছিল লাচুংপা। সেই কারণে তার বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছিল না। অভিযুক্ত মহিলা আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচার চক্রের মাস্টারমাইন্ড বলে তদন্তে জানা যায়। তার চক্র নেপাল, ভুটান, তিব্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আর দেশের মধ্যে দিল্লি, শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, কলকাতা, কানপুর, হোসাঙ্গাবাদ সহ অন্য কয়েকটি শহরে সে সক্রিয় ।
এর আগে 2017 সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাচুংপাকে গ্রেফতার করেছিল টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। কিন্তু সে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়ে যায়। জামিন পেতেই গা-ঢাকা দেয় লাচুংপা। 2019 সালের 29 জুলাই তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। সেই সময় ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো ইন্টারপোলের সাহায্য নেয়। এরপর ইন্টারপোল লাচুংপার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করে। অবশেষে 10 বছর পর ওই ঘটনায় গ্রেফতার হয় ইয়াঙ্গচেন লাচুংপা।