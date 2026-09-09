শিলিগুড়িতে নকল বিদেশি মদের কারবারের মূল পান্ডা জালে, উদ্ধার 38 লক্ষ টাকার সামগ্রী
ফাঁসিদেওয়া থানা এলাকায় বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি রেঞ্জের আবগারি আধিকারিকরা যৌথভাবে হানা দিয়ে অভিযুক্ত মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করে।
Published : September 9, 2026 at 3:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 9 সেপ্টেম্বর: গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এক বড় অভিযানে নেমে বিধাননগরের সহদরগাছ এলাকায় সক্রিয় নকল বিদেশি মদের কারখানার পর্দাফাঁস করল আবগারি দফতর। বুধবার অভিযানের সাফল্য তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গ এনফোর্সমেন্টের স্পেশাল এক্সাইজ কমিশনার সুজিত দাস এবং দার্জিলিংয়ের এক্সাইজ সুপারিনটেনডেন্ট উগেন শেওয়াং ৷
আধিকারিকরা জানান, ফাঁসিদেওয়া থানার এই এলাকায় বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি রেঞ্জের আবগারি আধিকারিকরা যৌথভাবে হানা দিয়ে অভিযুক্ত মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ জাল মদ, বোতলে ভরার সরঞ্জাম ও দু'টি চারচাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন। বিশেষ আবগারি কমিশনার সুজিত দাস জানান, অভিযানে এই চক্রের মূল পাণ্ডা বিশ্বজিৎ সরকার ওরফে 'বাসু'-কে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগেও তার বিরুদ্ধে আবগারি আইন ভঙ্গের অপরাধমূলক ইতিহাস রয়েছে। অভিযুক্ত নিজের বাসভবন থেকেই অত্যন্ত গোপনে এই বেআইনি কারখানা পরিচালনা করছিল।
অভিযান চালিয়ে প্রায় 693 লিটার নকল বিদেশি মদ, 5 হাজার 500টি বিভিন্ন নামী ব্র্যান্ডের বোতলের ছিপি, 38 হাজার জাল লেবেল এবং 20 হাজার নকল হলোগ্রাম স্টিকার উদ্ধার করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের এক্সাইজ সুপারিনটেনডেন্ট উগেন শেওয়াং বলেন, "কেবল তৈরি নয়, বিষাক্ত ও ভেজাল মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল হিসেবে 122 লিটার ফ্লেভার্ড স্পিরিট, ক্যারামেল, কেমিকেল এজেন্ট এবং 1 হাজার 718টি খালি কাচের বোতল উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা।"
উগেন আরও জানান, কারখানাটিতে নগদ লেনদেন পরিচালনার জন্য রাখা একটি টাকা গোনার মেশিন, 5 হাজার লিটার ধারণক্ষমতার দু'টি বিশাল মেটাল ভ্যাট, অ্যালকোহল পরিমাপক ও সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বেআইনি সরবরাহের কাজে যুক্ত দু'টি পিকআপ ভ্যানও আটক করা হয়েছে।
বাজেয়াপ্ত সমস্ত মাদকদ্রব্য ও যানবাহনের আনুমানিক মূল্য 38 লক্ষ 77 হাজার 500 টাকা বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে মাদক ও উপাদানের মূল্য 22 লক্ষ 77 হাজার 500 টাকা এবং গাড়ি দু'টির বাজারমূল্য প্রায় 16 লক্ষ টাকা। দফতরের আধিকারিকদের মতে, এই কারখানাটি বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় বাজারে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া জাল লেবেল ও স্পিরিট কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং উত্তরবঙ্গের কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হতো, তার শিকড় খুঁজতে আবগারি দফতর তদন্ত শুরু করেছে।