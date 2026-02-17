বোতাম ফোনে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদ! প্রবীণ দম্পতির 3 কোটি হাতিয়ে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড

বোতাম ফোনে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদ! প্রবীণ দম্পতির 3 কোটি হাতিয়ে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড
ডিজিটাল অ্যারেস্টের বড়সড় চক্র ফাঁস কলকাতায় ৷ পুলিশের অনুমার এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত ৷
Published : February 17, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: ছোট মাপের পুরনো মডেলের বোতাম ফোন ব্যবহার করেই শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' চক্র । ভয় দেখিয়ে এক প্রবীণ দম্পতির কাছ থেকে তিন কোটি এক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় মূল চক্রী মহম্মদ আমজাদকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের লালবাজার সাইবার থানা ।
পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে যে, নিউ মার্কেটের মার্কুইস স্ট্রিটে ব্যবসার আড়ালে বসেই চলছিল এই জালিয়াতির সাম্রাজ্য । এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার ।
ভয় দেখিয়ে 'গৃহবন্দি'
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অক্টোবরে ঘটনার সূত্রপাত । অভিযোগ, প্রথমে কুরিয়ার সংস্থার কর্মী সেজে একজন শহরের এক প্রবীণ নাগরিককে ফোন করে । ফোনের ওপার থেকে বলা হয়, তাঁর নামে আসা একটি পার্সেলে বেআইনি সামগ্রী মিলেছে এবং সেই কারণে সিবিআই ও ইডি তদন্ত শুরু করেছে । এর কিছুক্ষণ পর 'অমিত কুমার' নামে এক ব্যক্তি নিজেকে সিবিআই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ভিডিয়ো কল করে । ভুয়ো আইকার্ড দেখিয়ে জানানো হয়, অভিযোগকারী ও তাঁর স্ত্রীকে 'ডিজিটাল গ্রেফতার' করা হয়েছে ।
সারাক্ষণ ভিডিয়ো অন রাখার নির্দেশ
দম্পতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, মোবাইল ও ল্যাপটপের ক্যামেরা সারাক্ষণ অন রাখতে হবে তাঁদের উপর নজরদারি চলছে । পরবর্তী সময়ে আরও দু’জন আলাদা নম্বর থেকে ফোন করে তাঁদের । একজন নিজেকে আইপিএস ও সাইবার ক্রাইম প্রধান বলে পরিচয় দেয়, অন্যজন দাবি করে সে 'ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স'-এর কর্তা । তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয় সিবিআই, ইডি, শীর্ষ আদালত এবং রিজার্ভ ব্যাংক -এর লোগো দেওয়া ভুয়ো নথি । আতঙ্কে দম্পতি তাদের কথা মতো নিজেদের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট তিন কোটি এক লক্ষ টাকা 'জরিমানা' হিসেবে পাঠিয়ে দেন ।
পরে তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের সঙ্গে জালিয়াতি হয়েছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ এই অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে লালবাজারের সাইবার থানা । কিন্তু জালিয়াতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট বোতাম ফোন ব্যবহার করায় তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে গোয়েন্দাদের পক্ষে । পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ব্যবহার করা হত সিমবক্স প্রযুক্তি ।
বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন ও অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সূত্র ধরেই শেষ পর্যন্ত মার্কুইস স্ট্রিটের দোকানে হানা দেন গোয়েন্দারা । সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ আমজাদকে । এরপর পেমান্টাল স্ট্রিটে আমজাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় 17টি মোবাইল ফোন ৷ তার মধ্যে 15টিই ছোট বোতাম ফোন । পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ছ'টি 32-স্লট সিমবক্স, পাঁচটি 128-স্লট সিমবক্স, একটি 256-স্লট সিমবক্স, একটি ল্যাপটপ, ন'টি রাউটার, ওয়াইফাই চালিত সিসিটিভি ক্যামেরা এবং 2,250টি ভুয়ো সিমকার্ড ।
আরও জালিয়াত জড়িত থাকার সন্দেহ
পুলিশের অনুমান, এই চক্রে মহম্মদ আমজাদ একা জড়িত নয় । অন্তত চারজন আলাদা ব্যক্তি ওই দম্পতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল । ধৃতকে জেরা করে বাকি সদস্যদের খোঁজ চলছে ।
সাইবার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ