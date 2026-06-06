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পুরনিগমের গুদামে হেলায় নষ্ট হচ্ছে ময়লা ফেলার গাড়ি, সরঞ্জাম; ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে ৷ এবার আসানসোল পুরনিগমের স্টোর রুমে স্তূপীকৃত ডাস্টবিন, ময়লা ফেলার ট্রলি ৷

Agnimitra at Asansol Municipal Corporation Store Room
আসানসোলে পুরনিগমের স্টোর রুম পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 9:59 AM IST

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আসানসোল, 6 জুন: আচমকা হানা মন্ত্রীর । আসানসোল পুরনিগমের কালিপাহাড়ির সেন্ট্রাল স্টোর রুমে পৌঁছে চক্ষু চড়কগাছ ৷ শুক্রবার এই অতর্কিত পরিদর্শনে স্টোর রুমে থাকা বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত সামগ্রী ও গাড়ি দেখে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

দীর্ঘ 15 বছর ধরে চলা চরম অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে তিনি সাফ জানান, সাধারণ মানুষের করের টাকায় কেনা জিনিস এভাবে পড়ে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না । শুক্রবার সকালে আসানসোলের কালিপাহাড়িতে স্থিত আসানসোল পৌরনিগমের সেন্ট্রাল শোরুমে পৌঁছে যান অগ্নিমিত্রা । আর সেখানে গিয়ে দেখেন বিপুল অব্যবহৃত জিনিস পড়ে হেলায় নষ্ট হচ্ছে ।

আসানসোল পুরনিগমের সেন্ট্রাল স্টোর রুম পরিদর্শনের পর অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

ময়লা ফেলার জন্য কয়েকশো ট্রাই সাইকেল কেনা হয়েছিল । যা একদিনের জন্যও ব্যবহার করা হয়নি ৷ এছাড়াও ময়লা ফেলার ট্রলি, প্রায় 2000 গামবুট, আরও অনেক কিছু । শুধু তাই নয়, স্বচ্ছ ভারত মিশনের টাকায় কেনা প্রচুর দামি-দামি গাড়ি একদিনের জন্যও রাস্তায় নামেনি । তা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে আসানসোল পুরনিগমের সেন্ট্রাল স্টোর রুমে । কোটি কোটি টাকার জিনিস স্তুপাকৃতি হয়ে রাখা আছে ।

Agnimitra at Asansol Municipal Corporation Store Room
আসানসোলে পুরনিগমের স্টোর রুম পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)

​পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কালিপাহাড়ির এই গোডাউনে এসে দেখলাম প্রচুর গাড়ি ও সরঞ্জাম অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । রাস্তা পরিষ্কার করার বড় বড় স্প্রিঙ্কলার গাড়ি, ময়লা তোলার গাড়ি, ডাস্টবিন থেকে শুরু করে সাফাই কর্মীদের জন্য আনা প্রায় 2000 গামবুট এখানে মজুত রয়েছে । যেখানে কর্মীরা ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে গ্লাভস, জুতো বা গামবুট পাচ্ছেন না, খালি পায়ে কাজ করছেন, সেখানে এই জিনিসগুলো কেন বিতরণ করা হল না, তা বোধগম্য নয় ।"

Agnimitra at Asansol Municipal Corporation Store Room
আসানসোলে পুরনিগমের স্টোর রুমের বাইরে স্তূপাকার ডাস্টবিন (ইটিভি ভারত)

​স্টোরে 'মিশন নির্মল বাংলা'-সহ পুরনিগমের একাধিক প্রকল্পের প্রচুর নতুন গাড়ি পড়ে থাকা প্রসঙ্গে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, গাড়িগুলো কেন নামানো হয়নি তা নিয়ে তিনি খোঁজ নিচ্ছেন । প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে গাড়িগুলির ইঞ্জিন বিএস-থ্রি হওয়ার কারণে রেজিস্ট্রেশনে কোনও জটিলতা তৈরি হয়েছিল কি না, তা তিনি পরিবহণ দফতরের সঙ্গে কথা বলে খতিয়ে দেখবেন । প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে তদন্তের আশ্বাসও দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা ৷

Agnimitra at Asansol Municipal Corporation Store Room
আসানসোলে পুরনিগমের স্টোর রুমে পরে ময়লা ফেলার ট্রাই সাইকেল (ইটিভি ভারত)

​একই সঙ্গে বারবার টেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রী মানুষের কাছে না-পৌঁছনো নিয়ে প্রশ্ন তুলে মন্ত্রী বলেন, "আমি কর্পোরেশনের কাছে গোডাউনে থাকা সমস্ত মালের সম্পূর্ণ তালিকা চেয়েছি ৷ এগুলোকে কী পরিকল্পনায় দ্রুত ডিস্ট্রিবিউট করা যায় এবং কোথায় কোথায় কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে আজ রাত্রেই আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হবে ।" দীর্ঘদিনের এই অচলাবস্থা কাটিয়ে দ্রুত সাফাই কর্মীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম ও আটকে থাকা গাড়িগুলি রাস্তায় নামানোর জন্য প্রশাসন তৎপর হচ্ছে বলে তিনি জানান ৷

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আসানসোল পুরনিগমে সরকারি সামগ্রী
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AGNIMITRA PAUL ASANSOL

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