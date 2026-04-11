ভোটের আগে ফের পুলিশে ব্যাপক রদবদল, লালবাজারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখ
বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন ।
Published : April 11, 2026 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: আর কয়েকদিন পরেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ ভোটের আগে ফের রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদল ঘটাল নির্বাচন কমিশন ৷ লালবাজারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসা হল নতুন মুখদের ৷ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী রাখতে শনিবার আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস ক্যাডারের একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের ব্যাপক রদবদলের নির্দেশকা জারি করা হয়েছে । এই রদবদলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বদলির মূল লক্ষ্যই হল নির্বাচন চলাকালীন কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব বা প্রভাব খাটানো রোধ করা এবং প্রতিটি জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা । বিশেষ করে কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলিতে যেখানে ভোটের সময় অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়, সেখানে অভিজ্ঞ ও দক্ষ অফিসারদের দায়িত্বে আনা হয়েছে ।
এই তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বদলগুলির মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশের শীর্ষ পদগুলি । সিআইডির ডিআইজি পদে থাকা সোমা দাস মিত্রকে এবার করা হল কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (ক্রাইম)। অপরদিকে, পার্সোনেল বিভাগের ডিআইজি সুদীপ সরকারকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (সদর) পদে নিয়োগ করা হয়েছে । এত দিন সেই জায়গায় ছিলেন মিরাজ খালেদ । একই সঙ্গে, এসটিএফ-এর ডিআইজি দেবাস্মিতা দাসকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (ইনটেলিজেন্স) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা নির্বাচনের আগে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
এছাড়াও কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিভিশনে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে । এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপার ভিএসআর অনন্তনাগকে সাউথ ডিভিশনের ডিসি করা হয়েছে । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আইবি-র স্পেশাল সুপার প্রদীপ কুমার যাদবকে নর্থ ডিভিশনের ডিসি হিসেবে আনা হয়েছে । ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষকে কলকাতা পুলিশের সাউথ-ইস্ট ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্য পুলিশের আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা হয়েছে । সিআইএফ-এর এসপি প্রশান্ত চৌধুরীকে কলকাতা পুলিশের ইস্ট ডিভিশনের ডিসি হিসেবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে । বিধাননগর কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কর্মরত মণীশ যোশীকে ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি হিসেবে পাঠানো হয়েছে, যা শহর ও শহরতলির মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় বাড়াতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
ডব্লিউবিপিএস অফিসারদের ক্ষেত্রেও একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে । আনন্দজিৎ হোরকে বেলডাঙার এসডিপিও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এসটিএফ-এর এসপি ইন্দ্রজিৎ সরকারকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে ডিসি (হেডকোয়ার্টার) পদে আনা হয়েছে । রানা মুখোপাধ্যায়কে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট থেকে সরিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ইস্ট বিভাগের ডিসি করা হয়েছে, যা উত্তরবঙ্গের নির্বাচনী প্রস্তুতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এছাড়াও, চন্দন ঘোষকে বিধাননগর কমিশনারেট থেকে সুন্দরবন পুলিশ জেলায় অতিরিক্ত এসপি (হেডকোয়ার্টার) হিসেবে পাঠানো হয়েছে । সুন্দরবনের মতো ভৌগোলিকভাবে এলাকায় নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মত বিশেষজ্ঞদের ৷ প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচন কমিশন এবার কোনোরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ । অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা চাইছে ভোট প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে । সেই কারণেই যে সব আধিকারিক দীর্ঘদিন একই পদে ছিলেন বা যাঁদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে, তাঁদের সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের রদবদল ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । কারণ, ভোটের সময় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই প্রশ্নের মুখে পড়ে । তাই নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে সময়োপযোগী বলেই মনে করা হচ্ছে । এখন নজর থাকবে, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা কীভাবে দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন । কারণ, ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই বাড়বে রাজনৈতিক উত্তাপ এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনের ওপর চাপও । সেই পরিস্থিতিতে এই রদবদল কতটা কার্যকর হয়, সেটাই ভোটের সময় এখন দেখার ।