খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহের শেষদিনে কলকাতা থেকে হাওড়ার একাধিক জায়গায় ব্যাপক অভিযান
খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ শেষ হল সোমবার ৷ শেষদিনও রীতিমতো অ্যাকশন মুডে খাদ্য সুরক্ষা দফতর । হাওড়ার একটি বেকারি ও রেস্টুরেন্ট বন্ধ করা হল ।
Published : September 7, 2026 at 10:08 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: গড়িয়াহাট, বড়বাজার, বউবাজার, হাওড়া-সহ একাধিক এলাকায় সোমবার দিনভর অভিযান চালালেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা ৷ বিভিন্ন জায়গায় নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ বেশ কয়েকটি দোকানে নোটিশ দেওয়া হয় ৷ হাওড়ায় একটি বেকারিকে বন্ধের নোটিশও দেওয়া হয়েছে ৷ একটি রেস্তরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
কলকাতায় খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযান
গত 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ । সেই দিন থেকে শহরজুড়ে বিভিন্ন হোটেল রেস্তরাঁয় হানা দেওয়া শুরু হয় । সোমবার সকালের শুরুতেই গড়িয়াহাট বাজারে হানা দেন কলকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য সুরক্ষা কর্মীদের প্রতিনিধি দল । গড়িয়াহাট বাজারে মূলত মাছ, মাংস বিক্রেতাদের দোকাবে দোকানে হানা দেন খাদ্য সুরক্ষা কর্মীরা । তাঁরা দেখেন মাছের গুণমান, মাংস ঠিক আছে কি না । নমুনা সংগ্রহ হয় । ব্যবসায়ীদের সতর্কও করা হয় ৷
বড়বাজার-সহ বাঘাযতীন বাজারে হানা দিয়ে বিভিন্ন মশলা গুঁড়ো-সহ বেশ কিছু দোকানে মাল বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয় । কোনোটা মেয়াদোত্তীর্ণ, কোথাও নিম্নমানের পাওয়া গিয়েছে । সেগুলো নষ্ট করার সঙ্গেই ভর্ৎসনা করা হয় দোকানদারদের । পাশাপশি সতর্কও হয় ।
বউবাজারের পনির পট্টিতে কলকাতা কর্পোরেশন অভিযান চালিয়ে নষ্ট করে খারাপ মানের খোয়া ক্ষীর ও ছানার কেক । এলাকার একাধিক পনিরের দোকানে গিয়ে পনিরের গুণমান পরীক্ষা করা হয় । আয়োডিনের সাহায্যে পনিরের ঘনত্ব এবং গুণমান যাচাই করেন আধিকারিকরা ।
বেশিরভাগ দোকানেই পনিরের মান সন্তোষজনক বলে জানা গেলেও, কয়েকটি দোকানে দীর্ঘদিনের পুরনো খোয়া ক্ষীর ও ছানার কেক মজুত থাকার অভিযোগ ওঠে । অভিযানের সময় সেগুলি পরীক্ষা করে একাধিক খোয়া ক্ষীর ও ছানার কেক নষ্ট করে ফেলা হয় । দীর্ঘদিন ধরে বাসি খাবার মজুত রাখার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, একটি দোকানে ফুড লাইসেন্স না থাকায় দোকানদারকে নোটিস ধরানো হয় । সব মিলিয়ে খাদ্যপণ্যের গুণমান এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ফের একটানা অভিযান চালাল কলকাতা কর্পোরেশন খাদ্য সুরক্ষা দফতর ।
হাওড়ায় খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযান
স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে খাবার তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে হাওড়ার ডোমজুড় এলাকায় একটি বেকারি এবং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি পরিচিত রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল খাদ্য সুরক্ষা দফতর । বেকারিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, রেস্তরাঁর লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করে ইউনিট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
সোমবার ডেপুটি সিএমওএইচ (2) ড. প্রশান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের একটি দল ডোমজুড়ের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় । সঙ্গে ছিল ডোমজুড় থানার পুলিশ । কর্তাদের দাবি, কাটলিয়া এলাকার ওই বেকারিতে গিয়ে একাধিক গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ে । প্রতিষ্ঠানটির বৈধ খাদ্য সুরক্ষা লাইসেন্স নেই বলে অভিযোগ । পাশাপাশি, অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমতিও ছিল না । খাদ্য তৈরির জায়গায় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ।
ড. প্রশান্ত চৌধুরী বলেন, ‘‘কারখানাটিতে একাধিক নিয়মভঙ্গের ঘটনা সামনে এসেছে । প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নেই, স্বাস্থ্যবিধিও মানা হয়নি । সেই কারণেই এটি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।’’
এর পরে জাতীয় সড়কের ধারে একটি নামী রেস্তরাঁয় পৌঁছয় অভিযানকারী দল । সেখানে খাবার তৈরির জন্য রাখা মাছ ও মাংসের গুণমান নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠে । কর্তাদের দাবি, পচা মাছ-মাংস পাওয়া গিয়েছে । রান্নাঘর ও খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতার অভাব চোখে পড়েছে । ডেপুটি সিএমওএইচ বলেন, ‘‘এত পরিচিত একটি রেস্তরাঁয় এই ধরনের অব্যবস্থা পাওয়া অত্যন্ত উদ্বেগের । আপাতত লাইসেন্স সাসপেন্ড করে ইউনিটটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।’’ প্রতিষ্ঠানটিকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।