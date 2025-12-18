ETV Bharat / state

পাহাড় স্তব্ধ করার হুঁশিয়ারি চাকরিহারাদের, দায় মমতার; অভিযোগ বিজেপি'র

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানোর পর পাহাড়জুড়ে তুমুল বিক্ষোভ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ৷ পাহাড় স্তব্ধ করার হুঁশিয়ারি চাকরিহারাদের ৷ মমতার ঘাড়ে দায় চাপাল বিজেপি ৷

JOBLESS TEACHERS PROTEST IN HILLS
পাহাড় স্তব্ধ করার হুঁশিয়ারি চাকরিহারাদের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 5:00 PM IST

দার্জিলিং, 18 ডিসেম্বর: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে চাকরি হারিয়েছেন জিটিএ ( গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) এলাকার 313 জন শিক্ষক- শিক্ষিকা। আর চাকরি হারাতেই বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল পাহাড়ে। এদিন সকাল থেকে পাহাড়ের সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সামিল হন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আর তাদের বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা যায় অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষা সংগঠনের সদস্যদের। এদিন সকালে প্রথমে ঘুম রেল স্টেশন থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল পুরো পাহাড় পরিক্রমা করে। পরে দার্জিলিং রেল স্টেশনের সামনে একটি পথসভা হয়। সেখান থেকে ফের মিছিলটি গোর্খা ভবন পর্যন্ত যায়। সেখানে আগামী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়ে বৈঠকে বসবে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি।

পাহাড়ে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

এদিকে, আদালতের এই রায়ের ফলে ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিপাকে পরেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও পাহাড়ের শাসকদল অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। যদিও চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন অনিত থাপা। কিন্তু পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ দূর্নীতির দায় রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপার বলে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

JOBLESS TEACHERS PROTEST IN HILLS
পাহাড়জুড়ে বিক্ষোভ চাকরিহারাদের (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে চাকরিহারা শিক্ষক সংগঠনের সদস্য দিবস ছেত্রী বলেন, "আমাদের চাকরি হারাতে হয়েছে ৷ এর দায় একমাত্র জিটিএ ও রাজ্য সরকারের। আমাদের নিয়োগ যদি বেআইনি হয় তবে আমরা যে এতদিন ধরে পাহাড়ের ছাত্রদের পড়িয়েছি, পরীক্ষা নিয়েছি, পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেছি, সরকারি কাজ করেছি, অনেক ছাত্র পাশ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব বেআইনি। সেগুলোকেও বাতিল করা হোক। অবিলম্বে সসন্মানে আমাদের পুনর্নিয়োগ করতে হবে। না-হলে আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে।"

JOBLESS TEACHERS PROTEST IN HILLS
পাহাড়ের সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, এই ঘটনার পর থেকে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে থাকবে সেখানে দুর্নীতি হবেই। আর যারা অভিযুক্ত তারা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর দায় নিতে হবে অনিত থাপা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমরা চাকরিহারাদের পাশে রয়েছি । এই পুরো পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । পাহাড়ে যদি এর কোনও প্রভাব পড়ে, তার দায় একান্তভাবেই তাঁর। যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে । অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।"

JOBLESS TEACHERS PROTEST IN HILLS
পাহাড়জুড়ে তুমুল বিক্ষোভ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের (ইটিভি ভারত)

জিটিএ'র শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে বলে বুধবার 313 জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আইনবিরুদ্ধ। বাম আমলে 1999 সাল থেকে তৃণমূল ক্ষমতায় (2011) আসার পর 2014 সাল পর্যন্ত পাহাড়ের বিভিন্ন স্কুলে 700 জনেরও বেশি শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ মধ্যে করা হয়েছিল।

