গরুবাথানে ভয়াবহ ধস: অল্পের জন্য রক্ষা বাইকচালক-পর্যটকদের ! দেখুন হাড়হিম ভিডিয়ো

গরুবাথানে ভয়াবহ ধস: অল্পের জন্য রক্ষা বাইকচালক-পর্যটকদের ! দেখুন হাড়হিম ভিডিয়ো
পাহাড়ের একাংশ ধসে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে নিচে ৷ এর ফলে ভারত-ভুটান সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ৷
Published : August 17, 2026 at 2:47 PM IST
কালিম্পং, 17 অগস্ট: ফের পাহাড়ে ভয়াবহ ধস ৷ বড়সড় বিপদের হাত থেকে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা পেয়েছেন এক মোটরবাইক চালক-সহ একাধিক পর্যটক । ঘটনাটি ঘটেছে কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের অন্তর্গত বিন্দুর কাছে ৷ ভয়াবহ পাহাড় ধসের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার ভারত-ভূটান সীমান্তবর্তী বিন্দু এবং জলঢাকার মাঝামাঝি ভূপাল অঞ্চলে হঠাৎই পাহাড়ের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ধসে নিচে নেমে আসে । সেই সময় রাস্তায় যাতায়াত করছিলেন বেশ কয়েকজন পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দা । কোনওক্রমে ধসের কবল থেকে বেঁচে ফেরেন তাঁরা ৷
সোশাল মিডিয়ায় ধসের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, পাহাড় ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তেই মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে সরে আসেন এক বাইকচালক । মুহূর্তের ব্যবধানে বিশালাকার পাথর ও মাটির চাঙড় আছড়ে পড়ে মূল সড়কের ওপর । এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না-থাকলেও, একমাত্র সংযোগকারী পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিন্দু এলাকাটি দেশের বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । ফলে সেখানে ঘুরতে যাওয়া বেশ কয়েকজন পর্যটক আটকে পড়েছেন বলে খবর ।
ঘটনাস্থলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হলেও স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে । খবর পেয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় পৌঁছনোর কথা রয়েছে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভারত ছেত্রীর । পাহাড়ে টানা বৃষ্টির কারণে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের অতি সতর্কতার সঙ্গে যাতায়াত করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন । পাহাড়ি এই ধসপ্রবণ রুটে আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদে বের করে আনা এবং দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ ।
কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভুষণ বলেন, "বিন্দুতে একটি বড় ধসের ঘটনা ঘটেছে । যোগাযোগের মূল সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে । সাময়িকভাবে ওই সড়ক দিয়ে যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে ।"
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "পাহাড়ে টানা বৃষ্টির কারণে একটি বড় ধসের ঘটনা ঘটেছে । এতে পর্যটকরা খুবই আতঙ্কে রয়েছে । সামনে পুজোর মরশুম । এই সময় এই ধরনের ঘটনা পর্যটকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে । প্রশাসনকে বলব, এই বিষয়ে নজর দিতে ।"