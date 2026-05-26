নরেন্দ্রপুরের কালি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন, দমকলের 6টি ইঞ্জিন

নরেন্দ্রপুরের কালি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন, দমকলের 6টি ইঞ্জিন
মঙ্গলের সকালে ভয়াবহ আগুন নরেন্দ্রপুরে ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কালি তৈরির পুরো কারখানাজুড়ে ৷ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন নেভানোর কাজ ৷
Published : May 26, 2026 at 11:33 AM IST
নরেন্দ্রপুর, 26 মে: কালি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ মঙ্গলবার সকালে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায় ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, কারখানাটিতে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 6টি ইঞ্জিন । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে আচমকাই কারখানার ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় । কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো কারখানাজুড়ে । আগুনের লেলিহান শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । অনেকেই নিরাপত্তার কথা ভেবে এলাকা থেকে দূরে সরে যান । আশপাশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় । প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কারখানায় কালি তৈরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আগুন লাগার পর বিস্ফোরণের মতো শব্দও শোনা যায়, যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এবিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি । আগুনের উৎস কীভাবে তৈরি হল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী । প্রথমে দু'টি ইঞ্জিন পৌঁছলেও আগুনের ভয়াবহতা দেখে পরে আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয় । বর্তমানে মোট 6টি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন দমকল কর্মীরা ৷
আগুন যাতে আশপাশের অন্য কারখানা বা বসতবাড়িতে ছড়িয়ে না-পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন । পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে । কৌতূহলী মানুষের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে । আপাতত হতাহতের কোনও খবর নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । তবে কারখানার ভিতরে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ।
এই ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । স্থানীয়দের একাংশ কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । শিল্পাঞ্চল বা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাসায়নিক কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এলে দমকল ও প্রশাসনের তরফে তদন্ত শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে । কী কারণে আগুন লাগল এবং কারখানায় নিরাপত্তা বিধি মানা হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে । বর্তমানে দমকলের কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ।