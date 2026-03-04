ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মধ্যমগ্রামে মৃত 1, জখম আরও কয়েকজন

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মধ্যমগ্রামে মৃত 1, জখম আরও কয়েকজন
সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে জ্বলল একের পর এক দোকান । বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী ৷
Published : March 4, 2026 at 5:36 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 4 মার্চ: হোলির দিন দুপুরে ভয়াবহ আগুন উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে । অগ্নিকাণ্ডে একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে । দগ্ধ হয়েছেন আরও কয়েকজন । তবে, মৃতের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি ।
পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে । আগুনে জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । সেখানেই আপাতত চিকিৎসা চলছে তাঁদের । ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এদিন জ্বলতে থাকে মধ্যমগ্রাম স্টেশনের পাশে একের পর এক দোকান । পরপর শোনা যায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দও । আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে দমকলের একের পর এক ইঞ্জিন । আসে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশও ।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুনে মধ্যমগ্রাম স্টেশন রোডের পাশে । একটি রেস্তরাঁ, মিষ্টির দোকান-সহ আরও কয়েকটি দোকান পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । তবে, কী থেকে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয় । দমকলের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে কোনোভাবে বিস্ফোরণ হয়ে আগুন লেগে থাকতে পারে ।
পরে, সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে । ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে প্রথম দিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল বাহিনীকে । ঘণ্টাখানেকের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে । তবে আগুনে হতাহতের কোনও খবর নিশ্চিত করা হয়নি পুলিশের তরফে । যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর কিছুক্ষণ আগেই ভস্মীভূত দোকানের ভিতর থেকে একটি দগ্ধ দেহ উদ্ধার করেছে দমকল কর্মীরা ।
বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর অজিঙ্কা অনন্ত বলেন, "আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগ থেকে পুলিশ বাহিনী, সকলেই পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন । ঘটনাস্থলে প্রচুর উৎসাহী লোকের জমায়েত হয়ে গিয়েছিল । ভিড় বাড়তে থাকায় কাজেও কাজও ব্যাঘাত হচ্ছিল । সেই কারণে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আগুনের ধারে-কাছ থেকে । ঠিক কতগুলো দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা জানা সম্ভব না-হলেও প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে চার-পাঁচটি দোকান পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । আগুনে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি এখনও অবধি । আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর দু'টোর কাছাকাছি । দোলের দিন হলেও বুধবার যথেষ্ট জমজমাট ছিল মধ্যমগ্রাম উড়ালপুলের দু'ধার । কাছেই স্টেশন হওয়ায় মানুষের আনাগোনাও লেগে ছিল । এমন সময় ব্যস্ত এলাকায় বিকট শব্দ । হতভম্ব হয়ে পড়েন পথচারীরা । প্রথমে কিছু ঠাহর করতে না-পারলেও পরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় । বুঝতে পারেন অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে সেখানে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রথমে আগুন লাগে স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানে । পরে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানে । একের পর এক গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণও হয় । বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা । ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেন সাধারণ মানুষ ।
এদিকে, আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের দু’টি ইঞ্জিন ছুটে আসে । কিন্তু দু’টি ইঞ্জিনের পক্ষে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি । পরে আরও দু’টি ইঞ্জিনকে নিয়ে আসা হয় ঘটনাস্থলে । অবশেষে দমকলের চারটি ইঞ্জিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, যে জায়গায় আগুন লেগেছে তার কয়েক হাত দূরেই রয়েছে রেললাইন । তার পাশেই ঝুপড়ি । কোনোভাবে সেখানে আগুনে পৌঁছলে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারত বলে আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা । কিন্তু তার আগেই ভয়াবহ সেই আগুন ঠেকানো গিয়েছে ।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার বিরাটি স্টেশন সংলগ্ন যদুবাবুর বাজারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রায় 200টি দোকান । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার আরেক স্টেশন সংলগ্ন মধ্যমগ্রামে । তবে, বিরাটির ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রাণহানির ঘটনা না-ঘটলেও মধ্যমগ্রামের আগুনে এড়ানো গেল না হতাহতের ঘটনা !