রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! ডোমজুড়ে পুড়ে ছাই টায়ারের গোডাউন

রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! ডোমজুড়ে পুড়ে ছাই টায়ারের গোডাউন
আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গোডাউনের পাশে রাখা একটি ভারী ক্রেনও মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ৷
Published : March 9, 2026 at 1:13 PM IST
হাওড়া, 9 মার্চ: রাতের নীরবতা ভেঙে আচমকাই লেলিহান আগুন ! মুহূর্তে ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল গোটা এলাকা । জাতীয় সড়কের ধারে একটি টায়ারের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে রবিবার মধ্যরাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাওড়ার ডোমজুড় থানার পাকুড়িয়া এলাকায় ৷ স্থানীয় সূত্রের দাবি, গোডাউনের ভেতরে মজুত বিপুল পরিমাণ টায়ার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । আগুনের তীব্রতায় পুড়ে গিয়েছে গোডাউনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ক্রেন গাড়িও ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রবিবার গভীর রাতে গোডাউনের ভেতর থেকে প্রথমে হালকা ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় । আশপাশের কয়েকজন বাসিন্দা বিষয়টি লক্ষ্য করলেও প্রথমে কেউই বিশেষ গুরুত্ব দেননি । কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায় । টায়ারের স্তূপে আগুন ছড়িয়ে পড়তেই দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে গোডাউন । লেলিহান শিখা কয়েক তলা উঁচু পর্যন্ত উঠতে দেখা যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ।
টায়ার জ্বলতে শুরু করতেই ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা পাকুড়িয়া এলাকা । দূর থেকে সেই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল বলে জানান বাসিন্দারা । আগুনের তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে গোডাউনের পাশে রাখা একটি ভারী ক্রেন গাড়িও মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ৷
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন । ডোমজুড় থানার পুলিশও এলাকায় পৌঁছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে । আগুন নেভানোর কাজে নামেন দমকলকর্মীরা । ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষও ৷ তিনি বলেন, "প্রথমে উদ্ধার কাজে জোর দেওয়া হয়েছে ৷ কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ দমকল ও পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷"
এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, "প্রথমে একটু ধোঁয়া দেখেছিলাম । তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন ভয়ঙ্কর রূপ নেয় । দাউ দাউ করে টায়ার জ্বলতে শুরু করতেই কালো ধোঁয়ায় পুরো এলাকা ঢেকে যায় । আগুনের তাপ এত বেশি ছিল যে কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না ।"
দমকল সূত্রে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা অন্য কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরেই আগুন লেগে থাকতে পারে । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা ।
আরও পড়ুন: