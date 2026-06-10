আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের 12টি ইঞ্জিন
প্রশাসনিক ভবনের ভিতরে থাকা কর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়েছে ৷ আগুন এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷
Published : June 10, 2026 at 11:47 AM IST
আলিপুর, 10 জুন: আলিপুরে প্রশাসনিক ভবনে ভয়াবহ আগুন ৷ বুধবার সকালে আলিপুর কোর্ট চত্বরে অবস্থিত দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে এই বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে । বেলভেডিয়ার রোডের ওই বহুতল প্রশাসনিক ভবন থেকে হঠাৎ কালো ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বের হতে দেখা যায় ৷ যার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী ।
দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল 9 টা 30 মিনিট নাগাদ আগুন লাগে আলিপুর কোর্টের পাশে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদ ভবনে ৷ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ভবনের চারতলাটি ৷ প্রাথমিকভাবে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে ৷ পরে আগুনের ভয়াবহতা দেখে আরও পাঁচটি ইঞ্জিন সেখানে আনা হয় ৷ মোট 12টি ইঞ্জিন নিয়ে দমকলকর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন । নিরাপত্তার স্বার্থে ভবনের আশপাশের এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে ।
দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । চারতলার এসি থেকেই কোনওভাবে এই আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে কীভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ল এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা এখনও স্পষ্ট নয় । বেশ কিছু ফাইল ও জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৷ আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, আগুন লাগার পর দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের ওপরের তলায় কয়েকজন আটকা পড়েন ৷ তাঁদের উদ্ধার করে নামানো হয়েছে ৷ দমকল কর্মীরা তাঁদের সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করেছেন ৷ ভবনের ভিতরে থাকা বাকি কর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদেরও নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ও দমকল কর্তৃপক্ষ । আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না-আসা পর্যন্ত উদ্ধার ও নির্বাপণ কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা । ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ ভিড় জমিয়েছে আশেপাশের বাসিন্দারা ৷ ঘটনাস্থলে এখনও রয়েছে দমকল ও আলিপুর থানার পুলিশ । এখনও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷ দমকলে কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করে যাচ্ছেন ।