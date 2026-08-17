দাউদাউ করে জ্বলছে প্লাস্টিকের কারখানা ! কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি

দাউদাউ করে জ্বলছে প্লাস্টিকের কারখানা ! কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি
শিলিগুড়ি সেবক রোডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ ভস্মীভূত প্লাস্টিক কারখানা, ক্ষতির আশঙ্কা কয়েক কোটি টাকার ৷
Published : August 17, 2026 at 1:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 17 অগস্ট: শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ সোমবার সকাল 09:05 নাগাদ শিলিগুড়ির সেবক রোড সংলগ্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এলাকার একটি প্লাস্টিক কারখানায় আচমকা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ৷ কারখানার ভিতরে মজুত করে রাখা বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক সামগ্রী ও দানার বস্তায় আগুন লাগায় তা মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে ৷
কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো এলাকা, যা শহরের দূরদূরান্ত থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বিধ্বংসী এই আগুনে কারখানার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও বড়সড় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ৷ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, "এখানে প্লাস্টিকের কারখানায় আগুন লাগে ৷ কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে ৷ কী কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখতে হবে ৷"
আগুন লাগার মুহূর্তে আশেপাশের ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ প্রথমে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু প্লাস্টিকের সামগ্রী হওয়ায় আগুন মুহূর্তে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তবে সেই সময় শ্রমিকদের নিরাপদে কারখানা থেকে বের করে আনা ও কিছু প্লাস্টিকের সামগ্রী কারখানা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়।
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানার পুলিশ এবং দমকলের 2টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কারখানার ভিতরে থাকা সমস্ত শ্রমিকদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয় এবং সুরক্ষার স্বার্থে সংলগ্ন এলাকার বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় ৷ পাশের কারখানা ও গুদামগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়া আটকাতে সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। টানা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, কারখানার কাঁচামাল ও তৈরি সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় ক'য়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর কারখানার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা সক্রিয় ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এটি শর্ট সার্কিট থেকে নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটেছে, তা জানতে দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে ৷
তবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী অভিজিৎ কুমার দাস বলেন, "আমি অফিসে কাজ করছিলাম ৷ সেই সময় প্লাস্টিকের বলগুলি ফাটার আওয়াজ পাই। এর আগেও আগুন লেগেছিল। তখনও আমি দেখে ছিলাম। ফলে আমার একটা আশঙ্কা জাগে ৷ আমি দৌড়ে বাইরে বের হই। দেখি আগুন লেগেছে। কর্মীদের বের করে আনি। দমকলের কিছুটা সময় দেড়ি লেগেছে আসতে।"