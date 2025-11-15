বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন ! নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে দমকলের 20টি ইঞ্জিন

বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন ! নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে দমকলের 20টি ইঞ্জিন
শনিবার ভোরে এজরা স্ট্রিটের একটি বৈদ্যুতিন সামগ্রীর গুদামে আগুন লাগে ৷ নিমেষের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দোকানেও ৷
Published : November 15, 2025 at 10:49 AM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: শহরে আবারও ভয়াবহ আগুন ৷ এবার আগুন লাগল বড়বাজারের এজরা স্ট্রিটে এক বৈদ্যুতিন সামগ্রীর গুদামে ৷ নিমেষের মধ্যে আশেপাশের কয়েকটি দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে লেলিহান শিখা । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের 20টি ইঞ্জিন ৷ এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ ভিতরে কেউ আটকে আছেন কি না তা-ও স্পষ্ট নয় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর 5টা নাগাদ 17 নম্বর এজরা স্ট্রিটের 12 তলা বহুতলের দ্বিতীয় তলায় থাকা এই গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে যায় ৷ গুদামের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ ছিল ৷ পাশাপাশি ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় চোখের নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো এলাকা ৷ দমকল আসার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে বহুতলের একাংশ । বাণিজ্যিক ওই বহুতলের বিভিন্ন সংস্থার দোকান থেকে শুরু করে অফিস ও গুদাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন ৷ পরে ঘটনাস্থকলে পৌঁছন দমকলের কর্মীরা ৷ বিধ্বংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে নিয়ে আসা হয় দমকলের 20টি ইঞ্জিন ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন ৷তবে নতুন করে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও নেই ৷
দমকলের ডিজি রাজীব কুমার জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ বৈদ্যুতিন সামগ্রীর গুদাম হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ আগুন নেভাতে দমকলের 20টি ইঞ্জিনের পাশাপাশি 9টি ওয়াটার জেটকে কাজে লাগানো হয়েছে ৷ হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ কীভাবে আগুন লাগল, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি ৷ তবে প্রাথমিক অনুমান, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকেই এই আগুন ৷ এই আগুনের কারণে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, সামনের একটি দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ গুদামের মাঝখানের অংশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশের কোনও সুযোগ নেই । ফলে, রাস্তার দু'পাশ দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা ৷ মাঝে মধ্যে সিলিন্ডার ফাটার শব্দও শোনা গিয়েছে । আশেপাশের সমস্ত বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে ৷ দমকলের কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজ করছেন ৷
এদিকে এদিনের এই ঘটনায় আরও একবার শহরের ফায়ার অডিটের গতি-প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। সম্প্রতি, মেছুয়া ফল পট্টির এলাকার একটি হোটেলে বিধ্বংসী আগুনে 13 জনের মৃত্যু হয় ৷ তার আগে পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রিটে প্রাণ হারান ভিন রাজ্যের দুই পুরোহিত । মেছুয়ার ঘটনা পর রুফটপ বার রেস্তোরাঁয় লাগাম টানা হয়েছে । তবে ফায়ার অডিট করে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার কথা বললেও তার বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, সরকারিভাবে সেদিকে কারও নজর নেই বলে অভিযোগ বিভিন্ন মহলের ৷ এদিনের ঘটনা সেই প্রশ্ন আরও একবার তুলে দিল ৷